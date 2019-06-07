Ночные рейсы из Швейцарии осуществляются австрийским перевозчиком компанией ÖBB в Гамбург, Берлин и Вену.

(© Keystone / Christian Beutler)

Шесть из десяти опрошенных швейцарцев охотно воспользовались бы ночными спальными поездами и маршрутами, прежде всего на международных направлениях — если бы только такой формат транспортных услуг существовал бы в Швейцарии. Пока спальных поездов и вагонов в стране нет, но национальный железнодорожный перевозчик SBB уже начал размышлять насчет возможности введения такого рода услуг.

В Швейцарии существует значительный спрос на услуги ночных спальных поездов, особенно на международных направлениях. Как показал опрос, проведенной швейцарской общественной организацией Verkehrs-Klub der Schweiz (VCS), более 62% опрошенных охотно легли бы спать в Берне, а проснулись бы утром в центре Берлина. Ночные рейсы вообще в ведущие города Германии находятся на самом верху списка предпочтений опрошенных. За ними следуют Италия и Австрия, а также Франция. Каждый пятый швейцарец предпочел бы отправиться ночным поездом в Испанию.

Как указывает организация VCS в последние годы в Европе ночные поезда почти повсеместно были отменены. В 2009 году от такого рода услуг практически полностью отказался и швейцарский национальный железнодорожный перевозчик концерн SBB, сохранив только рейсы в Гамбург, Берлин и Вену, и то передав все задачи по организации перевозок и по предоставлению соответствующих поездов и вагонов австрийскому железнодорожному перевозчику Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). По данным этой компании эти рейсы и сейчас сохраняют свою полную рентабельность.

SBB снова интересуется ночными поездами

Опираясь на данные своего опроса организация VCS требует теперь от швейцарских железнодорожников возвращения к традиции ночных поездов. Опрос был проведён по заказу этой структуры социологическим НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. В опросе приняли участие 1 209 человек. Компания SBB, как видно, не пропускает мимо ушей «глас народа».

Недавно в новостной вечерней программе 10vor10, выходящей на швейцарском немецкоязычном общественном (негосударственном) телеканале SRF, ее представитель заявил, что «швейцарский национальный железнодорожный концерн снова рассматривает возможности и перспективы введения ночных рейсов, коль скоро рынок отчетливо сигнализирует о наличии соответствующего спроса». Однако когда этот проект будет реализован, и будет ли он реализован вообще — сказать невозможно, с учетом необходимости еще приобрести подвижной состав (вагоны и локомотивы) соответствующего формата.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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