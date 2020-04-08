Значительную часть учебной программы придется освоить дистанционно, тем не менее 2019/2020 учебный год продлен не будет и школьники получат свои аттестаты. (Keystone / Marcel Bieri)

Учебный год 2019-2020 не будет продлен, и учащиеся средних школ получат свои выпускные аттестаты, несмотря на эпидемию коронавируса и связанное с ней закрытие школ.

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На прошлой неделе члены Швейцарского постоянного совещания кантональных министров образования (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDKВнешняя ссылка) договорились о единых мерах и принципах действий в связи с карантином из-за эпидемии Covid-19. Эти договоренности, действующие на национальном уровне, касаются прежде всего формирования учебной программы в начальной и средней школе на ближайшую перспективу, а также порядка подготовки и переподготовки учительско-преподавательского состава.

За вопросы образования в Швейцарии отвечают кантоны (субъекты федерации), имеющие самые широкие права автономии, а потому закрытие всех школ правительством страны как минимум до 19 апреля стало для Конфедерации как страны последовательного федерализма явлением беспрецедентным. Однако школы уже довольно успешно приспособились к новой ситуации и уже четвертую неделю довольно успешно работают с учениками в режиме онлайн.



Школьники на карантине Учеба в эпоху коронавируса: швейцарские дети учатся самостоятельности В связи с эпидемией COVID-19 обучение школьников переходит в виртуальное пространство. Швейцарские школы срочно готовятся к решению новых задач. Автор: Людмила Клот

Однако вопрос остается: а как выдавать аттестаты и засчитывать факт прохождения школьной программы очередного года? Решено, что Школы будут выдавать квалификационные свидетельства (аттестаты) об окончании года с оценками успеваемости, и в этих документах будет специально указано, что в период пандемии Covid-19 «преподавания в классе не велось».

Эти меры также гарантируют учащимся старших классов средней школы, завершивших учебную программу, возможность продолжить обучение или же трудоустроиться уже этой осенью. Старшеклассники-выпускники, а также те, кто завершает среднее специальное профтехобразование, также получат свои дипломы при условии, что они продолжат онлайн-обучение до конца и продут всю программу, не прервав процесса обучения. Решение о конкретном порядке выдачи аттестатов и дипломов ожидается в мае.

К концу апреля 2020 года будут подготовлены новые директивы относительно учеников, переходящих с одной школьной ступени на другую: из начальной — в среднюю и из средней — в старшую обязательную общеобразовательную школу. Федеральное правительство объявит также скоро о том, что будет с режимом временного закрытия школ — продолжать ли карантин только до Пасхи (12 апреля, воскресенье), или же продлить режим и дальше.



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