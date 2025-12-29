«Агрессия России против Украины не встряхнула Швейцарию»

Томас Зюссли: «В Швейцарии проживают более 80 россиян, связанных с российскими спецслужбами». Keystone-SDA

Несмотря на агрессию России против Украины, начавшуюся уже почти четыре года назад, уходящий скоро в отставку начальник Вооружённых сил Швейцарии Томас Зюссли (Thomas Süssli) не считает, что это событие стало поворотным для швейцарской политики.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Departing Swiss army chief bemoans lack of urgency despite Russian aggression Читать далее Departing Swiss army chief bemoans lack of urgency despite Russian aggression

Deutsch de Süssli sieht keinen Ruck in der Schweiz trotz russischer Aggression Оригинал Читать далее Süssli sieht keinen Ruck in der Schweiz trotz russischer Aggression

«У меня нет ощущения, что с тех пор в Швейцарии произошла какая-то встряска», — заявил он в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, опубликованном в субботу, 27 декабря 2025 года. По его словам, в условиях демократии именно политика определяет объём ресурсов, выделяемых армии. Он принимает этот механизм как данность, но при этом подчёркивает: в случае серьёзной угрозы только около трети военнослужащих были бы полностью оснащены и экипированы для выполнения задач обороны.

«Осознавать это особенно тяжело», — признал Томас Зюссли. Глава армии, покидающий свою должность в конце 2025 года, напомнил, что хорошо помнит 24 февраля 2022 года — день начала полномасштабной российской агрессии против Украины. «Для меня с самого начала стало ясно: нам нужна беспощадная честность. Ни общество, ни политики не должны считать армию обороноспособной, если на самом деле это не так», — отметил он. Отвечая на вопрос, почему вторжение России в Украину не вызвало в Швейцарии ощутимого сдвига в общественном и политическом восприятии угроз, Томас Зюссли называет три причины.

Во-первых, последний вооружённый конфликт на территории самой Швейцарии произошёл почти 180 лет назад — это была гражданская война 1847 года. «Поэтому у нас нет коллективной памяти о войне, в отличии, например, от Эстонии или Польши», — говорит он. Во-вторых, несмотря на географическую близость, война в Украине многим швейцарцам кажется очень далёкой. Между двумя странами — всего две другие страны, Австрия и Венгрия, но психологически этот конфликт воспринимается в Швейцарии как нечто внешнее. В-третьих, в Швейцарии широко распространено представление, что нейтралитет сам по себе обеспечивает ей безопасность. Это, по словам Томаса Зюссли, опасное заблуждение.

Читайте подробнее:

Показать больше Внешняя политика Нейтралитет и Швейцария: Quo vadis? Решая вопрос, какой путь на внешнеполитической арене выбрать, путь открытости, или изоляционизма, Швейцария определяет курс своего будущего развития. Читать далее Нейтралитет и Швейцария: Quo vadis?

История, по его словам, знает много примеров нейтральных государств, не имевших собственной армии и всё же втянутых в военные конфликты. «Нейтралитет имеет смысл только тогда, когда его можно защитить с помощью собственных вооружённых сил», — подчёркивает он. Если Швейцария, указывает Томас Зюссли, планирует довести свои оборонные расходы до 1% ВВП только к 2032 или 2035 году, то реальной обороноспособности страна достигнет не раньше 2050 года. «С учётом современных угроз это слишком поздно», — предупреждает он.

В то же время армия все-таки уже предпринимает усилия, чтобы адаптироваться к стремительно меняющимся внешним условиям. По словам Томаса Зюссли, уже была создана инновационная структура, позволяющая военнослужащим вносить собственные предложения по улучшению процесса военного строительства — это ускоряет внедрение новых решений и технологий. Чтобы обойти традиционно медлительные закупочные процедуры, армия ищет сегодня альтернативные подходы. Так, например, при покупке беспилотных систем больше не выбираются заранее определённые модели.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше «Армия Швейцарии снова погрузилась в сон» Этот контент был опубликован на После начала вторжения России в Украину в 2022 году Швейцария проснулась и обратила внимание на вопросы обороны, но потом армия снова «уснула». Читать далее «Армия Швейцарии снова погрузилась в сон»

Вместо этого заключаются рамочные соглашения с технологически перспективными производителями, с тем чтобы в будущем сразу получать наиболее современные разработки. В других случаях вместо конкретных спецификаций армия формулирует задачу — и таким образом стимулирует конкуренцию идей. Особое внимание Томас Зюссли уделяет кибербезопасности. Он подчёркивает, что конфликты всё чаще разворачиваются в цифровом пространстве.

По данным Федеральной разведывательной службы Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB), в стране проживают более 80 граждан России, имеющих связи с российскими спецслужбами. Наконец, начальник Вооружённых сил убеждён: Швейцария не сможет защитить себя сама в полностью автономном режиме. «Нам необходимо быть совместимыми с другими армиями — как технически, так и организационно. А для этого нужно международное сотрудничество, которое уже началось», — заявил он.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Семь прорех в стене швейцарской крепости Этот контент был опубликован на Армия Швейцарии сталкивается с колоссальными проблемами и будущему новому главе Минобороны не позавидуешь. Читать далее Семь прорех в стене швейцарской крепости

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch