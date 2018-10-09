Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 9:00 09.10.2018 - 09:00

Поезда в Швейцарии: ходят, как часы, даже точнее, но народу в них становится все больше и больше. (© KEYSTONE / ENNIO LEANZA)

Последние данные статистики по Европе подтверждают: Швейцария не зря имеет репутацию «железнодорожной страны». Ее среднестатистический житель чаще пользуется поездами и покрывает больше километров под стук колёс, чем в любой другой европейской стране. Примерно 72 поездки и 2 463 километров в год: столько приходилось на каждого жителя Швейцарии в среднем в 2016 году.

Эти данные Евростата обнародовала на прошлой неделе швейцарская информационная служба общественного транспорта Litra (Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr)Внешняя ссылка. Таким образом, по частоте пользования гражданами поездов маленькая альпийская республика намного опережает другие страны Европы. Жители находящейся на втором месте Австрии проезжают в год только 1 425 км., французы покрывают в год 1 354 км на поезде.

Куда реже пользуются поездами в Люксембурге (38) и в Дании (37), правда, следует уточнить, что статистика охватывает не все европейские страны, а в Бельгии и Голландии такая информация является конфиденциальной и не разглашается. А вот в маленькой островной Ирландии жители ездят на поезде всего девять раз в год, преодолевая всего 416 километров.

rail kms chart таблица

Интересно, что поезда в Швейцарии с каждым годом становятся все популярнее в качестве средства передвижения. Так, в 2016-м швейцарцы совершили на 13 поездок больше и проехали на 186 километров дальше, чем годом ранее. Несмотря на то, что Швейцария строго следит за качеством железнодорожных перевозок, а об их пунктуальности слагаются легенды, растущий спрос все-таки приводит и к проблемам, связанным с переполненностью вагонов поездов на самых популярных (Берн-Цюрих, Берн-Женева, Берн-Люцерн) направлениях в часы пик.

Однако этот процесс объективен, ведь население страны тоже постоянно увеличивается. В мире главным «конкурентом» Швейцарии по уровню популярности железнодорожного транспорта является Япония, однако статистика из азиатской части мира в европейской статистике не учитывается.



Русская редакция Swissinfo.ch/LC, swissinfo.ch

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