Берн купит систему мониторинга воздушного пространства
Федеральное правительство Швейцарии заключило контракт с итальянским производителем вооружений Leonardo на поставку мобильной радиолокационной системы малой дальности. Новая система позволит эффективнее обеспечивать контроль и защиту нижнего эшелона воздушного пространства страны.
Как сообщило Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил (Bundesamt für Rüstung, armasuisse), мониторинг воздушного пространства имеет ключевое значение для национальной безопасности. Поэтому существующий пробел в системе наблюдения за нижними слоями атмосферы будет устранён путём приобретения современных радиолокационных комплексов.
Полное оснащение швейцарских Военно-воздушных сил новым радиолокационным комплексом TMMR (Tactical Multi Mission Radar) запланировано в рамках военного бюджета 2028 года. В настоящее время ВВС Швейцарии не располагают частично мобильными радарами, способными обеспечивать надёжное прикрытие нижнего эшелона.
Кроме того, после вывода из эксплуатации действующих тактических радиолокационных станций TAFLIR (Taktisches Flieger-Radar), намеченного примерно на 2030 год, образуется существенный дефицит возможностей в зоне нижнего и среднего эшелонов воздушного пространства. Предполагается, что новые комплексы TMMR восполнят этот пробел и обеспечат непрерывное радиолокационное покрытие на малых высотах.
