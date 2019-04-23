В ноябре 2012 года в Храме Св. Филиппа и Якоба (Kirche St. Philippus und St. Jakobus) в городе Валенс (Valens), кантон Санкт-Галлен, сгорела крыша.

(Keystone / Arno Balzarini)

Пожары в швейцарских церквах причиняют каждый год убытков на примерно миллион франков. В 2018 году пожарные выезжали тушить возгорания в храмах и соборах страны так часто, как никогда раньше. Причина пожаров — свечи, но также и сознательные пожоги. Об этом сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери мог бы завершиться куда большими разрушениями — если бы не два сотрудника частного охранного подразделения, вовремя которые заметили факт возгорания сразу же после того, как сработала система пожарной сигнализации. В Швейцарии не существует всеобщей обязанности оборудовать такие общественно значимые здания, как соборы и храмы, но также, кстати, и жилы дома, системами тревожного оповещения на случай пожара.

Межрегиональное «Объединение кантональных компаний страхования пожарной опасности и ответственности» (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen — VKFВнешняя ссылка) делает ставку, как это вообще очень часто случается в либеральной Швейцарии, на личную ответственность физических и юридических лиц. «Если бы мы решили в Швейцарии ввести обязательное оборудование жилых домов и общественных зданий датчиками дыма, то это бы стало как для владельцев жилой недвижимости, так и для арендаторов, источником как дополнительных финансовых расходов, так и лишней бюрократической нагрузки, при этом какого-то качественного повышения степени защищенности людей и животных мы бы не добились», — указывает представитель VKF Рольф Майер (Rolf Meier).

+Кроме пожаров швейцарцы еще боятся «домушников»

И как видно, такая стратегия даёт свои положительные результаты. В 2018 году, по имеющимся данным, в Швейцарии было заказано и поставлено рекордное количество датчиков задымления и других систем противопожарного мониторинга и противодействия возгораниям. Срабатывают эти системы теперь соответственно часто, отчего пожарным подразделениям в прошлом году приходилось выезжать на вызовы 77 тыс. раз, что стало новым рекордом, и это при том, что число сотрудников добровольных пожарных дружин в Швейцарии сокращается из года в год. По последним данным общее их число в настоящее время достигает едва ли 84 тыс. человек на всю страну с населением в 8,5 млн человек.

Пожарные выносят утварь из загоревшегося в Женеве собора Cures catholiques romaines Sacré Coeur, 20 июля 2018 года. (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Насколько часто в Швейцарии жертвами пожаров становятся церкви? Такой статистики официально никто не ведет. Недавно «Объединение кантональных компаний страхования пожарной опасности и ответственности» провело анализ данных по возгораниям за последние 10 лет и оказалось, что здания религиозного культа в Швейцарии горят довольно-таки часто. В процентном соотношении возгорания в соборах и храмах в период с 2007 по 2018 годы составили только 0,5% от общего числа пожаров, зарегистрированных VKF, тем не менее, общий убыток составил примерно 10 млн франков, то есть по одному миллиону в год.

Борьба с огнём Швейцарские пожарные слишком неторопливы? В Швейцарии экипажи пожарных машин должны успевать к месту возгорания после момента вызова за 10 минут. Не всегда эту норму удаётся соблюдать. Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 20:39

Статистика эта, правда, не может считаться полной, поскольку учтены в ней данные только из 18-ти кантонов. Женева, например, в VKF не представлена. А ведь именно здесь в последние месяцы имели место самые знаковые пожары, включая возгорание, которое произошло в Женеве летом 2018 года в католическом храме Cures catholiques romaines Sacré Coeur. Причина пожара до сих пор неизвестна. Храм пострадал очень сильно, обрушились три этажа, по имеющимся данным реконструкция церкви обойдётся в 10 млн франков.

Открытые двери храмов

Жертвами пожаров в 2018 году стали еще как минимум четыре швейцарских храма. Почему так происходит? Прежде всего потому, что в Швейцарии двери церквей всегда открыты и войти в храм может любой, никакой охраны на входе тут не бывает. Именно поэтому несколько лет назад в Золотурне местный гражданин довольно легко сумел поджечь главный городского собор — из-за несогласия с властями. Нанесенный ущерб оценивался в сумму от 3 до 5 млн франков. В 2016 году внимание всей страны привлёк пожар в здании протестантской церкви в городе Флавиль (Flawil), кантон Санкт-Галлен.

Возгорание произошло по вине двух девочек-подростков в возрасте 14-ти лет. Они признались, что нарочно подожгли храм, указав, что на их совести это не первое такое «хулиганство». Нечто похожее произошло в прошлом году и в городе Пфэферс (Pfäfers) того же кантона, где беженец из Сомали, находившийся, по словам правоохранительных органов, в «состоянии дезориентации», поджег утварь на алтаре, местной церкви, что привело к значительным повреждениям алтарной части храма.

Впрочем, причиной возгорания могут быть элементарно опрокинувшиеся горящие свечи. Именно по этой причине в 2016 году в главном Соборе города Санкт-Галлен загорелся полог исповедальни, места, отведенное для исповеди. Туристы тогда смогли быстро погасить огонь с использованием находившейся в соборе «святой воды». Куда более серьёзным был пожар в соборе города Линьон (Lignon), кантон Женева. Из-за детской неосторожности в церкви начался пожар, скоро охвативший всё здание. «Поджигатели» смогли спастись, но реконструкция храма обошлась в 4,6 млн франков.

Либеральные нормы

А что говорят швейцарские противопожарные нормы на предмет использования открытого огня в общественных помещениях? А указано там следующее: «В общественных местах с большим скоплением людей использование открытого огня недопустимо — кроме сценических пространств, где такой огонь допустим в ограниченной степени. Свечи, установленные в качестве декоративного украшения, под эти ограничения не подпадают».

Однако хорошо, что в Швейцарии есть реальный, а не фейковый, федерализм. Многие кантоны, суверенные государства — субъекты федерации, решают такого рода вопросы своей властью и вводят соответствующие ограничения. Так, например, в Берне «запрещено использование свечей с отрытым пламенем в качестве декоративных украшений Рождественских и Новогодних ёлок», а в Цюрихе такие свечи разрешено устанавливать на еще влажных, только что срубленных деревьях, поскольку они «не загораются так легко, как это делают высохшие деревья».

Многие церковные общины также с недавних пор перешли с естественных свечей на электрические. «Объединение кантональных компаний страхования пожарной опасности и ответственности» такой шаг только приветствует. «Мы вовсе не хотим заставить всех в обязательном порядке отказаться от настоящих свечей, однако желательно было бы не оставлять их гореть без присмотра, потому что в противном случае сразу же начинает увеличиваться риск неконтролируемого возгорания», — резюмирует Рольф Майер.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!