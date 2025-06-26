В Блаттене обнаружены человеческие останки

Во вторник 24 июня в Блаттене в ходе поисковой операции были найдены и извлечены человеческие останки. Keystone-SDA

Во вторник в Блаттене (кантон Вале) в ходе поисковой операции были найдены и извлечены человеческие останки. Об этом сообщила кантональная полиция. В настоящее время проводится официальная идентификация.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Human remains found in buried Swiss village Читать далее Human remains found in buried Swiss village

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Напомним, что поисковые работы по установлению местонахождения пропавшего во время схода селевого потока мужчины проходят с 28 мая 2025 года в районе Теннматтен (Tennmatten). Как уточнили в полиции, останки были обнаружены во время одной из поисковых операций в предварительно выделенной для целей поиска части обвального конуса.

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Показать больше Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше? Этот контент был опубликован на Власти уже обсуждают планы по её восстановлению, но на этом пути находится ещё немало серьёзных препятствий. Что известно на данный момент? Читать далее Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

С понедельника армия сосредоточила свои усилия на озере, расположенном за конусом обломков на восточной стороне бывшей деревни Блаттен (кантон Вале). На первом этапе проводится очистка водоёма от плавающих обломков — фрагментов крыш, древесины и другого мусора.

Следующим шагом станет сортировка отходов, складированных на берегу озера. Третий этап, за который отвечают власти кантона Вале и муниципальное образование Блаттен, предусматривает утилизацию отходов. Как сообщил представитель Вооруженных сил, конкретный способ утилизации ещё предстоит определить.

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