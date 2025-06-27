Банк UBS: Швейцария остаётся самой богатой страной мира
Согласно новому докладу Global Wealth Report банка UBS, Швейцария в 2024 году сохранила статус самой богатой страны мира. На втором месте — США: в этой стране совокупное состояние населения увеличилось в ещё большей степени.
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Как указано в отчёте банка UBS, опубликованном в среду 18 июня 2025 года, среднее состояние взрослого жителя Швейцарии составляет около 687 000 долларов США. Банк определяет «состояние» как сумму всех финансовых активов и материальных ценностей, включая недвижимость, находящуюся в собственности частных лиц, за вычетом долгов. В расчётах также учитываются средства в частных пенсионных фондах.
Однако медианный показатель — то есть уровень, выше и ниже которого находится ровно половина взрослого населения страны — в стране значительно ниже и составляет только 182 250 швейцарских франков. По уровню имущественного расслоения Швейцария среди стран с наименее равномерным распределением богатства занимает 13-е место. Наибольшее имущественное расслоение зафиксировано в России, а также Бразилии и Южной Африке. На 7-м и 12-м местах в этом антирейтинге находятся США и Германия соответственно.
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