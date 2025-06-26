В Блаттене обнаружены человеческие останки

Во вторник в Блаттене (кантон Вале) в ходе поисковой операции были найдены и извлечены человеческие останки. Об этом сообщила кантональная полиция. В настоящее время проводится официальная идентификация.
Напомним, что поисковые работы по установлению местонахождения пропавшего во время схода селевого потока мужчины проходят с 28 мая 2025 года в районе Теннматтен (Tennmatten). Как уточнили в полиции, останки были обнаружены во время одной из поисковых операций в предварительно выделенной для целей поиска части обвального конуса.
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Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?
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Власти уже обсуждают планы по её восстановлению, но на этом пути находится ещё немало серьёзных препятствий. Что известно на данный момент?
С понедельника армия сосредоточила свои усилия на озере, расположенном за конусом обломков на восточной стороне бывшей деревни Блаттен (кантон Вале). На первом этапе проводится очистка водоёма от плавающих обломков — фрагментов крыш, древесины и другого мусора.
Следующим шагом станет сортировка отходов, складированных на берегу озера. Третий этап, за который отвечают власти кантона Вале и муниципальное образование Блаттен, предусматривает утилизацию отходов. Как сообщил представитель Вооруженных сил, конкретный способ утилизации ещё предстоит определить.
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