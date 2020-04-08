Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Наука и техника

Всегда актуально Коронавирус в Швейцарии: только актуальные цифры

(Denis Balibouse/Keystone)

Обычно в СМИ данные по постоянно и быстро меняющимся событиям публикуются с большим опозданием. Запомните этот пост! Здесь только последние цифры! Все графики, которые вы видите ниже, обновляются в режиме реального времени, постоянно, без выходных! 

Graph6

Graph6

В Швейцарии имеется в наличии много самых разных источников данных о распространении коронавируса в стране. Данные собираются в первую очередь кантонами, которые отвечают в стране за здравоохранение, но также публикуются один раз в день Федеральным ведомством здравоохранения (BAG, подразделением МВД Швейцарии, отдельного «Минздрава» в Швейцарии нет). 

Neuer Inhalt

newsletter subscription

Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Однако BAG часто публикует цифры, которые поступают из кантонов, с запозданием. Особенно это касается числа умерших. Отсюда возникает разнобой в цифрах, что ведет к понятному раздражению: какие же данные верные, кому верить? Ответ прост: конечно только нам! 

Портал SWI swissinfo.ch публикует цифры, которые поступают непосредственно из кантонов. Для этого нами используется интерфейс Статистического управления кантона ЦюрихВнешняя ссылка, что отвечает самым высоким стандартам в отношении качества и доступности данных. 

Представленные ниже графики обновляются постоянно и автоматически в режиме реального времени, поэтому, имея их перед глазами, Вы можете быть уверены в том, что обладаете самыми свежими и актуальными цифрами.

new map

карта коронавирус с Швейцарии

Graph5

Graph5

Graph4

Graph4

Что касается международного сравнения, то мы используем данные Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), авторитетного частного исследовательского университета в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Филиалы университета расположены также в Нанкине (Китай) и в Болонье (Италия).

Graph2

Graph2

Graph1

Graph1

(Техническая обработка: Йонас Глаттард / Jonas Glatthard)

Актуальный бюллетень Швейцария и пандемия коронавируса: актуальная ситуация!

В этом материале вы всегда найдете самую последнюю информацию по ситуации в Швейцарии: каждый день, без выходных и праздников!

Фотогалерея Швейцария и пандемия коронавируса: визуальные впечатления

Швейцария старается рационально реагировать на новые вызовы и угрозы, демонстрируя знаменитую швейцарскую прагматичность.  ​​​​​​​


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта