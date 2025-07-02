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Новости

В Швейцарии начался ЧЕ по футболу среди женщин

Швейцария встречает чемпионат Европы по футболу среди женщин: фан-зоны, концерты и футбол повсюду.
Швейцария встречает чемпионат Европы по футболу среди женщин: фан-зоны, концерты и футбол повсюду. Keystone-SDA

Сразу несколько швейцарских городов торжественно отметили открытие чемпионата Европы по футболу среди женщин — с фан-зонами, концертами и, конечно, множеством различных мероприятий.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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В Берне Федеральная площадь превратилась в настоящую праздничную зону с торговыми палатками, сценами и гигантским колесом обозрения. Во вторник 1 июля под палящим солнцем дети из местных футбольных клубов уже с энтузиазмом опробовали все развлечения, включая мини-футбольное поле. Среди мероприятий, приуроченных к открытию бернской фан-зоны, прошли и концерты.

Одним из самых ожидаемых стало выступление бывшего игрока бернского клуба «Янг Бойз» и популярного певца Гийома Хоарау (Guillaume Hoarau). В Базеле, на площади Барфюссерплац, сразу после открытия фан-зоны большого наплыва людей не наблюдалось. Скорее всего, многих отпугнула жаркая погода, несмотря на предусмотренные зонтики и точки с прохладительными напитками.

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Вторая фан-зона Базеля расположена на площади Messeplatz. Там еще больше развлечений для семей с детьми — например, огромная горка. Фан-зоны также открылись в шести других городах: Цюрихе, Женеве, Люцерне, Санкт-Галлене, Туне и Сьоне. Женский футбольный турнир начнётся уже завтра матчами в Туне и Базеле и завершится 27 июля. Сборная Швейцарии сыграет свой первый матч в среду, 3 июля, против сборной Норвегии.

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