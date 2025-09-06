Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии

В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет. Keystone-SDA

В воскресенье жители Швейцарии смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Кульминация затмения наступит в 20:11 воскресенья, 7 сентября. Однако оно начнётся ещё до того, как Луна поднимется над горизонтом. Когда лунный диск появится на востоке — в 19:46 в Курe (Chur) и в 19:59 в Женеве (Genève) — он уже будет находиться в полной тени Земли, в так называемой умбре (области, куда не попадает прямой солнечный свет).

В 20:52 Луна начнёт выходить из тени, а вскоре, около 22:00, полностью вернётся к привычному сиянию. В отличие от солнечного затмения, наблюдать лунное можно без защитных очков. Эта небесная «игра в прятки» прекрасно видна невооружённым глазом. Всё, что нужно — найти Луну на востоке. Но решающим фактором будут погодные условия: если небо закроют облака, наблюдать будет нечего.

Во время полной фазы Луна приобретает красный оттенок — этот феномен известен как «кровавая Луна». Он объясняется тем, что земная атмосфера рассеивает коротковолновую часть солнечного спектра, а на поверхность Луны проходят лишь самые «тёплые» длинноволновые лучи света — красные и оранжевые. В зависимости от прозрачности атмосферы диск Луны может приобретать цвета от тёмно-красного до светло-оранжевого.

В отличие от солнечного затмения, которое возможно только в новолуние, лунное затмение происходит исключительно в полнолуние. Земля в этот момент оказывается между Солнцем и Луной, и когда три небесных тела выстраиваются в одну линию, Луна погружается в земную тень и тускнеет.

Такие явления случаются регулярно: ежегодно в мире бывает не менее двух лунных затмений, а в отдельные годы — до пяти. Однако лишь треть из них — полные. Следующее полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать из Швейцарии, состоится 31 декабря 2028 года.

