Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 23:33

8 октября 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы присудила Титиеву премию имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. (Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Первую в истории всемирную журналистскую премию True Story AwardВнешняя ссылка получил в швейцарском Берне россиянин Александр Буртин за материалы о судьбе руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Специального упоминания удостоена Олеся Герасименко с текстом об арт-группе «Война».

Материал Александра Буртин «Монитор 1Внешняя ссылка», впервые опубликованный на русскоязычном информационном сайте «Медуза», получил высокую оценку за искусно выстроенное повествование и неожиданный способ обратить внимание общественности на события давно забытой войны. Премия имеет денежное выражение в размере 30 тыс. швейцарских франков (почти 2 млн рублей или 800 тыс. гривен).

Фестиваль журнала «Репортажен» Журналистский фестиваль в Берне ставит «проклятые вопросы» ремесла Нужна ли свобода для свободной журналистики? Об этом шла речь, в частности, в ходе дискуссии «Несвободная пресса» на фестивале журналистики в Берне. Автор: Игорь Петров, при поддержке Надежда Капоне

Вторая премия вручена американскому журналисту Марку Араксу (Mark Arax) за материал «Kingdom from Dust», глубокое и точное исследование мира агробизнеса в Калифорнии. Особенно жюри отметило его внимание к важным социальным темам, такие как изменение климата и угроза водным ресурсам в этом регионе США.

Третью премию получил китайский журналист Ду Цян (Du Qiang) за материал «The Vagabond Club», посвященный жизни группы рабочих-мигрантов в городе Шэньчжэнь. По мнению жюри, материал Ду Цяна был «самым неожиданным из всех представленных на конкурс репортажей», получив высокую оценку за обращение к совершенно неизвестному остальному миру аспекту жизни китайского общества.

ПобедителиВнешняя ссылка были выбраны из 39 номинантов, которые в свою очередь были отобраны из более чем 900 заявок из 98 стран на 21 языке. Все номинанты были приглашены в Швейцарию в Берн на фестиваль швейцарского журнала «Репортажи», который проходит с 30 августа по 1 сентября 2019 года.

Премия True Story Award — это первая в истории всемирная журналистская премия. Она была учреждена с целью по достоинству отмечать актуальную, качественную, социально ответственную, ангажированную и неравнодушную журналистику. Кроме того, и фестиваль и премия призваны расширить горизонт журналистов а с ним и разнообразие точек зрения, предлагаемых в средствах массовой информации.

твит твит Репортер Шура Буртин о независимых СМИ в Чечне в рамках своего выступления на фестивале @ReportagenCH @swissinfo_ru @swissinfo pic.twitter.com/gGMhJI9rqh — nadia capone (@caponchick) August 31, 2019 Шура Буртин в Берне. Видео: Надежда Капоне.

Победители были выбраны жюри, состоящим из представителей восьми стран, которые оценивали конкурсные материалы на основе таких критериев, как глубина проникновения в материал, качество журналистики, социальна значимость.

Оюб Титиев Российский правозащитник, руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал», политзаключённый. Занимался документированием нарушений прав человека в Чечне и реализацией гуманитарных проектов. После убийства Натальи Эстемировой в 2009 году он возглавил деятельность «Мемориала» в Чечне. 8 октября 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы присудила Титиеву премию имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Был задержан 9 января 2018 года якобы за хранение наркотиков. Ряд ведущих международных правозащитных организаций (Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders, FIDH, the World Organisation Against Torture) в совместном заявлении 11 января выступил в защиту Титиева и деятельности «Мемориала» на Кавказе. 21 июня 2019 года Оюб Титиев был отпущен на основании условно-досрочного освобождения после 528 дней, проведённых за решёткой. Конец инфобокса

swissinfo.ch

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