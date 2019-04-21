Норбер Валли перед зданием прокуратуры в Невшателе 25 октября 2018 года на демонстрации в свою поддержку. (© Keystone / Jean-christophe Bott)

Знаете ли вы, что предоставляя кров, пищу или оказывая денежную поддержку лицам, находящемся в Швейцарии нелегально, то есть без действующих визовых и иных миграционных документов, вы серьезно нарушаете действующее законодательство?

Как оказалось, в Швейцарии таких сочувствующих немало: ежегодно за действия, нарушающие положения действующего миграционного законодательства, наказанию подвергаются сотни людей. Недавно целый ряд религиозных ассоциаций, общественных структур и политиков выступили с требованием внести в него поправки, исключающие преследование за «проступки из соображений солидарности без наличия материальной выгоды».

Федеральный закон «О статусе иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Швейцарской Конфедерации и о мерах по совершенствованию их социальной интеграции», Ст. 116, а Внешняя ссылка(Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration) «Тот, кто, будь то в Швейцарии или за её границей, способствует, помогает, готовит или облегчает для иностранного лица незаконный въезд, выезд или незаконное пребывание на территории страны, наказывается лишением свободы на срок до одного года или денежным штрафом». Конец инфобокса

В воскресенье 12-го февраля 2017 года пастор Норбер Валли (Norbert Valley) читал, как обычно, проповедь в Евангелической церкви города Ле Локль, кантон Невшатель. Неожиданно коллеги сообщили ему, что у входа в храм его ожидают представители правоохранительных органов. Священник, прервав службу, вышел навстречу полицейским – и был препровожден в участок для допроса. Оказалось, что в отношении Норбера Валли было заведено дело по подозрению в нарушении положений Федерального закона «О статусе иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Швейцарии и о мерах по совершенствованию их социальной интеграции» (коротко «Закон об иностранцах»).

В августе 2018 года следствие было завершено, а пастор получил от прокуратуры кантона Невшатель извещение о том, что он был условно приговорен к уплате штрафа в размере 1 000 франков (плюс 250 франков на покрытие судебных расходов). Почему в Швейцарии большинство дел решается в досудебном порядке на основании прокурорского определения, вынесенного в рамках ускоренной процедуры судопроизводства – это тема сложная и отдельная, желающие могут подробно ознакомиться с ситуацией в нашем аналитическом материале по ссылке.



В данном же случае для нас важнее разобраться, в чём же проштрафился пастор. А между тем его преступление заключалось в предоставлении крова и финансовой поддержки члену его церковной общины из числа лиц, подавших ходатайство о предоставлении убежища и получивших от властей отказ. Находясь в крайне затруднительной ситуации, этот человек обратился к своим собратьям по церковной общине и получил соответствующую помощь. Разумеется, Норбер Валли подал апелляцию и вот на днях в городе Невшатель прошло первое предварительное слушание по этому делу. Сам священник себя виновным не признает и говорит, что готов дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.

785 приговоров за помощь нелегалам

История Норбера Валли случай отнюдь не единичный. В 2008 году в швейцарский «Закон об иностранцах» были внесены существенные поправки и с тех пор оказание помощи нелегальным мигрантам стало уголовно- и административно наказуемым деянием, пусть даже помогавший действовал из самых гуманных соображений и не намеревался извлекать из этой помощи материальной выгоды.

С тех пор общественности стали известны несколько весьма громких случаев. Так, знаменитая в Тичино активистка Лиза Бозия Мирра (Lisa Bosia Mirra), о которой мы подробно сообщали, была в 2017 году была осуждена за то, что ввезла на своем личном автомобиле нескольких несовершеннолетних соискателей убежища из Италии в Швейцарию. Но это был случай, связанный с очень известной персоной, а сколько таких дел остаются от широкой общественности скрытыми? По имеющимся даннымВнешняя ссылка, предоставленным Федеральным ведомством статистики Швейцарии (Bfs), особенно велико число судебный решений, вынесенных в наказание тех, кто нарушил «Закон об иностранцах», в кантонах Во (113), Тичино (91) и Базель-городской (85). А всего только в 2017 году швейцарскими судами всех инстанций за «пособничество» нелегальным мигрантам были наказаны 785 человек.

Информации на предмет того, действовали ли данные лица из соображений корыстных, или же им двигал чисто гуманитарный альтруизм, у властей нет. Оспаривать же такие приговоры решаются очень немногие: многие боятся репрессий со стороны властей, кроме того, судебные тяжбы в Швейцарии могут длиться годами и способны просто разорить истца. Хорошо ещё, что он имеет возможность получать финансовую поддержку от других религиозных общин и от организации Amnesty International, а его единомышленники даже проводят манифестации в его поддержку.

Еще один громкий случай был связан с гражданкой Швейцарии 72-х лет лет Анни Ланц (Anni LanzВнешняя ссылка) из Базеля, которая в декабре 2018 года была в судебном порядке наказана за то, что ввезла, также из Италии в Швейцарию, больного соискателя убежища-афганца, который там просто спал на улице. А вот гражданке кантона Во Флавии Бетте (Flavie BettexВнешняя ссылка) выписали штраф за то, что она, сняв квартиру на свое имя, предоставила ее для проживания иранцу, позже получившему отказ в предоставлении ему статуса беженца – причем кантональные изначально знали, что она дает ему кров, так как сами же платили за него арендную плату. Эта женщина подала на апелляцию и была, в конечном итоге, судом оправдана. Что касается Лизы Босия Мирры и Анни Ланц, то их дела еще находятся на рассмотрении.

Наказывать или нет?

«Криминализация акта социальной солидарности есть шаг абсурдный, показывающий, насколько далеко готовы пойти власти в подавлении гуманитарной инициативы граждан», – драматически заявляет Amnesty InternationalВнешняя ссылка. Еще одна левая швейцарская гуманитарная организация, «Солидарность без границ» (Solidarités sans frontièresВнешняя ссылка), призывает всех подписывать петицию с обращением к депутатам швейцарского федерального парламента, в котором содержится просьба внести в «Закон об иностранцах» поправки, нацеленные на декриминализацию актов помощи нелегалам. В парламентской инициативеВнешняя ссылка депутата от «Партии зеленых» Лизы Маццоне (Lisa Mazzone) предлагается внести в законодательство именно такое изменение, уточнив, что от наказания должны быть избавлены лица, оказывающие помощь нелегальным мигрантам из очевидно благородных, альтруистских, идеалистических побуждений.

Напомним, что Швейцария является одной из немногих стран, в которых помощь нелегальным мигрантам наказывается особенно жестко. Аналогичная практика существует только в Румынии, Болгарии, Латвии и Дании. Однако многие развитые европейские государства, такие как Бельгия, Италия и Великобритания, считают нецелесообразным наказывать тех, кто помогает мигрантам из гуманитарных соображений. Свою позицию по этому вопросу изменила и Франция, столкнувшись с мощным общественным протестом против практики наказания тех, кто поддерживает мигрантов. В итоге летом 2018 года Конституционный совет Франции (Conseil constitutionnelВнешняя ссылка), орган конституционного контроля в статусе квазисудебного органа, постановилВнешняя ссылка исключить бескорыстную помощь нелегальным мигрантам из списка уголовно наказуемых деяний.

На международном уровне ситуация регулируется Протоколом ООН Внешняя ссылкапротив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В документе указано, что в качестве уголовного преступления помощь мигрантам преследуется только тогда, когда данные действия были совершены с целью явного извлечения / получения материальной или финансовой выгоды. С другой стороны, Директива Европейской комиссии (2002/90/ECВнешняя ссылка) о противодействии нелегальной миграции предоставляет отдельным государствам свободу самим определять, наказывать ли им в данном случае «содействие нелегальному въезду из гуманитарных соображений», или нет. С точки зрения Amnesty International Европейской комиссии следовало бы пересмотреть свое законодательство в этой сфере.



Миграция и беженцы Швейцария будет быстрее рассматривать дела беженцев В Швейцарии с 1 марта 2019 г. вступает в силу новая редакция законодательства, регулирующего порядок предоставления убежища. Основные пункты реформы. Этот контент был опубликован 1 марта 2019 г. 11:43 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) New asylum rules come into force



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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