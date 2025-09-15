The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

В Швейцарии назначены новые главы разведки и армии

Бенедикт Роос (Benedikt Roos) сменит Томаса Зюссли (Thomas Süssli) на должности главы вооружённых сил, а Серж Баво (Serge Bavaud) займёт место Кристиана Дюсси (Christian Dussey) во главе разведки.
Бенедикт Роос (Benedikt Roos, на фото) сменит Томаса Зюссли (Thomas Süssli) на должности главы вооружённых сил, а Серж Баво (Serge Bavaud) займёт место Кристиана Дюсси (Christian Dussey) во главе разведки. Keystone-SDA

Швейцарская армия и Федеральная служба разведки (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) получили новых руководителей. Бенедикт Роос (Benedikt Roos) сменит Томаса Зюссли (Thomas Süssli) на должности главы Вооружённых сил, а Серж Баво (Serge Bavaud) займёт место Кристиана Дюсси (Christian Dussey) во главе разведки.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Федеральное правительство утвердило эти назначения в пятницу, 12 сентября 2025 года. Уточним, что 60-летний генерал-майор Бенедикт Роос вступит в должность главы Вооружённых сил с 1 января 2026 года. Имеет воинское звание комкора (Korpskommandant), служит в армии с 1997 года, с августа 2024 года возглавляет Сухопутные войска.

Показать больше
Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Показать больше

Внешняя политика

Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Этот контент был опубликован на Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Читать далее Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Новый глава спецслужб 52-летний Серж Баво из кантона Фрибург возглавит Федеральную службу разведки с 1 ноября 2025 года. Его предшественник, ранее заявивший о намерении оставаться на своей должности до конца марта 2026 года, покинет свой нынешний пост уже в конце текущего года. В июне Серж Баво был назначен послом Швейцарии в Алжире и должен был занять эту должность осенью.

Показать больше
Глава армии Томас Зюссли и директор Федеральной разведывательной службы Кристиан Дюсси подали в отставку

Показать больше

Швейцарская политика

Громкая отставка швейцарских силовиков

Этот контент был опубликован на Глава армии Томас Зюссли и директор Федеральной разведывательной службы Кристиан Дюсси подали в отставку

Читать далее Громкая отставка швейцарских силовиков

Об отставке Томаса Зюссли и Кристиана Дюсси стало известно в конце февраля — после ухода в отставку федеральной советницы (министра) Виолы Амхерд (Viola Amherd), возглавлявшей Федеральный департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS). Эти отставки последовали за публикацией отчёта о деятельности государственной компании Ruag MRO Group, крупнейшего оборонного концерна Швейцарской Конфедерации, в работе которой были выявлены серьёзные недостатки.

Должность главы Федеральной службы разведки также остаётся крайне сложной. Модернизация и реструктуризация ведомства сопровождаются значительными трудностями. По словам Кристиана Дюсси, давление на сотрудников было «колоссальным», и «люди были просто измотаны».

Показать больше
Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией

Показать больше

Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией

Этот контент был опубликован на Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией.

Читать далее Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Чего требуют политики от нового «шефа армии»

Вернер Зальцманн (Werner Salzmann), член Совета кантонов от Швейцарской народной партии (SVP), кантон Берн:

«Мы должны как можно быстрее восстановить обороноспособность. Его главная задача — направить в нужное русло проекты, которые были начаты, но работают плохо, и заняться модернизацией сухопутных войск».

Приска Зайлер Граф (Priska Seiler Graf), депутат Национального совета от Социал-демократической партии (SP), кантон Цюрих:

«Армию необходимо ориентировать на новые угрозы, и я считаю очень важным развивать сотрудничество с Европой».

Йозеф Диттли (Josef Dittli), член Совета кантонов от Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), кантон Ури:

«У нас, безусловно, есть острая необходимость в противовоздушной обороне. Там большие пробелы, особенно когда речь идёт о защите от дронов».

Показать больше
состояние швейцарской армии не соответствует современным требованиям.

Показать больше

Швейцарская политика

Семь прорех в стене швейцарской крепости

Этот контент был опубликован на Армия Швейцарии сталкивается с колоссальными проблемами и будущему новому главе Минобороны не позавидуешь.

Читать далее Семь прорех в стене швейцарской крепости

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
70 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Парламент кантона Цюрих считает, что начало преподавания в школах французского языка следует перенести на более поздние сроки.

Показать больше

Когда надо начинать учить французский?

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Цюрих считает, что начало преподавания в школах французского языка следует перенести на более поздние сроки.

Читать далее Когда надо начинать учить французский?
В Шардонне был установлен необычный мировой рекорд: одновременно там откупорили 1 088 бутылок вина сорта шассла.

Показать больше

Культура

В Швейцарии открыли рекордное число бутылок вина

Этот контент был опубликован на В Шардонне был установлен необычный мировой рекорд: одновременно там откупорили 1 088 бутылок вина сорта шассла.

Читать далее В Швейцарии открыли рекордное число бутылок вина
Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Показать больше

Внешняя политика

Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Этот контент был опубликован на Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Читать далее Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?
Музей Chaplin’s World в Корсье-сюр-Веве (Corsier-sur-Vevey, Швейцария) будет выкуплен французской компанией Museum Studio совместно с Fribourg Group.

Показать больше

Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Музей Chaplin’s World в Корсье-сюр-Веве (Corsier-sur-Vevey, Швейцария) будет выкуплен французской компанией Museum Studio совместно с Fribourg Group.

Читать далее Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии
Однако принятый парламентом вариант соответствующего закона оказался куда мягче редакции, предлагавшейся ранее кабмином.

Показать больше

Адвокатов и нотариусов обяжут соблюдать due diligence

Этот контент был опубликован на Однако принятый парламентом вариант соответствующего закона оказался куда мягче редакции, предлагавшейся ранее кабмином.

Читать далее Адвокатов и нотариусов обяжут соблюдать due diligence
Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Показать больше

Культура

Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе

Этот контент был опубликован на Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Читать далее Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе
Для голосования по кантональным или федеральным вопросам, как и ранее, требуется получения гражданства.

Показать больше

Демократия

На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?

Этот контент был опубликован на В нескольких кантонах скоро пройдут референдумы по региональным инициативам. В нашем материале: краткий перечень основных вопросов.

Читать далее На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?
В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

Показать больше

Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться

Этот контент был опубликован на В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

Читать далее Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться
Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Показать больше

Рабочее место

В 2026 году компании планируют повысить зарплаты

Этот контент был опубликован на Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Читать далее В 2026 году компании планируют повысить зарплаты
Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Показать больше

Заложено новое судно для Тунского озера

Этот контент был опубликован на Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Читать далее Заложено новое судно для Тунского озера

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
«Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет». Так оценивает ситуацию Мартин Пфистер, новый министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

Показать больше

Министр обороны Швейцарии представил военную стратегию

Этот контент был опубликован на «Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет, страна должна взять её защиту в свои руки».

Читать далее Министр обороны Швейцарии представил военную стратегию
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»
директор NDB Кристиан Дюсси (Christian Dussey) провел кардинальную реорганизацию этой структуры

Показать больше

Швейцарская разведка переживает кадровые сложности

Этот контент был опубликован на Эффективность швейцарской разведки NDB была снижена кадровыми проблемами, из-за чего пришлось провести ее реорганизацию.

Читать далее Швейцарская разведка переживает кадровые сложности
Christian Dussey, Director of the Swiss Federal Intelligence Service.

Показать больше

Сотрудники швейцарской разведки пройдут переаттестацию

Этот контент был опубликован на Швейцарская разведка NDB отметила увеличение степени активности российской разведки в Конфедерации, особенно в Женеве.

Читать далее Сотрудники швейцарской разведки пройдут переаттестацию

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR