Валендас: от захудалой деревни до звания Best Tourism Village

Деревня Валендас (Valendas) в кантоне Граубюнден (Graubünden) признана Всемирной туристской организацией (UNWTO) образцовым туристическим направлением.
Деревня Валендас (Valendas) в кантоне Граубюнден (Graubünden) признана Всемирной туристской организацией (UNWTO) образцовым туристическим направлением. Keystone-SDA

Каждый год Всемирная туристская организация (UNWTO) отмечает лучшие туристические локации и направления. В этом году среди награждённых оказалась и швейцарская деревня Валендас, расположенная в долине Сафиенталь (Safiental), кантон Граубюнден. Её непосредственными соседями являются куда более известные в туристическом мире деревни Флимс (Flims) и Лаакс (Laax).

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

Сейчас в деревне Валендас проживает около 300 человек, она входит в состав муниципального образования Сафиенталь (Gemeinde SafientalВнешняя ссылка), расположенного в историческом регионе Сурсельва (Surselva). В течение десятилетий жизнь в буквальном смысле утекала из этой деревни в более привлекательные регионы страны. Такова была печальная реальность: отток населения, отсутствие перспектив и инвестиций — рестораны закрывались, фермеры бросали свои хозяйства.

В 1977 году в телепрограмме швейцарского телевидения Blickpunkt Валендас была охарактеризована как «тихая и романтичная горная деревня», с «домами, стены которых отсырели, а несущие гнилые балки того и гляди начнут рушиться под собственной тяжестью». Деревня была в состоянии анабиоза. Бенедикт Бюлер (Benedikt Bühler), выросший в деревне Валендас, был 12 лет председателем местного муниципального правления, а сегодня проводит экскурсии по деревне для приезжих туристических групп.

В интервью телеканалу SRF он вспоминает: «Когда я говорил, что я родом из деревни Валендас, мне отвечали: „А, это та самая деревня, где дома стоят с выбитыми стёклами“. Почти до основания разрушенная — таков был образ деревни Валендас». Но более 20 лет назад в её судьбе произошёл коренной перелом. Для начала была основана ассоциация Valendas Impuls, из которой впоследствии вырос целый фонд. Цель была — сохранить старые дома, развивать деревню и пробудить Валендас от вечной спячки. «Мы не хотели терять нашу родину», — таков был мотив Вальтера Марчиона (Walter Marchion), вице-президента фонда.

Сегодня сюда можно приехать и провести отпуск в историческом особняке Türalihus.
Сегодня сюда можно приехать и провести отпуск в историческом особняке Türalihus. Keystone / Arno Balzarini

Благодаря работе ассоциации Valendas Impuls деревня снова ожила. Была отреставрирована 600-летняя пекарня, которая в своё время использовалась как мусорная свалка. Сегодня сюда можно приехать и провести отпуск в историческом особняке Türalihus. Фермерские дома тоже были восстановлены и открыты для посещений, спасён деревенский магазин, построены новые квартиры — всё это в рамках программы возрождения деревни.

Проект не состоялся бы, если бы он не получил поддержку местных жителей, а также не привлёк внешних инвесторов. По словам Вальтера Марчиона, инвесторов убедили чёткие идеи и ясные планы: «Это, возможно, прозвучит высокомерно, но нас поразило, как легко можно найти финансирование, если у вас есть здравые идеи, и если ты хочешь сделать что-то на благо общества». Благодаря всем своим реализованным замыслам Валендас снова ожила. Жители деревни чувствуют себя вполне комфортно, гостиничные номера, пусть и немногочисленные, не могут пожаловаться на отсутствие гостей. Именно за всё это Валендас и был отмечен UNWTO. Бюлер говорит, что для деревни это большая честь.

Но есть тут и одно «но»: «Я опасаюсь, что людей у нас станет ещё больше. Мы и сейчас уже перегружены. В хорошую погоду сад нашего единственного ресторана забит до отказа. Нам приятно получить эту награду и признание. Но дополнительных туристов нам уже не надо». Об этом же говорит и Мартин Хох (Martin Hoch) из туристического ведомства Safiental Tourismus: «Чуть более полноводный туристический поток нам не повредит. Но у нас ограниченное количество ресторанов и гостиниц. Это означает, что у нас есть естественный предел в плане количества гостей, которых мы можем принять у нас в долине».

Остаётся добавить, что награда «Лучшая туристическая деревня» (Best Tourism Village) была вручена на прошлой неделе в Китае. Деревня Валендас обошла в гонке за этот почётный трофей 270 населённых пунктов из 65 стран мира. От имени деревни награду получил представитель Государственного секретариата по экономике (Staatssekretariat für Wirtschaft, подразделение Минэкономики Швейцарии), и теперь она уже находится на пути в швейцарскую долину Сафиенталь.

