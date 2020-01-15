Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 8:00

Тяжелые психические или психологические заболевания и / или проблемы в среднем выводят из строя одного швейцарского работника на 18 месяцев.

(© Keystone / Christian Beutler)

Мир труда и трудовых отношений становится в Швейцарии во все большей степени источником стресса, и, как следствие, перегрузок, которые могут вести к возникновению психических и психологических заболеваний.

Об этом на прошлых выходных сообщала швейцарская газета «NZZ am Sonntag». По мнению газеты, страна сейчас сталкивается с рекордным количеством диагнозов «синдром психологического выгоранияВнешняя ссылка», во многом еще и потому, что медики склонны очень быстро посылать людей с соответствующими симптомами лечиться домой, выписывая им больничные листы.

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Поэтому-то в Швейцарии столь резко в последние годы возросло количество официально диагностированных психических и психологических заболеваний, особенно среди работающих граждан. В период с 2012 года количество времени, проведенного швейцарцами на больничном по причине психического диагноза возросло примерно на 50%. В шести из десяти случаев это связано с «синдромом выгорания» (Burnout) или с депрессией.

Об этом свидетельствует, в частности, статистика страховых компаний Swica и PK Rück, число клиентов которых достигает нескольких сотен тысяч человек. По словам Роджера Ритлера (Roger Ritler), члена правления страховой компании Swica, промышленность Швейцарии долгое время недооценивала эту проблему. «Многие компании до сих пор все еще не вкладывают достаточно средств в профилактику и уход за теми, кто оказался затронут психическими заболеваниями», — цитирует его газета «NZZ am Sonntag».

Нетрудоспособность на сто процентов?

Но и врачи также часто становятся частью этой проблематики, особенно, когда речь заходит о диагностике нетрудоспособности. «Медики часто слишком уж спешат отправлять своих пациентов на больничный, сроки пребывания на больничном становятся все длиннее, и слишком уж охотно врачи объявляют своих пациентов на 100% неспособными работать», — цитирует та же газета Никласа Баера (Niklas Baer), руководителя реабилитационного отделения психиатрической клиники «Psychiatrie Baselland» в кантоне Базель-сельский.

По поручению федерального правительства Никлас Баер специально исследовал вопрос профессиональной реинтеграции психически больных пациентов. Результат неутешителен: в большинстве случаев реинтеграция таких пациентов не удается, в двух третях случаев дело доходят до увольнений. В случае синдрома выгорания или депрессии нетрудоспособность пациента длится в среднем 18 месяцев, что в два раза дольше, чем в случае других заболеваний.

По оценкам федеральных властей (SECO) экономические издержки от психических и психологических проблем (стресс, синдром выгорания, депрессия) составляют более 10 миллиардов швейцарских франков в год.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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