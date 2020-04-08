Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 16:36

(Denis Balibouse/Keystone)

Обычно в СМИ данные по постоянно и быстро меняющимся событиям публикуются с большим опозданием. Запомните этот пост! Здесь только последние цифры! Все графики, которые вы видите ниже, обновляются в режиме реального времени, постоянно, без выходных!

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В Швейцарии имеется в наличии много самых разных источников данных о распространении коронавируса в стране. Данные собираются в первую очередь кантонами, которые отвечают в стране за здравоохранение, но также публикуются один раз в день Федеральным ведомством здравоохранения (BAG, подразделением МВД Швейцарии, отдельного «Минздрава» в Швейцарии нет).

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Однако BAG часто публикует цифры, которые поступают из кантонов, с запозданием. Особенно это касается числа умерших. Отсюда возникает разнобой в цифрах, что ведет к понятному раздражению: какие же данные верные, кому верить? Ответ прост: конечно только нам!

Портал SWI swissinfo.ch публикует цифры, которые поступают непосредственно из кантонов. Для этого нами используется интерфейс Статистического управления кантона ЦюрихВнешняя ссылка, что отвечает самым высоким стандартам в отношении качества и доступности данных.

Представленные ниже графики обновляются постоянно и автоматически в режиме реального времени, поэтому, имея их перед глазами, Вы можете быть уверены в том, что обладаете самыми свежими и актуальными цифрами.



new map карта коронавирус с Швейцарии

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Что касается международного сравнения, то мы используем данные Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), авторитетного частного исследовательского университета в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Филиалы университета расположены также в Нанкине (Китай) и в Болонье (Италия).



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(Техническая обработка: Йонас Глаттард / Jonas Glatthard)



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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