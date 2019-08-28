Результатами швейцарской команды можно гордиться по праву!

(Michael Zanghellini/SwissSkills)

Швейцарская сборная выиграла 16 медалей, в том числе пять золотых, на конкурсе WorldSkillsВнешняя ссылка — а это своего рода Олимпиада среди самых талантливых «пэтэушников» мира. В 2019 году это мероприятие прошло в Казани. Следующий конкурс WorldSkills пройдёт в Шанхае в 2021 году.

Всего на этом конкурсе швейцарская команда Swiss Skills завоевала пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Церемония закрытия прошла вчера вечером на стадионе «Казань Арена». Кто же принес Конфедерации «золото»?

Это оказались специалист по ресторанному обслуживанию Мартина Вик (Martina Wick), которая набрала наибольшее количество баллов среди всех швейцарцев (см. видео ниже), пекарь/кондитер Соня Дюррер (Sonja Durrer), плиточник Ренато Мейер (Renato Meier), электрик Флориан Баумгартнер (Florian Baumgartner) и команда ландшафтных садоводов Марио Энц (Mario Enz) и Фабиан Ходель (Fabian Hodel). Полный список результатов с именами тренеров можно найти здесьВнешняя ссылка.

Больше медалей, чем «команда мечты» SwissSkillsВнешняя ссылка, завоевали только Китай и Корея. Швейцарцы стали к тому же лучшей европейской командой. Для них главной задачей было войти в тройку лидеров, исходя из собственных результатов на последнем соревновании WorldSkills в Абу-Даби в 2017 году. WorldSkills проводится каждые два года — и всё время в разных странах.

Основная цель соревнований — найти лучших молодых специалистов в различных производственных сферах — от парикмахеров и столяров до электриков и плотников. В этом году в конкурсе WorldSkills приняли участие 1 600 человек из 63 стран. Швейцарию представлял 41 молодой специалист (все в возрасте до 22 лет) из 39 профессий. На них пришлось 18 выигранных медалей, потому в некоторых дисциплинах принимали участие не одиночки, а команды из двух человек. Еще 13 участников получили дипломы за «особенно хорошую работу».

Жесткая конкуренция и поддержка на высшем уровне

Представители команды SwissSkills отмечали, что получилось так, как они и ожидали: самую жесткую конкуренцию им составили участники от таких стран, как Китай, Корея, Бразилия, Франция и Россия. «Мы заметили, что мировые державы, такие как Россия и Китай, приложили огромные усилия, чтобы наилучшим образом выступить на WorldSkills», — сказал технический специалист SwissSkills Рико Чоккарелли (Rico Cioccarelli). «И это еще одна причина, чтобы оценить результаты нашей замечательной команды очень высоко».

Перед оглашением результатов президент фонда SwissSkills Рето Висс (Reto Wyss) так же по достоинству оценил энтузиазм и усердие швейцарской команды. Он также отметив высокий уровень подготовки и других команд. Помимо сотен болельщиков, сопровождавших швейцарскую команду, она также получила поддержку от министра экономики Ги Пармелена, курирующего в правительстве темы образования и науки, — он посетил WorldSkills в первый день соревнований.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!