В Швейцарии запустят новую систему паспортного контроля

В швейцарских аэропортах запускают новую электронную систему контроля въезда и выезда. Keystone-SDA

С 12 октября 2025 года в стране начнётся поэтапное внедрение системы электронной регистрации въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которая позволит в цифровом формате фиксировать пересечение границы гражданами стран, не входящих в Шенгенскую зону, и отказаться от нынешней практики ручного проставления штампов в загранпаспортах.

Как сообщил Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM), система EES будет внедряться поэтапно во всех странах Шенгенского соглашения. В Швейцарии запуск начнётся 12 октября 2025 года в аэропортах Базеля и Женевы. В Цюрихе система начнёт работать с 17 ноября, а в небольших аэропортах — в Лугано, Дюбендорфе (кантон Цюрих) и Берне — её внедрение завершится к концу марта 2026 года.

Система EES будет автоматически рассчитывать срок разрешённого пребывания на территории Шенгенской зоны. По данным SEM, это позволит кантональным миграционным органам надёжнее выявлять лиц, утративших право на пребывание, а также упростит работу визовых и консульских ведомств, которым станет проще учитывать историю предыдущих поездок при рассмотрении новых визовых заявлений.

Благодаря обязательному сбору биометрических данных — изображения лица и отпечатков пальцев — станет возможным точнее идентифицировать лиц без документов и предотвращать случаи подлога личности. Кроме того, правоохранительные органы смогут, в строго ограниченных случаях, получать доступ к данным системы EES — исключительно для борьбы с тяжкими преступлениями и терроризмом.

Новая система касается граждан третьих стран, не входящих в ЕС и не являющихся участниками безвизового режима со странами Шенгена, планирующих пребывать в Шенгенской зоне не более 90 дней. Для граждан Швейцарии, граждан стран Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), а также для лиц с действительным видом на жительство в одной из стран Шенгенской зоны никаких изменений не предусмотрено.

После завершения переходного периода, начиная с 9 апреля 2026 года, проставление штампов в загранпаспортах будет полностью отменено — их заменит цифровая регистрация данных о въезде и выезде. Поэтому путешественникам, подпадающим под действие новой системы, следует учитывать возможные задержки при прохождении паспортного контроля. Ведомство SEM рекомендует планировать прибытие в аэропорт с достаточным запасом времени.

