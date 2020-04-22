Жители Швейцарии стали больше тратить на СМИ, развлечение и еду, меньше — на транспорт, одежду и косметику.

(Keystone)

Рост расходов на коммуникацию, сокращение частоты использования наличных денег: как выглядит структура «удаленного потребления» в Швейцарии эпохи коронавируса? Ответ на этот вопрос дали газета NZZ am Sonntag и финансовая организация Postfinance, дочернее предприятие концерна «Почта Швейцарии» («Die Post»).

Как выясняется, вирусный кризис заметно сместил потребительские акценты и приоритеты. Об этом сообщает немецкоязычная газета NZZ am Sonntag ссылаясь на данные исследования, проведенного финансовой организацией Postfinance. Например, начиная с середины марта 2020 года, то есть с момента введения правительством Швейцарии строгих карантинных ограничений, жители страны, по сравнению с мартом 2019 года, потратили на предметы гигиены и косметику на 53% меньше.

«Действительно, зачем наносить макияж, если вам предлагается не выходить из дома», — резонно отмечает газета. Соответственно расходы на одежду сократились более чем вдвое, а на обувь — более чем на 80%. Базовые потребности для швейцарских потребителей теперь важнее: они тратят значительно больше (+ 18,6%) на продукты питания, а на СМИ и коммуникациюВнешняя ссылка они теперь тратят на целых 71% больше, чем год назад. Это и понятно: вся культурная и общественная жизнь теперь происходит в соцсетях и так будет продолжаться, по меньшей мере до начала июня.



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Кроме того, швейцарцы стали чаще, чем раньше, заказывать доставку еды. Однако поскольку бары, рестораны и прочие учреждения общепита сейчас закрыты, то в целом расходы на питание вне дома все равно упали. В то время как в 2019 году клиенты Postfinance оставили в ресторанах приличную сумму в 67 млн швейцарских франков, этой весной они успели потратить только около 13 млн франков. Такую цифру, по мнению NZZ am Sonntag, можно объяснить тем, что некоторые закусочные и киоски, торгующие едой и напитками на вынос (take-away), все-таки остались открытыми, при условии соблюдения правил общественной гигиены.

При этом швейцарцы, как показало исследование, думают не только о себе: согласно данным исследования Postfinance, в период кризиса они потратили на благотворительность примерно на 20% больше, чем в докризисные времена. «Исследование Postfinance было составлено на основе анонимных и деперсонифицированных данных онлайн-банкинга клиентов этой финансовой организации. Исследование охватывало покупки, оплаченные с помощью дебетовой карточки Postfinance как в физических магазинах, так и через Интернет», — уточняет NZZ am Sonntag.

Компания Postfinance имеет в Швейцарии около 2,7 млн клиентов, из которых почти 1,8 млн пользуются онлайн-кабинетами электронного банковского обслуживания в удаленном режиме. «Многие из нас, конечно же, когда все нормализуется, вернутся к своим старым потребительским привычкам, но ясно также, что коронавирусная пандемия не пройдет бесследно и для сферы частного потребления», — резюмирует газета NZZ am Sonntag. Напомним, что частное потребление на внутреннем рынке является одним из «столпов» швейцарской экономики в целом.





Русскоязычную версию материала подготовили: Надежда Капоне, Игорь Петров.

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