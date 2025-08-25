Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда? Keystone-SDA

Деревянная статуя быка (на швейцарском диалекте Muni) Макса была возведена в качестве неофициального символа очередного общешвейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025, ESAF). Бык был построен только на время праздника: но останется навсегда?

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Esaf-Holzmuni Max soll nach dem Schwingfest im Glarnerland bleiben Оригинал Читать далее Esaf-Holzmuni Max soll nach dem Schwingfest im Glarnerland bleiben

Бык Макс поражает масштабами: 20 метров в высоту, 30 метров в длину и весом 182 тонны. Скульптура создана из 1 200 кубометров швейцарской древесины и построена силами более 500 учеников-стажёров 220 деревообрабатывающих компаний. В кантоне Гларус предполагают, что этот, как его прозвали, ESAF-Muni может быть крупнейшим деревянным быком в мире.

В традиции ESAF главный приз победителю — как раз живой бык, поэтому-то Макс, продолжая символическую линию праздника, стал её масштабным художественным воплощением. Ещё до начала фестиваля он успел завоевать сердца жителей кантона. Теперь трое депутатов кантонального парламента (Landrat) требуют от правительства, чтобы скульптура осталась в Гларусе на постоянной основе.

По первоначальному плану после завершения праздника, который пройдёт с 29 по 31 августа 2025 года в общине Моллис (Mollis, кантон Гларус / GL), гигантского быка должны были разобрать и перевезти на другое место, например, на Швегальп (Schwägalp) в кантоне Санкт-Галлен. Но в Гларусе уже сейчас не хотят его отпускать от себя.

Три депутата от местной организации партии «Центр» (Die Mitte) направили в кантональное правительство «интерпелляцию» (официальный парламентский запрос), чтобы узнать, согласны ли власти с тем, что Макс должен остаться в Гларусе, и готовы ли они поддержать это предложение.

Показать больше

Показать больше Культура Жоэль Вики стал новым «королем» Швейцарии Этот контент был опубликован на Очередное федеральное первенство Швейцарии по борьбе швинген не обошлось без политического скандала. Читать далее Жоэль Вики стал новым «королем» Швейцарии

«Ещё до начала ESAF бык Макс стал неформальной звездой праздника и уже попал в национальные СМИ», — указали авторы обращения. По их словам, скульптура является символом швейцарской древесины и связанных с ней ремёсел и отраслей производства. Кроме того, она может повысить привлекательность профессий в сфере деревообработки в глазах молодёжи.

«Тем более важно, чтобы бык остался в Гларусе и, став новой достопримечательностью, оживил наш кантон в качестве туристической визитной карточки», — подчеркнули парламентарии. По их данным, уже есть конкретный интерес к установке деревянного быка, например, в курортном городке Браунвальд (Braunwald).

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах Этот контент был опубликован на Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден. Читать далее В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах