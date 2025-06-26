The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

В Блаттене обнаружены человеческие останки

Во вторник 24 июня в Блаттене в ходе поисковой операции были найдены и извлечены человеческие останки.
Во вторник 24 июня в Блаттене в ходе поисковой операции были найдены и извлечены человеческие останки. Keystone-SDA

Во вторник в Блаттене (кантон Вале) в ходе поисковой операции были найдены и извлечены человеческие останки. Об этом сообщила кантональная полиция. В настоящее время проводится официальная идентификация.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Напомним, что поисковые работы по установлению местонахождения пропавшего во время схода селевого потока мужчины проходят с 28 мая 2025 года в районе Теннматтен (Tennmatten). Как уточнили в полиции, останки были обнаружены во время одной из поисковых операций в предварительно выделенной для целей поиска части обвального конуса.

Показать больше
Вид на обломочный конус: так выглядят сейчас миллионы тонн камней, льда и других обломков, накрывших деревню Блаттен в долине Лётченталь после обрушения ледника 28 мая. Съёмка от 6 июня 2025 года. Keystone / Michael Buholzer

Показать больше

Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

Этот контент был опубликован на Власти уже обсуждают планы по её восстановлению, но на этом пути находится ещё немало серьёзных препятствий. Что известно на данный момент?

Читать далее Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

С понедельника армия сосредоточила свои усилия на озере, расположенном за конусом обломков на восточной стороне бывшей деревни Блаттен (кантон Вале). На первом этапе проводится очистка водоёма от плавающих обломков — фрагментов крыш, древесины и другого мусора.

Следующим шагом станет сортировка отходов, складированных на берегу озера. Третий этап, за который отвечают власти кантона Вале и муниципальное образование Блаттен, предусматривает утилизацию отходов. Как сообщил представитель Вооруженных сил, конкретный способ утилизации ещё предстоит определить.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
47 Отметки «мне нравится»
57 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
18 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

—

Показать больше

Федеральный совет Швейцарии предлагает ограничить предоставление статуса S

Этот контент был опубликован на Швейцария будет предоставлять «статус S» только гражданам Украины, прибывшим из регионов, где существует реальная угроза их жизни и здоровью.

Читать далее Федеральный совет Швейцарии предлагает ограничить предоставление статуса S
Правительство швейцарского кантона Аппенцелль-Внутренний приняло решение ограничить кемпинг-туризм.

Показать больше

Кантон Аппенцелль-Внутренний ограничит кемпинг-туризм

Этот контент был опубликован на Правительство швейцарского кантона Аппенцелль-Внутренний приняло решение ограничить кемпинг-туризм.

Читать далее Кантон Аппенцелль-Внутренний ограничит кемпинг-туризм
Исследование фонда Pro Senectute показало, что девять из десяти человек старше 65 лет в Швейцарии регулярно пользуются интернетом

Показать больше

Пожилые швейцарцы быстро осваивают интернет

Этот контент был опубликован на Исследование фонда Pro Senectute показало, что девять из десяти человек старше 65 лет в Швейцарии регулярно пользуются интернетом.

Читать далее Пожилые швейцарцы быстро осваивают интернет
В 2024 году в Швейцарии насчитывалось около 560 000 собак, и это число продолжает увеличиваться.

Показать больше

«Есть люди, которым лучше не заводить собаку»

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарского кинологического общества выступает против запрета бойцовых пород и за обязательные курсы для тех, кто заводит собаку впервые.

Читать далее «Есть люди, которым лучше не заводить собаку»
Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии.

Показать больше

Молодые люди в Швейцарии предпочитают профтехобразование

Этот контент был опубликован на Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии.

Читать далее Молодые люди в Швейцарии предпочитают профтехобразование
В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли.

Показать больше

Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста

Этот контент был опубликован на В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли.

Читать далее Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста
Помимо склона над деревней Бриенц (на фото), который местные власти называют «самым тщательно контролируемым в Европе», значительная опасность обвалов существует и в других районах кантона Граубюнден.

Показать больше

В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов

Этот контент был опубликован на Значительная опасность горных обвалов сохранятся и в других регионах Швейцарии, в частности в районах кантона Граубюнден.

Читать далее В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов
Крупнейший гимнастический фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, а вместе с ними — и десятки тысяч зрителей и туристов.

Показать больше

Швейцарский гимнастический фестиваль в Лозанне стал успехом

Этот контент был опубликован на Крупнейший гимнастический фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, а вместе с ними — и десятки тысяч зрителей и туристов.

Читать далее Швейцарский гимнастический фестиваль в Лозанне стал успехом

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Помимо склона над деревней Бриенц (на фото), который местные власти называют «самым тщательно контролируемым в Европе», значительная опасность обвалов существует и в других районах кантона Граубюнден.

Показать больше

В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов

Этот контент был опубликован на Значительная опасность горных обвалов сохранятся и в других регионах Швейцарии, в частности в районах кантона Граубюнден.

Читать далее В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов
Блаттен (на фото), Бриенц, Бондо — не пора ли переосмыслить жизнь в горах, там, где люди, вообще-то, жили тысячелетиями?

Показать больше

«Не каждый обвал в горах происходит из-за изменения климата»

Этот контент был опубликован на Блаттен, Бриенц, Бондо — не пора ли переосмыслить жизнь в горах, там, где люди, вообще-то, жили тысячелетиями?

Читать далее «Не каждый обвал в горах происходит из-за изменения климата»

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Блаттен 1 июня 2025 года.

Показать больше

Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?

Этот контент был опубликован на Не начинают ли горы и долины в Швейцарии отдаляться друг от друга — не только географически, но и ментально, политически?

Читать далее Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?
Стихийное бедствие произошло днём в среду, 28 мая 2025 года: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале.

Показать больше

Самые страшные оползни и лавины в истории Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцария — это не только горная идиллия, но еще и внезапная смерть в результате схода лавины, оползня или селевого потока.

Читать далее Самые страшные оползни и лавины в истории Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR