Швейцарцы наслаждаются солнцем в Лозанне на берегу Женевского озера, 17 мая 2020 года. (Keystone / Jean-christophe Bott)

Иммунитетом к новому коронавирусу, по информации федеральных властей Швейцарии, обладает только каждый десятый житель страны при общем населении страны в 8,5 млн человек. Одновременно федеральная статистика свидетельствует о резком снижении степени заболеваемости и смертности от коронавирусных инфекций. Кроме того, как информирует пресса, более половины всех летальных исходов от заражения Covid-19 приходится на пациентов домов престарелых и пансионатов по уходу за тяжелыми лежачими больными.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

«Первая волна пандемии не приведет к возникновению в Швейцарии коллективного иммунитета к коронавирусу, поскольку тем или иным образом с коронавирусной инфекцией соприкоснулись только 10% от населения страны», — сообщил журналистам в понедельник 18 мая Даниэль Кох, руководитель Отдела инфекционных заболеваний Федерального ведомства здравоохранения (BAG, в Швейцарии нет отдельного Министерства или Департамента здравоохранения, есть автономное Федеральное Ведомство в составе МВД).

В последние дни число случаев новых заражений коронавирусной инфекцией в Швейцарии резко пошло на убыль. В понедельник 18 мая BAG сообщило лишь о десяти новых официальных случаях заражения, в результате чего их общее число превысило едва превысило отметку в 30 000 случаев заражения (точная цифра по состоянию на 19 мая составила 30 562 случая). За последние 72 часа в Швейцарии также не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти от коронавируса. В общей сложности по состоянию на вышеупомянутую дату было зарегистрировано 1 886 случаев смерти пациентов от коронавирусной инфекции.

Даниэль Кох охарактеризовал нисходящую тенденцию в качестве «чрезвычайно приятной новости», добавив, что «все идет по плану». По его словам, причиной сокращения показателей пандемии стали самые разные: дисциплинированное поведение населения, выполняющее в целом строгие правила гигиены. «Цифры продолжают снижаться. Мы надеемся, что в Швейцарии будет еще меньше случаев заболевания и инфекций. В результате это позволит нам и дальше ослаблять ограничительные меры и выходить из карантина», — добавил он.

Кох сказал, что население должно иметь возможность «в целом наслаждаться предстоящими праздничными выходными днями» (в четверг 21 мая в Швейцарии отмечается праздник Вознесения). Тем не менее, «граждане должны соблюдать правила социального дистанцирования и личной гигиены. Нормы чрезвычайной ситуации и все связанные с ними ограничения продолжают действовать». Запрещены массовые все частные и общественные мероприятия, собираться группами в составе более пяти человек нельзя.

Удар по пожилым и больным

Но в настоящее время в стране реализуется поэтапный план ослабления мер карантина. Так, открытие границ Швейцарии с Германией, Австрией и Францией запланировано на 15 июня — «если ситуация позволит». Шенгенская зона, в которую входит и Швейцария, пока все еще закрыта для лиц из третьих стран. Пожалуйста, узнавайте всю текущую информацию в консульских учреждениях Швейцарии в Вашей стране.

А между тем, по информации из кантонов, пандемия на данный момент наиболее жесткий удар нанесла по пациентам домов престарелых и пансионатов по уходу за тяжелыми лежачими больными. По состоянию на 12 мая 2020 года, когда в стране было зафиксировано в общей сложности 1 753 случая смерти от последствий коронавирусной инфекции, 927 случаев, то есть 53%, приходились именно на эту общественную группу. В кантоне Цюрих эта квота составляет 64%, в кантонах Базель-городской и Во по 60%.

Показатели гораздо ниже средних демонстрируют кантоны Тичино и Берн. Тем самым по смертности в рамках старшей возрастной группы Швейцария находится на уровне, и даже превышает его, таких стран, как Швеция и Великобритания. Так стоило ли помещать Швейцарию в карантин, а ее экономику — в состояние комы? Ученые в Швейцарии придерживаются в этом отношении разных мнений. Каких? Подробности в материале ниже.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции