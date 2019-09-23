В Швейцарии кочевой образ жизни ведут примерно 3 тыс. цыган-енишей. Обычно они передвигаются по дорогам вместе с семьями группами в составе 10-15 жилых автофургонов. (Keystone/Ennio Leanza)

Швейцария признаёт кочевые группы цыган в качестве национального меньшинства. В своё время это признание было значительным достижением, но с тех пор жизнь цыган от этого легче не стала. Число площадок, доступных для временной или долговременной стоянки, за последние годы постоянно сокращалось. В итоге образ жизни цыган-енишей находится под угрозой исчезновения.

Большего члены швейцарской кочевой общины, состоящей из енишей и синти, и не требуют. Для полного счастья им нужна только стоянка для табора из 10-15-ти жилых автофургонов, подключение к водопроводу, канализации и электросети. Но именно таких стоянокВнешняя ссылка в Швейцарии становится все меньше: в 2000 году их было 46, а к 2015 году осталось только 31 площадка. Кроме того, большинство из них являются временными, и многие открыты всего несколько недель в году летом. Такое положение дел не позволяет швейцарским кочевникам спокойно поддерживать свой традиционный образ жизни.

По данным общественных организаций енишей и цыган-синтиВнешняя ссылка Швейцария нуждается примерно в 80-ти пунктах транзитных стоянок, равномерно распределенных по всей территории страны. Площадок для длительного проживания в зимнее время также не хватает: сейчас их около пятнадцати при том, что требуется по меньшей мере 40. Кроме того, мест стоянок не хватает и для европейских кочевых цыган, которые в теплое время года приезжают в Швейцарию на сезонные работы. В их распоряжении находятся семь площадок, а нужно по меньшей мере десять.

Ständiger Rückgang der Anzahl der Durchgangsplätze für Schweizer Fahrende Grafik: Ständiger Rückgang der Anzahl der Durchgangsplätze für Schweizer Fahrende

Подобный дефицит заставляет кочевников буквально выбиваться из сил в поисках свободных для табора мест. «Мы постоянно в стрессе из-за этого», — говорит Альбер Барра (Albert Barras), официальный представитель кочующих енишей и синти родом из франкоязычной части страны. «Куда проще было бы властям предоставить нам раз и на всегда места для разбивки бивака и всё! О нас бы больше никто и никогда даже и не слышал бы».



По его словам, особенная нехватка долговременных стоянок наблюдается во франкоязычной Швейцарии. В кантонах Юра и Невшатель есть такие места, но все они относятся к категории временных. «В идеале на каждый кантон необходимо выделить два места для кратковременных транзитных остановок и одно — для долговременных пребываний, тем более, что наше молодое поколение вкуса к кочевой жизни отнюдь не утратило», — говорит Альберт Барра.

Официально признанные и находящиеся под защитой меньшинства

В 1999 году, после того, как Швейцария подписала Рамочную конвенцию Совета Европы по защите прав меньшинствВнешняя ссылка, ениши и синти были здесь официально признаны национальным меньшинством. Тем самым Швейцария взяла на себя обязательство обеспечивать сохранность всего того, что «формирует национальную идентичность енишей и синти, в том числе и их кочевой образ жизни». С тех пор была создана и соответствующая правовая база.

Так, Федеральный Закон «Об основах и условиях государственной поддержки культуры» («Bundesgesetz über die KulturförderungВнешняя ссылка») позволяет оказывать таким меньшинствам активную поддержку, а Федеральный закон «О правовых основах кадастровых работ и межевания территорий» («Bundesgesetz über die RaumplanungВнешняя ссылка») обязывает власти, в частности, осуществлять пространственно-территориальный менеджмент в соответствии с реальными потребностями граждан, к которым относятся, разумеется, и кочевые народы.

Цыгане-ениши традиционно занимались работами по металлу, были коммивояжерами, точильщиками ножей, собирали и перепродавали бывшие в употреблении предметы домашнего обихода и старую одежду. Сегодня они зарабатывают деньги работой в сфере строительства, ремонта квартир и обслуживания инженерно-технических коммуникаций. (Keystone/Jean-Christophe Bott)

Федеральный суд в Лозанне подтвердилВнешняя ссылка со своей стороны, что разработка правовых основ и критериев выделения площадей для стоянок цыган должно быть предусмотрено кантональными генпланами территориального обустройства, иными словам, ответственность за это лежит, в соответствии с решением суда, на субъектах федерации.

И тем не менее, ситуация с выделением таких мест остается напряженной, несмотря даже на наличие адекватной правовой базы, на создание в 1997 году Фонда «Stiftung Zukunft für Schweizer FahrendeВнешняя ссылка» («Фонд будущего кочевых народов Швейцарии»), несмотря на активную деятельность самых разных общественных объединений енишей и синти, и даже несмотря на принятую швейцарским правительством в 2016 году соответствующую «дорожную карту» мер.

Программа «принуждения к осёдлости»

Альбер Барра не может понять причин такой нерешительности властей в решении вопроса о выделении мест под цыганские стоянки. «Понятно, с другой стороны, что некоторые общины и в самом деле накопили негативный опыт в общении с цыганами, отказываясь впредь видеть их своими гостями», — говорит он. «Кроме того, мы сами слегка исчезли с поверхности общественного внимания, будучи вынужденными постоянно прятаться от представителей фонда «Pro Juventute».

Вообще-то этот фонд выступает, как видно по его названию, в защиту интересов молодых людей, детей и юношества. С такой же целью в 1926 году он инициировал программу борьбы с «бродяжничеством и беспризорниками» под названием «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse». Однако именно по цыганам эта программа ударила больнее всего. «Помощь детям с большой дороги» привела к тому, что из семей цыган властями при поддержке фонда насильственно было изъято более 600 детей. Эта программа «принуждения к осёдлости» продолжалась вплоть до середины 70-х годов.

«Сокращение числа земельных участков, выделяемых кочевым общинам, происходит, главным образом из-за столкновения интересов в сфере территориально-кадастрового обустройства и межевания территорий», — говорит Симон Рётлисбергер (Simon Röthlisberger), генеральный секретарь «Фонда будущего кочевых народов Швейцарии». «Участки под застройку становятся все более дефицитными, проекты по благоустройству площадок для кочевых общин цыган часто сталкиваются с другими приоритетными муниципальными или частными проектами».

Эта «парковка» для караванов швейцарских цыган недалеко от города Тун (Thun, кантон Берн) была недавно тщательно отремонтирована. (Keystone/Peter Schneider)

Кроме того, Симон Рётлисбергер отмечает, что клишированные представления о цыганах-кочевниках, складывающиеся порой у граждан и представителей власти, также могут препятствовать нормализации ситуации. «Поэтому нам приходится проводить активную информационную работу, с тем чтобы избавить людей от предрассудков, связанных с образом жизни кочевых народов Швейцарии».

«Структурный антицыганизм»

С точки зрения Ангелы Маттли (Angela Mattli), координатора агитационно-просветительских программ и кампаний швейцарского «Общества угрожаемых народов» («Gesellschaft für bedrohte Völker» — «GfbVВнешняя ссылка»), вопрос нехватки мест стоянок для кочевых общественных групп является лишь одним аспектом в рамках куда более масштабной проблематики. «В Швейцарии существует структурный, я бы сказала, „антицыганизм“, своего рода коллективная амнезия. Некоторые случаи дискриминации были уже зарегистрированы властями, на сей счёт проводились экспертные исследования, однако их результаты так и не были доведены до общественности. Ничего не говорится об этом и в школе».

Подобные анти-цыганские тенденции, отмечают в GfbV, существуют в Швейцарии уже довольно давно, но никто и никогда еще не начинал последовательно и по существу противодействовать им. А вот в Евросоюзе эта форма дискриминации признана на официальном уровне, соответственно принимаются там и конкретные контрмерыВнешняя ссылка.



ЕнишиВнешняя ссылка также проживают в Австрии и Германии. Их численность в Швейцарии составляет примерно 30 000 человек, из которых 3 000 сохранили кочевой образ жизни. Они являются гражданами Швейцарии и составляют автохтонную этническую группу. СинтиВнешняя ссылка, которых также называют «мануш», проживают главным образом в Германии, Франции и Италии и ведут свое происхождение от группы цыган-рома, которые переселились в Центральную Европу в 15 веке. В Швейцарии их насчитывается около 400 человек. Они также являются гражданами страны и часто соседствуют и активно взаимодействуют с енишами. Конец инфобокса

Во Франции, например, существует гораздо больше площадок, предоставленных в распоряжение цыган, и отвечают за них муниципалитеты. «В Швейцарии же большинство таких мест контролируется и управляется непосредственно правоохранительными органами. А вот это и есть он самый, структурный, организационный антицыганизм», — заявляет Ангела Маттли.

В некоторых кантонах были, кроме того, приняты законы, которые, с точки зрения GfbV, являются дискриминационными в отношении енишей, синти и рома. Недавно, поэтому, данная организация направила в Комитет ООНВнешняя ссылка по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) жалобуВнешняя ссылка на законодательство кантона Невшатель, регулирующее порядок выделения цыганам площадок под стоянки.

Мобилизовать политическую волю

Чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки «Фонд будущего кочевых народов Швейцарии» и «Швейцарское объединение представителей региональных органов кадастра и межевания» («Schweizer Verband für Raumplanung EspacesuisseВнешняя ссылка») представили в начале года докладВнешняя ссылка на тему ситуации с площадками для стоянок енишей, а также синти и рома. В этом докладе кратко аннотируется существующая нормативно-правовая база и собраны все «лучшие практики» в области решения проблем, связанных с выделением таких пунктов.

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«Мы на правильном пути», — утверждает Симон Рётлисбергер. «Но чтобы достичь поставленных целей нам еще предстоит сделать очень многое. А самое главное — это мобилизовать политическую волю, потому что при ее наличии всё делается обычно быстрее и проще». «Одна из возможностей заключается в том, чтобы предоставить право выбирать места расположения таких площадок органам власти федерального уровня, как это уже сейчас делается в сфере миграции: локации федеральных центров размещения лиц, претендующих на статус беженца, определяются в Берне», — говорит Ангела Маттли.

Но федеральные власти указывают, что зональное планирование и кадастр входят в компетенцию кантонов, а потому у них нет права обустраивать места для цыган по своему усмотрению. С другой стороны, они могли бы оказывать более активную финансовую поддержку профильным ассоциациям и проектам. Кроме того, в GfbV хотели бы, чтобы федеральный центр уделял больше внимания мерам по борьбе с антицыганскими настроениями.

Традиционный язык цыган-енишей выстроен с опорой на немецкую грамматику с примесью элементами идиш, цыганского языка Romani chib и блатного языка немецкоязычных «братков» Rotwelsch.

(Keystone/Ennio Leanza)

Со своей стороны входящее в состав Министерства внутренних дел Швейцарии «Консультационно-экспертное бюро по вопросам противодействия проявлениям расовой нетерпимости» («Fachstelle für Rassismusbekämpfung» — «FRBВнешняя ссылка») заверяет, что оно очень серьёзно подходит к данной проблематике, чему есть доказательства, например, на страницах его последнего отчетного годового докладаВнешняя ссылка на тему о ситуации с расовой дискриминацией в Швейцарии. Там указано, в частности, что «Бюро» регулярно поддерживает проекты, связанные с енишами, синти и рома.

Что касается Альбера Барра, то годы борьбы за дополнительные места для стоянок цыган в буквальном смысле измотали его. Тем не менее, ничто не пропало даром и позитивные сдвиги имеют место. «Граждане понимают нас лучше, чем раньше, да и вообще, менталитет меняется. Муниципалитеты также относятся к нам более гостеприимно». Он надеется, что однажды настанет время, когда сами граждане объединят свои усилия и потребуют от властей, наконец, конкретных действий.

Административное управление транзитными стоянками, краткосрочно, на летний период, предоставляемыми в пользование кочевым общинам цыган часто осуществляется правоохранительными органами (полицией). Условия их использования варьируются от одной общины к другой. Как правило, табор должен заранее объявить о своем прибытии и внести залог в сумме от 200 до 300 франков. Большинство таких стоянок оснащено санузлами, подключено к системе водоснабжения и электросети, а также к канализации и обслуживается службами по вывозу мусора (ТБО). Цены могут варьироваться от 10 до 15 франков за ночь за одну единицу жилья. В местах стационарного пребывания (длительные стоянки в зимний период), как правило, оплачивается помесячная аренда, величина которой зависит от метража. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовили: Евгений Мамонтов, под ред. Игоря Петрова

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