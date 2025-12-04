Визовое эмбарго, сокращения в ФРС и аллигатор-альбинос

Федеральная резервная система США (Federal Reserve System), выполняющая функции Центрального банка страны, намерена сократить треть сотрудников Департамента надзора за финансово-кредитными организациями. Keystone

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы.

9 минут

«Мы не хотим видеть их в нашей стране», — заявил 2 декабря Дональд Трамп. О ком именно шла речь? Маленькая подсказка: вовсе не об альбиносах-аллигаторах. О взглядах Дональда Трампа на рептилий с недостатком меланина мне ничего не известно. А вот аллигатор Клод, живший в Сан-Франциско, пользовался огромной популярностью, что подтверждают многочисленные публикации, появившиеся в мировых СМИ после сообщения о его смерти.

Журналистка у импровизированного мемориала в Вашингтоне рядом с местом, где были обстреляны двое военнослужащих Национальной гвардии. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Во вторник, 2 декабря 2025 года, Министерство внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security, DHS) приостановило рассмотрение иммиграционных заявлений от граждан 19 стран, признанных властями странами «повышенного риска». Это решение было принято через несколько дней после перестрелки в Вашингтоне с участием гражданина Афганистана.

Как сообщила 3 декабря швейцарская газета Tribune de Genève, это решение распространяется на граждан 12 государств, которым с июня запрещён въезд в Соединённые Штаты, а также на граждан ещё семи стран, ранее находившихся в списке стран «с визовыми ограничениями». В итоге было приостановлено рассмотрение как заявлений на получение грин-карты, так и обращения с ходатайствами о предоставлении прав гражданства США.

В список вошли одни из самых бедных и нестабильных стран мира. В июне президент Дональд Трамп распорядился закрыть въезд в страну гражданам Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Новые ограничения затрагивают также жителей Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. В официальном меморандуме, обосновывающем эту меру, говорится о событиях в Вашингтоне 26 ноября, в ходе которых один военнослужащий Национальной гвардии погиб, а другой получил тяжелые ранения. Гражданину Афганистана было предъявлено обвинение в убийстве, на суде он заявил о своей невиновности.

Газета Tribune de Genève отмечает, что, говоря о «вторжении» в США «преступников из-за рубежа», Трамп сделал противодействие нелегальной миграции «высшим приоритетом», при этом издание напоминает: его программа массовых депортаций неоднократно блокировалась судами, в том числе на том основании, что людям, подпадающим под действие этих мер, должна быть обеспечена возможность защищать свои права, включая обращение в суд и использование процедур обжалования. Во вторник, 2 декабря, Трамп выступил с новой резкой тирадой — теперь против Сомали.

Он назвал сомалийских мигрантов «мусором» и повторил: «Мы не хотим их видеть в нашей стране». Швейцарская газета на немецком языке Tages-Anzeiger (Цюрих) привела слова мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея (Jacob Frey), представителя Демократической партии. По его словам, «городские власти окажут сомалийской общине поддержку всеми доступными средствами. Очернять целую группу людей — абсурдно при любых обстоятельствах. А постоянство, с которым Дональд Трамп это делает, заставляет задуматься о серьёзных нарушениях Конституции. К тому же такая риторика противоречит моральным принципам, на которые опирается наша страна».

Материалы швейцарских СМИ:

Здание Федеральной резервной системы США — так выглядел его фасад 23 октября. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Федеральная резервная система США (Federal Reserve System), выполняющая функции Центрального банка страны, намерена сократить треть сотрудников Департамента надзора за финансово-кредитными организациями. «Мы ещё вспомним этот день», — предупреждает эксперт, слова которого приводит газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как отмечает NZZ в своей аналитической статье, руководство Департамента банковского надзора ФРС стремится сделать работу этой службы более «эффективной». И американские банки, и администрация президента Дональда Трампа поддерживают этот курс. Но издание задаётся вопросом: хватит ли после сокращений специалистов для того, чтобы крупнейший финансовый центр мира оставался в безопасности? Мишель Боумен (Michelle Bowman), назначенная Трампом в Совет управляющих ФРС в 2018 году и возглавляющая в ФРС с июня Департамент надзора за финансово-кредитными организациями, запускает масштабную реформу.

Она добивается, в частности, либерализации норм, которые определяют, какой объём собственных средств (капитала) банк обязан держать в резерве, чтобы покрыть возможные убытки и не обанкротиться в случае кризиса. В программе реформ также сокращение уже к концу 2026 года 150 из 500 сотрудников Департамента надзора за финансово-кредитными организациями и введения более строгих регламентов для оставшихся инспекторов, в которых определяется, как именно им следует выявлять и устранять проблемы в поднадзорных учреждениях. Питер Кори (Peter Corey), рыночный стратег финтех-компании Pave Finance и давний наблюдатель за деятельностью ФРС, заявил в интервью NZZ, что этот шаг ведёт «в неверном направлении. Мы ещё вспомним этот день и скажем себе: «Как же нам сейчас не хватает этих людей».

По словам Питера Кори, в ходе реформ ФРС может начать слишком поздно распознавать будущие банковские кризисы, такие как крах Silicon Valley Bank в начале 2023 года. Как отмечает NZZ, тот кризис развивался параллельно с кризисом, приведшим к гибели банка Credit Suisse, и ситуацию тоже удалось стабилизировать лишь благодаря обширным государственным гарантиям. «Банковские кризисы почти всегда начинаются с небольших, менее жёстко регулируемых финансовых учреждений, — отмечает Питер Кори. — За годы своей работы я понял: предсказать, кто именно запустит этот эффект домино, практически невозможно. Но если мы смягчаем режим регулирования, то риск внезапного возникновения очередного такого кризиса повышается кратно».

Аналитический материал о Федеральной резервной системе — Neue Zürcher Zeitung Внешняя ссылка(нем. яз., доступ по подписке).

Аллигатор Клод и его сосед по вольеру в Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско, апрель 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

В Сан-Франциско в возрасте всего 30 лет умер Клод, один из менее чем двухсот альбино-аллигаторов в мире. Расследование должно установить, что стало причиной его смерти. Как отмечает цюрихская газета Tages-Anzeiger, Клод был любимцем школьников и туристов. «Многие дети после визита к аллигатору уносили домой маленького мягкого игрушечного Клода в качестве сувенира», — пишет издание.

Аллигатор жил в Научном музее в парке Golden Gate и со временем стал неофициальным символом Сан-Франциско. Его образ использовался в детской литературе, он фигурировал в рекламных объявлениях на остановках общественного транспорта. О его смерти во вторник, 2 декабря, сообщила Калифорнийская академия наук. По данным Tages-Anzeiger, трёхметрового аллигатора весом 136 килограммов недавно лечили от, как предполагалось, инфекции: он потерял аппетит и выглядел вялым. Теперь вскрытие, которое проведёт Высшая ветеринарная школа Калифорнийского университета, должно установить возможные причины смерти.

Музей готовит мемориальную церемонию памяти популярного животного. Клод родился на ферме по разведению аллигаторов в Луизиане в 1995 году уже с так называемым альбинизмом — генетической мутацией, при которой в организме отсутствует пигмент меланин, из-за чего кожа приобретает радикально белый оттенок. В Калифорнийскую академию наук он переехал в 2008 году. По информации Tages-Anzeiger, альбино-аллигаторы крайне редко выживают в дикой природе, тогда как в неволе могут жить до 70 лет. В сентябре 2025 года Сан-Франциско отметил 30-летие Клода праздничной программой и угощением — аллигатором был съеден «особый торт» из рыбы и фруктового мороженого, приготовленный специально для него.

Материал о смерти Клода — газета Tages-AnzeigerВнешняя ссылка (нем. яз., доступ по подписке).

Следующий выпуск нашего обзора выйдет в среду, 11 декабря.

Если у вас есть комментарии или предложения, пишите нам на адрес english@swissinfo.ch

