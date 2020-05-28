Как будет выглядеть наш отпуск этим летом? Может, вот так? (Keystone)

Как будут выглядеть наши отпуска во время и после пандемии, которая повлияла на все сферы нашей жизни? Вряд ли этим летом речь пойдет о путешествиях в совсем уж дальние страны. Ясно также, что многие швейцарцы отправятся этим летом в кои-то веки в поездки по родной стране, наслаждаясь видами, отдыхая на природе, — где-то маленькими группами, а иногда и большими, но с ограничениями и мерами безопасности.

Такова новая реальность, к которой, согласно исследованию, проведенному Университетом Санкт-Галлена, туристическая индустрия Швейцарии должна адаптироваться и чем быстрее тем лучше.

Мобильность и социальные контакты — и то, и другое во времена Covid-19 нежелательны, хотя на вчерашней пресс-конференции правительство и объявило о новом этапе смягчения карантинных мер (ниже подробности). Так или иначе, туристическая индустрия страны первой пострадала от карантина и от введения ограничительных мер, реализованных правительством в марте 2020 года. «Она будет и одной из последних, кто снова вернется в нормальный режим работы», — пишут авторы вышеупомянутого исследования Кристиан Лассер (Christian Laesser) и Томас Бигер (Thomas Bieger).

Они указывают, что хотя люди, безусловно, хотят путешествовать, они все-таки пока по-прежнему неохотно делают эта из-за опасений за собственное здоровье. Свою роль играет и экономическая неопределенность: многие не знают, что будет у них с работой и им пока не до путешествий. «Швейцария должна адаптироваться к новой ситуации и привыкнуть к мысли о внутреннем туризме как одной из реальных опций. На него, правда, трудно рассчитывать по многим причинам: таких гостей немного, а те, кто приезжает, принимает решение о поездке в самый последний момент, и остается, как правило, на короткий срок».

«Помочь сбалансировать график приема туристов и сделать так, чтобы туриндустрия не была перегружена, могли бы гибкие системы ценообразования», — пишут авторы исследования. В переводе на понятный язык: туристическую сферу ожидает битва скидок. «Стимулировать туристический спрос могли бы ваучеры на некоторые виды туристической активности, в том числе и на проживание в отелях», — указывают они.

Авторы доклада также ожидают, что ситуация будет вполне благоприятной для путешествующих небольшими группами, для тех, кто выезжает в отпуск с семьей или друзьями, а также для людей, не принадлежащих к группам риска. Краткосрочные поездки, которые люди планируют осуществить на машине, мотоцикле или велосипеде в относительно неотдаленные и малонаселенные регионы, скорее всего, будут более популярны, чем более длительные поездки большими группами на общественном транспорте.

Цены снизятся?

«Цены в городских гостиницах как для туристов, так и для бизнесменов, скорее всего, будут испытывать давление в сторону снижения, прежде всего во второй половине лета и осенью», — прогнозируют авторы исследования. Что касается других видов размещения, в том числе и в сельских гостиницах с высокой долей постоянных клиентов из Швейцарии, то на это время там также ожидается рост спроса, но тарифы останутся стабильными.

В то время как в Швейцарии начинается оживление, связанное с постепенным ослаблением ограничительных мер, в Европе его, вероятно, можно будет наблюдать лишь с третьего квартала 2020 года. Что касается восстановление туристических связей с другими континентами, то оно вряд ли начнется раньше середины 2021 года. Авторы исследования также считают, что в дальние международные путешествия вряд ли будет «разумным оправляться» еще в течение трёх лет.

Итак, послание авторов доклада ясно: оставайтесь дома, то есть в Швейцарии, и поддержите отечественного производителя! А какие у вас планы на период после карантина?





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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