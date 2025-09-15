В Швейцарии назначены новые главы разведки и армии

Бенедикт Роос (Benedikt Roos, на фото) сменит Томаса Зюссли (Thomas Süssli) на должности главы вооружённых сил, а Серж Баво (Serge Bavaud) займёт место Кристиана Дюсси (Christian Dussey) во главе разведки. Keystone-SDA

Швейцарская армия и Федеральная служба разведки (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) получили новых руководителей. Бенедикт Роос (Benedikt Roos) сменит Томаса Зюссли (Thomas Süssli) на должности главы Вооружённых сил, а Серж Баво (Serge Bavaud) займёт место Кристиана Дюсси (Christian Dussey) во главе разведки.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army and intelligence service have new heads Читать далее Swiss army and intelligence service have new heads

Français fr L’armée et le SRC ont trouvé leur nouveau chef Оригинал Читать далее L’armée et le SRC ont trouvé leur nouveau chef

Федеральное правительство утвердило эти назначения в пятницу, 12 сентября 2025 года. Уточним, что 60-летний генерал-майор Бенедикт Роос вступит в должность главы Вооружённых сил с 1 января 2026 года. Имеет воинское звание комкора (Korpskommandant), служит в армии с 1997 года, с августа 2024 года возглавляет Сухопутные войска.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой? Этот контент был опубликован на Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии». Читать далее Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Новый глава спецслужб 52-летний Серж Баво из кантона Фрибург возглавит Федеральную службу разведки с 1 ноября 2025 года. Его предшественник, ранее заявивший о намерении оставаться на своей должности до конца марта 2026 года, покинет свой нынешний пост уже в конце текущего года. В июне Серж Баво был назначен послом Швейцарии в Алжире и должен был занять эту должность осенью.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Громкая отставка швейцарских силовиков Этот контент был опубликован на Глава армии Томас Зюссли и директор Федеральной разведывательной службы Кристиан Дюсси подали в отставку Читать далее Громкая отставка швейцарских силовиков

Об отставке Томаса Зюссли и Кристиана Дюсси стало известно в конце февраля — после ухода в отставку федеральной советницы (министра) Виолы Амхерд (Viola Amherd), возглавлявшей Федеральный департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS). Эти отставки последовали за публикацией отчёта о деятельности государственной компании Ruag MRO Group, крупнейшего оборонного концерна Швейцарской Конфедерации, в работе которой были выявлены серьёзные недостатки.

Должность главы Федеральной службы разведки также остаётся крайне сложной. Модернизация и реструктуризация ведомства сопровождаются значительными трудностями. По словам Кристиана Дюсси, давление на сотрудников было «колоссальным», и «люди были просто измотаны».

Показать больше

Показать больше Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией Этот контент был опубликован на Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией. Читать далее Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Чего требуют политики от нового «шефа армии»

Вернер Зальцманн (Werner Salzmann), член Совета кантонов от Швейцарской народной партии (SVP), кантон Берн:

«Мы должны как можно быстрее восстановить обороноспособность. Его главная задача — направить в нужное русло проекты, которые были начаты, но работают плохо, и заняться модернизацией сухопутных войск».

Приска Зайлер Граф (Priska Seiler Graf), депутат Национального совета от Социал-демократической партии (SP), кантон Цюрих:

«Армию необходимо ориентировать на новые угрозы, и я считаю очень важным развивать сотрудничество с Европой».

Йозеф Диттли (Josef Dittli), член Совета кантонов от Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), кантон Ури:

«У нас, безусловно, есть острая необходимость в противовоздушной обороне. Там большие пробелы, особенно когда речь идёт о защите от дронов».

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Семь прорех в стене швейцарской крепости Этот контент был опубликован на Армия Швейцарии сталкивается с колоссальными проблемами и будущему новому главе Минобороны не позавидуешь. Читать далее Семь прорех в стене швейцарской крепости