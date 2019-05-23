Матери с университетским образованием после рождения ребенка покидают работу в среднем на 6,7 года. (Keystone / Gaetan Bally)

Перерыв в карьере из-за материнства может стоить швейцарским женщинам 3,2% их заработков за каждый год, проведенный вне рынка труда. Об этом говорится в новом исследовании. В то же самое время мужчины остаются максимально вовлечены в трудовой процесс и на законодательном уровне не имеют права на отпуск по уходу за новорожденным.

Согласно исследованию, проведенному организацией защиты прав семей Pro FamiliaВнешняя ссылка, больше всего теряют в финансовом отношении женщины с университетским образованием. Они покидают рабочее место после рождения ребенка в среднем на 6,7 года. Каковы последствия такого решения? Финансовые убытки от незаработанных денег и недостаточно продвинувшейся вперед карьеры обходятся матерям, как утверждает исследование, в среднем 20 тысяч швейцарских франков в год или 470 тысяч франков в течение их трудовой жизни.

Большая часть снижения доходов происходит из-за потери опыта работы. Но авторы исследования не исключают дискриминации в связи с материнским статусом, когда работодатель предполагает, что женщины, скорее всего, будут пропускать работу в случае болезни ребенка.

Для решения этой проблемы авторы исследования рекомендуют увеличить количество мест по уходу за детьми вне дома на 30%. Эквивалент 18 000 дополнительных вариантов ухода за детьми увеличит средний уровень присутствия женщин на рынке труда с 61% до 72%. Стоимость этой меры составит чуть менее 500 миллионов франков в год. Авторы исследования утверждают, что большую часть расходов будут нести родители. Оставшиеся 166 миллионов франков будут компенсированы налоговыми поступлениями работающих матерей.

Мужчины лишены отпуска

Со стороны мужской части населения ситуация прямо противоположная. Причем – не по воле самих швейцарских отцов, а в силу политико-экономической организации общества. Работодатели не обязаны предоставлять оплачиваемый отпуск для отцов по случаю рождения ребенка, решил на этой неделе Федеральный совет, отклонив предложение о двухнедельном отцовском отпуске, поступившее от Совета кантонов, «сенаторской» палаты парламента.

Пока что закон Швейцарии не предусматривает для отцов отпуска по уходу за ребенком, предоставляя компаниям и работникам находить «гибкие индивидуальные решения», учитывающие потребности сотрудников и требования работодателя.

В правительстве отдают себе отчет в важности создания благоприятных для семьи условий труда, однако предпочитают сосредоточиться на разработке проектов усовершенствования системы ухода за детьми. Отпуск по отцовству – только одна из мер, направленных на улучшение совмещения работы и семейной жизни, и он приносит пользу только молодым семьям после рождения ребенка. Улучшение же системы детских учреждений предложит лучшее соотношение затрат и выгод, считает правительство.

Такое мнение правительства не стало неожиданностью. Год назад оно уже предлагало парламенту отклонить народную инициативу о четырехнедельном отпуске по уходу за ребенком без предоставления альтернативы.







Подготовила Людмила Клот., swissinfo.ch/ac

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