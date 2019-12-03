Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 7:00

«У нас беден один ребенок в каждом классе школы. И если считать детей, живущих чуть выше черты бедности, то в каждом классе их будет по три человека».

(Keystone)

По данным швейцарской католической благотворительной организации «Caritas» в Швейцарии в настоящее время более 100 тыс. детей страдают от нищеты, и это число постоянно растет. Организация призвала политическое руководство страны на всех уровнях усилить меры по финансовой поддержке уязвимых слоёв общества по всей стране.

«Швейцария не проявляет готовности действовать. Федеральное правительство оставляет борьбу с бедностью на усмотрение кантонов, что приводит к значительному неравенству шансов и исходных возможностей», — указала вчера организация «Caritas»Внешняя ссылка в своём специальном обращении.

После парламентских выборов, прошедших стране в октябре, организация «Caritas» настоятельно призвала новый состав парламента «взять на себя лидирующую роль и создать надёжную правовую основу для общенациональной борьбы с детской нищетой в Швейцарии». По словам Марианны Хочули (Marianne Hochuli), руководителя отдела исследований НПО «Caritas», в Швейцарии насчитывается сейчас всего около 1,7 миллиона детей, из них 103 тыс. страдают от бедности.

«Другими словами, у нас беден один ребенок в каждом классе школы. И если считать детей, живущих чуть выше черты бедности, то в каждом классе их будет по три человека», — уточнила она. По словам «Каритас» третья часть из тех, кто получает социальную помощь в Швейцарии — это дети и подростки.

«Недопустимо, чтобы перспективы развития детей подвергались ущербу из-за недостаточного дохода их родителей или чтобы эти дети фактически несли наказание за то, в чем они не повинны, то есть за тяжелую семейную ситуацию, в которой они вынуждены расти», — заявил Хьюго Фазель (Hugo Fasel), директор организации Caritas Switzerland.

Работающие бедные

По словам этой НПО, в Швейцарии уже разработаны и существуют эффективные форматы борьбы с нищетой среди детей. Особенно обращает на себя опыт таких кантонов, как Женева, Во, Золотурн и Тичино, где власти ввели практику выплаты дополнительных пособий для семей, что привело к значительному сокращению числа семей, обращающихся за социальной помощью.

Причин детской бедности в Швейцарии довольно много. По словам Caritas Switzerland, в Швейцарии средние расходы на воспитание и обучение одного ребенка составляют около сумму от 7 до 14 тыс. швейцарских франков в год, что для родителей с низкими доходами может быть непосильной финансовой ношей. И это одна из причин.

Около 70% детей, страдающих от бедности, живут и растут в семьях так называемых «работающих бедных». Организация «Каритас» также отмечает, что в европейском зачёте по объему государственных инвестиций в поддержку семьи, материнства и детства Швейцария находится заметно ниже среднего уровня.

Keystone-SDA/ts

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