The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда? Keystone-SDA

Деревянная статуя быка (на швейцарском диалекте Muni) Макса была возведена в качестве неофициального символа очередного общешвейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025, ESAF). Бык был построен только на время праздника: но останется навсегда?

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Бык Макс поражает масштабами: 20 метров в высоту, 30 метров в длину и весом 182 тонны. Скульптура создана из 1 200 кубометров швейцарской древесины и построена силами более 500 учеников-стажёров 220 деревообрабатывающих компаний. В кантоне Гларус предполагают, что этот, как его прозвали, ESAF-Muni может быть крупнейшим деревянным быком в мире.

В традиции ESAF главный приз победителю — как раз живой бык, поэтому-то Макс, продолжая символическую линию праздника, стал её масштабным художественным воплощением. Ещё до начала фестиваля он успел завоевать сердца жителей кантона. Теперь трое депутатов кантонального парламента (Landrat) требуют от правительства, чтобы скульптура осталась в Гларусе на постоянной основе.

По первоначальному плану после завершения праздника, который пройдёт с 29 по 31 августа 2025 года в общине Моллис (Mollis, кантон Гларус / GL), гигантского быка должны были разобрать и перевезти на другое место, например, на Швегальп (Schwägalp) в кантоне Санкт-Галлен. Но в Гларусе уже сейчас не хотят его отпускать от себя.

Три депутата от местной организации партии «Центр» (Die Mitte) направили в кантональное правительство «интерпелляцию» (официальный парламентский запрос), чтобы узнать, согласны ли власти с тем, что Макс должен остаться в Гларусе, и готовы ли они поддержать это предложение.

Показать больше
вики

Показать больше

Культура

Жоэль Вики стал новым «королем» Швейцарии

Этот контент был опубликован на Очередное федеральное первенство Швейцарии по борьбе швинген не обошлось без политического скандала.

Читать далее Жоэль Вики стал новым «королем» Швейцарии

«Ещё до начала ESAF бык Макс стал неформальной звездой праздника и уже попал в национальные СМИ», — указали авторы обращения. По их словам, скульптура является символом швейцарской древесины и связанных с ней ремёсел и отраслей производства. Кроме того, она может повысить привлекательность профессий в сфере деревообработки в глазах молодёжи.

«Тем более важно, чтобы бык остался в Гларусе и, став новой достопримечательностью, оживил наш кантон в качестве туристической визитной карточки», — подчеркнули парламентарии. По их данным, уже есть конкретный интерес к установке деревянного быка, например, в курортном городке Браунвальд (Braunwald).

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.

Показать больше

В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах

Этот контент был опубликован на Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.

Читать далее В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
22 Отметки «мне нравится»
17 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

Показать больше

Швейцарская политика

Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

Этот контент был опубликован на Как стало ясно, АЭС возобновить работу сможет только через полгода. Мы объясняем причины остановки и её последствия.

Читать далее Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Показать больше

История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Этот контент был опубликован на Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Читать далее Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко

Показать больше

Внешняя политика

МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии».

Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»
Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Показать больше

Культура

Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?

Этот контент был опубликован на Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Читать далее Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?
Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Показать больше

История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Этот контент был опубликован на Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Читать далее В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое
После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Показать больше

Экс-шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

Этот контент был опубликован на После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Читать далее Экс-шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне
По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Показать больше

Рабочее место

Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

Этот контент был опубликован на По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Читать далее Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля
Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Показать больше

Рабочее место

Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Этот контент был опубликован на Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Читать далее Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Schwinger auf dem Sägemehl

Показать больше

Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Этот контент был опубликован на Борьба швинген снова входит в Швейцарии в моду. Ее по праву рассматривают в качестве истинной национальной скрепы.

Читать далее Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Показать больше

Основные приемы и захваты в борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Какие бывают в борьбе «швинген» приемы, захваты, какую стратегию преследуют борцы, чтобы одолеть друг друга? Подробности в этой галерее.

Читать далее Основные приемы и захваты в борьбе швинген
На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года (Interkantonales Hornusserfest 1998).

Показать больше

Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен

Этот контент был опубликован на Если вам не улыбается получить по голове пластмассовой шайбой, летящей со скоростью 300 км в час, то этот спорт не для вас.

Читать далее Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен
Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Показать больше

Где сейчас камень «Уншпунненштайн»?

Этот контент был опубликован на Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Читать далее Где сейчас камень «Уншпунненштайн»?

Показать больше

Хорнуссен — игра швейцарских крестьян

Этот контент был опубликован на Хорнуссен — исконная национальная игра Конфедерации, красоту которой может понять только настоящий швейцарец.

Читать далее Хорнуссен — игра швейцарских крестьян

Показать больше

Что нужно знать о швейцарской борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Швейцарская национальная борьба «швинген» (другое название — «хозенлупф») является одним из самых древних и популярных видов спорта в Швейцарии.

Читать далее Что нужно знать о швейцарской борьбе швинген

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR