Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 14:28

Швейцарская шоколадная промышленность переживает непростые времена. (© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарцы сейчас едят шоколада меньше, чем обычно: объём внутреннего потребления этого лакомства в 2018 году снова сократился. Впрочем, за рубежом дела обстоят совсем иначе.

По данным Ассоциации швейцарских производителей шоколада ChocosuisseВнешняя ссылка, внутреннее потребление шоколада швейцарского производства в прошлом году сократилось на 3,4%, что привело к падению товарооборота на 4,8%. «На сжатие спроса на внутреннем рынке в прошлом году наложилось долгое и жаркое лето, а затем и довольно вялое начало предновогодних распродаж», — говорится в пресс-релизе Chocosuisse.

(swissinfo.ch)

Частично виноватой в снижении спроса является мода на темный шоколад. «Сейчас люди стараются вообще есть меньше шоколада, а у темного шоколада особенно насыщенный вкус, да и маленького его кусочка уже хватает для насыщения», — пояснил директор Chocosuisse Урс Фуррер (Urs Furrer) швейцарскому общественному радио RTSВнешняя ссылка. Но при этом жители Швейцарии, оказывается, охотно едят импортированный шоколад! Доля такого шоколада в 2018 году выросла сразу на 41%.

В Европе любят швейцарский шоколад

А вот с экспортом швейцарского шоколада проблем никаких нет. Чистый оборот в 2018 году здесь вырос на 1,0%, а наибольший прирост потребления шоколада отмечается в странах Европейского союза, там продажи швейцарского шоколада увеличились на 10%, а общий товарооборот вырос на 7%.

Больше всего шоколада из Швейцарии экспортируется в Германию, за ней следуют Великобритания, Канада и Франция. Ранее бренд Chocolat Frey, который принадлежит швейцарской сети супермаркетов Migros, объявилВнешняя ссылка о заключении сделки с крупной американской сетью аптек и супермаркетов Walgreens.

Швейцарская марка, пока что в США неизвестная, будет представлен в пятой части из почти 10 тыс. торговых точек этой сети. В 2017 году Соединённые Штаты стали пятым по величине экспортным рынком для швейцарского шоколада.

Высокий прирост темпов экспорта наблюдается также на рынках Австралии, Бразилии, Китае, Японии и России, говорится в сообщении объединения шоколадных производителей Chocosuisse. Зато в ряде стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии спрос на швейцарский шоколад заметно снизился.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот

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