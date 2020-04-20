«Зачем нам нужны средства массовой информации, всю информацию ведь можно найти в интернете». Так? Коронавирус обнулил и эту иллюзию. Конечно, когда речь идет об условных «котиках», то «интернета» может и хватить. Но как только мы сталкиваемся с вопросами жизни и смерти, причем в буквальном смысле этого слова, то тут же все начинают искать надежные источники проверенной информации. Портал швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch стал именно таким источником. В результате наша пользовательская статистика побила все возможные рекорды.

И это при этом, что начиная с 16 марта 2020 года все журналисты нашего портала были вынуждены покинуть привычные офисы, перейдя на удаленную работу из дома. «Домашний офис» стал не только техническим, но и ментальным вызовом. Как проводить, например, планёрки? Заочно, по «Скайпу», но для перехода на такой режим от нас потребовал не только быстрого ознакомления с порой совершенно новыми цифровыми и коммуникационными инструментами, но и элементарной внутренней дисциплины, ведь работа в домашних условиях полна соблазнами и поводами отвлечься и потерять нужный рабочий ритм.

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В итоге, как можно увидеть на карте ниже, наши журналисты оказались разбросанными буквально по всей стране, от далекой Женевы до регионов центральной Швейцарии вплоть до столь же далеких регионов на востоке и юге страны. Как работали на «удалёнке» наши коллеги и как им еще предстоит работать в таком режиме еще по меньшей мере пару недель? Что они видят из своего окна, готовя для вас, наших читателей, самую последнюю, глубокую и разностороннюю, надёжную и независимую информацию? Об этом мы хотим поведать вам в этом материале, выполненном в жанре «Взгляд за кулисы».

Но для начала: наши статистические данные. Спрос на проверенную, разностороннюю, взвешенную, трезвую, спокойную и глубокую информацию находится в эти дни на небывало высоком уровне. Касается это напрямую и швейцарского иновещания. Наши публикации на всех десяти языках в марте 2020 года побили всем мыслимые рекорды. Число уникальных посетителей, пришедших на страницы нашего сайта SWI swissinfo.ch, публикующих информацию на десяти языках (трёх официальных швейцарских (нем., фр., ит.), английском, а также русском, португальском, испанском, японском, китайском и арабском), выросло по сравнению с мартом 2019 года в три раза, а среднее время пребывания на одном материале в целых семь раз. Таковы официальные данные независимой медиа-метрической швейцарской организации NetmetrixВнешняя ссылка.



(Kai Reusser / swissinfo.ch)

Нет худа без добра: коронавирусная пандемия буквально принудила нас еще более пристально вглядеться в то, как функционирует Швейцария в условиях такой исключительной ситуации, как эта: как работают ее экономика, политика, социум, как реагируют люди, как отдельные отрасли и сферы жизни этой маленькой, но очень непросто устроенной страны, реагируют на вызов со стороны вируса. Этот вызов помог и нам, журналистам, иначе, «свежим глазом» взглянуть на Швейцарию, страну, о которой мы независимо, критически и мультимедийно, рассказываем Вам каждый день, на вашем родном языке, каждый день, без выходных и праздников.

В целях облегчения финансового бремени домашних хозяйств и бюджетов правительство, как оно и обещало ранее, снизило тариф обязательной медиа-пошлины, взимаемой с каждой семьи с 365 до 335 франков в год. С учетом дисконта для малых и средних предприятий общественные (то есть негосударственные) электронные СМИ Швейцарии будут стоить стране на 250 млн франков в год меньше.

Конец инфобокса

В самом деле: иногда даже у самых опытных журналистов глаза могут «замылиться», а вирус «встряхнул» нас и заставил посмотреть на Швейцарию словно в первый раз. Конечно, можно было бы уныло пересказывать пресс-конференции представителей правительства и, в частности, Федерального ведомства здравоохранения (а вы знали, что в Швейцарии нет Минздрава?). Но мы решили пойти вглубь, мы решили искать и находить неожиданные темы, ракурсы и вопросы, от чисто практических до почти философских. И как видно, такой подход нашел полное одобрение наших пользователей.

Речь идет о тех, кто живет в самой Швейцарии или за ее пределами, но хочет получать самую полную и актуальную информацию из Конфедерации на своем родном языке, но это касается также швейцарцев, проживающих на ПМЖ на рубежами страны, а также журналистов, туристов, иностранных специалистов-экспатов, проживающих сейчас и работающих в Швейцарии, представителей научного сообщества. Особую роль сыграли и социальные СМИ: мы как никогда плотно общаемся сейчас в соцсетях с нашими читателями, дискутируем с ними, отвечаем на вопросы, противодействуем попыткам прицельно разрушить диалог, посеять вражду и распространить фейк-ньюс.



tweet wissenschaftler corona Ein Wissenschaftler weist darauf hin, dass er die Daten für seine Grafik unter anderem von swissinfo.ch übernimmt Cases of #COVID19 across individual Swiss cantons, Europe and the world. Data recycled from Johns Hopkins and https://t.co/tPGXxEAEs2. Numbers subject to correction. Wash hands and take care, everyone.#rstats #DataScience https://t.co/KyoAf8xnUG pic.twitter.com/eskwOAe2V7 — Simon Schwab (@SimonSchw4b) March 2, 2020

И все это, не забываем, не выходя из дома, который неожиданно пришлось переоборудовать под рабочий офис, что одновременно привело к необходимости иначе выстраивать распорядок и структуру отношений с родными, близкими, детьми и друзьями. Любая работа нуждается в смене рода деятельности. Периоды интенсивного труда должны сменяться моментами снятия напряжения, шутки, разрядки. Как с этим справлялись наши журналисты показал сетевой «челлендж», который мы запустили под хэштегом #StayHomeChallenge в сети Инстаграм. Некоторые примеры можно найти ниже.



Instagram #stayhome challenge In mehreren Kurzvideos erzählen Journalistinnen und Journalisten von swissinfo.ch, was sie zuhause machen Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SWI swissinfo.ch بالعربية (@swissinfo.ch_ar) am Apr 1, 2020 um 12:27 PDT #StayHomeChallenge

С одной стороны, нам повезло: в отличие от телевизионного или радио-производства, мы работаем только в режиме онлайн. Нам не надо выходить в эфир и стоять каждый вечер перед камерой очередного выпуска новостей. Поэтому даже в режиме удаленной работы наши пользователи вряд ли ощутили какую-то разницу по сравнению с обычным режимом работы: свежие материалы мы публикуем по-настоящему каждый день, без выходных и праздников, на 10-ти языках, на более чем трёх десятках аккаунтов в социальных сетях. Спрос на нашу информацию вырос еще и, смеем предположить, из-за аутентичности материалов, написанных журналистами, знающими Швейцарию и мир вокруг нее не понаслышке.

Доказательством этого является разнообразие мест проживания наших коллег: это и небольшие деревушки, и крупные городские агломерации, это и туристические центры вроде небольшого городка Шпиц (да, да, это именно там находится знаменитая, столь интересная для шпионов, Лаборатория Минобороны), и крупные столичные центры, такие как Берн, Цюрих, Лозанна, Женева. Для вас мы составили небольшое путешествие по Швейцарии, но не такой, какой она представлена в расхожих туристических путеводителях, но по настоящей Швейцарии, такой, какой она выглядит из окон наших, хочется верить, временных удаленных «домашних офисов».



Специалист отдела «Коммуникации и маркетинга», город Берн. Видео-журналист, кантон Берн, город Берн. Журналист русскоязычной редакции, город Берн, кантон Берн. Журналист отдела развития связей и контактов с пользовательской аудиторией, город Берн, кантон Берн.

Журналист португалоязычной редакции, город Берн, кантон Берн. Специалист отдела «Маркетинг и коммуникация», город Берн, кантон Берн.

Журналист испаноязычной редакции, город Берн, кантон Берн. Первый заместитель главного редактора, город Берн, кантон Берн. Графический дизайнер, город Берн, кантон Берн.

Архив, город Иттиген, кантон Берн.

Журналист швейцарской редакции (нем. яз.), город Лисс, кантон Берн.

Ассистент отдела IT, город Биль, кантон Берн.

Видео-журналист, город Домпьер (Dompierre), кантон Фрибур.

Журналист арабоязычной редакции, город Куртион (Courtio), кантон Фрибур.

Отдел IT, город Кормаген (Cormagens), кантон Фрибур.

Журналист португалоязычной редакции, город Фрибур, кантон Фрибур.

Журналист арабоязычной редакции, город Марли (Marly), кантон Фрибур.

Журналист швейцарской редакции (фр. яз.), кантон Женева, город Женева.

Эксперт развития форматов, город Шпиц (Spiez), кантон Берн.

Журналист портала TVS tvsvizzera.it, город Бреганцона (Breganzona), кантон Тичино.

Журналист портала TVS tvsvizzera.it, итальянский эксклав в Швейцарии Капионе-де-Италия (Campione d'Italia), кантон Тичино.

Журналист арабоязычной редакции, город Золотурн, кантон Золотурн.

Фоторедактор, город Мёрикен (Möriken), кантон Аргау.

Дата-журналист, город Веттинген (Wettingen), кантон Аргау.

Журналист японской редакции, город Диетикон (Dietikon), кантон Цюрих.

Журналист японоязычной редакции, кантон Цюрих, город Цюрих.

Специалист по связям с пользовательской аудиторией, кантон Цюрих, город Цюрих.

Видео-журналист, кантон Цюрих, город Цюрих.

Журналист португалоязычной редакции, город Эрленбах (Erlenbach), кантон Цюрих.

Зам. главного редактора по вопросам развития диалога с аудиторией и инновационного развития, город Устер (Uster), кантон Цюрих.

Журналист швейцарской редакции (нем. яз.), город Фальс (Vals), кантон Граубюнден.

Galerie: Mitarbeiter von SWI zeigen ihren Fensterausblick

Эти материалы даже стали объёмнее, чем обычно, потому что иные вопросы стали сейчас столь же оперативными, но при этом разъяснить порой очень непростые реалии в двух абзацах просто невозможно. Но это и хорошо: мы стали работать больше, чтобы у наших пользователей было больше информации здесь и сейчас. Единственное, что нам пришлось перенести на будущее — так это обещанный полный перезапуск сайта. Вирус поставил крест на наших планах и теперь редизайн портала SWI swissinfo.ch состоится в начале июня. Если, конечно, все пойдет по плану! Ведь из дома в режиме «хоум-офис» такой сложный проект реализовать просто невозможно технически.

Федеральный совет принял решение поддержать общественный электронный медиа-холдинг SRG, в состав которого входит портал швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch, бюджетным вливанием на сумму 50 миллионов швейцарских франков в год с целью компенсации потерь, которые общественные радио и телевидение несут из-за снижения поступлений от рекламы. Общий бюджетный «потолок» для медиа-холдинга SRG останется на прежнем уровне в 1,25 млрд франков в год.

Конец инфобокса

Это подтверждает и наша коллега Мишель Форни (Michelle Forni), отвечающая в отделе IT за редизайн и перезапуск. «Современный мир труда и занятости стал куда более гибким и мобильным, чем раньше, и всё благодаря цифровой революции. Я являюсь сознательным сторонником новых возможностей и опций в организации производственных процессов, в том числе в удаленном режиме. Пандемия лишний раз со всей очевидностью показала нам всё значение цифровых форматов работы. И тем не менее, без персонального контакта с коллегами все равно не обойтись. Только в личной беседе можно решить важнейшие вопросы, связанные, например с поиском общего понимания тех или иных подходов к тем или иным проблемам фундаментального характера.

Как показала наша аналитика — удаленная работа дома имеет и свои плюсы, и свои минусы. Понятно, что какую бы форму работы мы ни взяли, будь то в офисе, будь то дома, всегда найдется, что улучшить, потому что предела совершенству нет. Поэтому, и не только нам, кстати, придется после окончания карантина провести „разбор полетов“, проанализировать накопленный опыт, с целью понять, в каком формате какой новый опыт может быть применен наиболее эффективно и плодотворно? На это нам точно придется выделить дополнительное время».

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