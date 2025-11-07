Берн купит систему мониторинга воздушного пространства

Официальный Берн принял решение о закупке в Италии радиолокационной системы малой дальности для наблюдения за воздушным пространством.

Федеральное правительство Швейцарии заключило контракт с итальянским производителем вооружений Leonardo на поставку мобильной радиолокационной системы малой дальности. Новая система позволит эффективнее обеспечивать контроль и защиту нижнего эшелона воздушного пространства страны.

Как сообщило Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил (Bundesamt für Rüstung, armasuisse), мониторинг воздушного пространства имеет ключевое значение для национальной безопасности. Поэтому существующий пробел в системе наблюдения за нижними слоями атмосферы будет устранён путём приобретения современных радиолокационных комплексов.

Полное оснащение швейцарских Военно-воздушных сил новым радиолокационным комплексом TMMR (Tactical Multi Mission Radar) запланировано в рамках военного бюджета 2028 года. В настоящее время ВВС Швейцарии не располагают частично мобильными радарами, способными обеспечивать надёжное прикрытие нижнего эшелона.

Кроме того, после вывода из эксплуатации действующих тактических радиолокационных станций TAFLIR (Taktisches Flieger-Radar), намеченного примерно на 2030 год, образуется существенный дефицит возможностей в зоне нижнего и среднего эшелонов воздушного пространства. Предполагается, что новые комплексы TMMR восполнят этот пробел и обеспечат непрерывное радиолокационное покрытие на малых высотах.

