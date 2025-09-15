В Швейцарии назначены новые главы разведки и армии
Швейцарская армия и Федеральная служба разведки (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) получили новых руководителей. Бенедикт Роос (Benedikt Roos) сменит Томаса Зюссли (Thomas Süssli) на должности главы Вооружённых сил, а Серж Баво (Serge Bavaud) займёт место Кристиана Дюсси (Christian Dussey) во главе разведки.
Федеральное правительство утвердило эти назначения в пятницу, 12 сентября 2025 года. Уточним, что 60-летний генерал-майор Бенедикт Роос вступит в должность главы Вооружённых сил с 1 января 2026 года. Имеет воинское звание комкора (Korpskommandant), служит в армии с 1997 года, с августа 2024 года возглавляет Сухопутные войска.
Новый глава спецслужб 52-летний Серж Баво из кантона Фрибург возглавит Федеральную службу разведки с 1 ноября 2025 года. Его предшественник, ранее заявивший о намерении оставаться на своей должности до конца марта 2026 года, покинет свой нынешний пост уже в конце текущего года. В июне Серж Баво был назначен послом Швейцарии в Алжире и должен был занять эту должность осенью.
Об отставке Томаса Зюссли и Кристиана Дюсси стало известно в конце февраля — после ухода в отставку федеральной советницы (министра) Виолы Амхерд (Viola Amherd), возглавлявшей Федеральный департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS). Эти отставки последовали за публикацией отчёта о деятельности государственной компании Ruag MRO Group, крупнейшего оборонного концерна Швейцарской Конфедерации, в работе которой были выявлены серьёзные недостатки.
Должность главы Федеральной службы разведки также остаётся крайне сложной. Модернизация и реструктуризация ведомства сопровождаются значительными трудностями. По словам Кристиана Дюсси, давление на сотрудников было «колоссальным», и «люди были просто измотаны».
