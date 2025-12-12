Европа развивает скоростные железные дороги без Швейцарии

ЕС представил масштабный план развития сети высокоскоростного железнодорожного транспорта, предусматривающий строительство новых линий и серьёзное сокращение времени в пути между ключевыми городами Европы. Keystone

Швейцарская компания SBB планирует организовать больше прямых беспересадочных маршрутов. Евросоюз делает то же самое — но в обход Швейцарии.

5 минут

Маттиас Штрассер (Matthias Strasser), телеканал SRF / портал Swissinfo

На этих выходных в Швейцарии вступает в силу новое расписание движения общественного транспорта. На международных направлениях швейцарская государственная транспортная компания SBB / CFF планирует организовать ещё больше прямых беспересадочных железнодорожных маршрутов.

«Мы делаем ставку прежде всего на дневные рейсы», — заявила телеканалу SRFВнешняя ссылка Вероник Стефан (Véronique Stephan), руководитель отдела SBB по развитию рынка пассажирских перевозок. Прямые маршруты, по её словам, становятся особенно важны для всё большей доли пассажиров.

Что нового появится на международных маршрутах SBB?

— Дополнительные прямые рейсы из Кура (кантон Граубюнден) в Германию;

— Новые прямые маршруты из кантона Вале в Германию;

— Большее число рейсов в Милан;

— Прямые поезда во Флоренцию (сейчас маршрут заканчивается в Болонье) и Ла-Специю (сейчас доходит до Генуи). Летом маршрут будет продлён до Ливорно;

— В летние месяцы станет более интенсивным прямое сообщение из франкоязычной западной Швейцарии с Марселем.

Федеральное ведомство транспорта Швейцарии (Bundesamt für Verkehr, BAV; подразделение Министерства транспорта, энергетики и коммуникаций UVEK) также делает ставку на развитие прямых беспересадочных маршрутов. В перспективе высокоскоростной поезд должен будет доставлять пассажиров из Швейцарии в Лондон менее чем за шесть часов — и главное, без пересадок. В самом ведомстве BAV подчёркивают: «Мы работаем над тем, чтобы улучшать железнодорожные связи со всеми странами и по всем направлениям».

Так же по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария запускает ночные поезда между Берном и Цюрихом Этот контент был опубликован на После обновления в декабре расписания движения общественного транспорта компания SBB запустит ночные поезда на маршруте Берн — Цюрих — Винтертур. Читать далее Швейцария запускает ночные поезда между Берном и Цюрихом

Ставку на железнодорожные перевозки делает и Европейская комиссия. Месяц назад она представила свой масштабный план развития сети высокоскоростного транспорта, предусматривающий строительство новых линий и серьёзное сокращение времени в пути между ключевыми городами Европы. Как недавно заявил вице-президент Еврокомиссии Рафаэле Фитто (Raffaele Fitto), «ликвидируя разрывы в этой сети, мы позволим пассажирам быстрее добираться до нужного им пункта назначения».

«Мы работаем над тем, чтобы улучшать железнодорожные связи со всеми странами и по всем направлениям». Sbb /

По его словам, такие маршруты должны стать альтернативой коротким авиаперелётам и длительным поездкам на автомобиле. Процедуры бронирования станут проще, а билеты — дешевле. В то же время видно, что новые линии в основном пройдут в обход Швейцарии. До 2040 года Евросоюз намерен реализовать два принципиально новых направления — из Варшавы в страны Балтии и из Парижа через Мадрид в Лиссабон. На существующих маршрутах время в пути также значительно сократится.

Какие маршруты ЕС планирует ускорить:

— Берлин — Рим: 10 часов 15 минут (сейчас 14:30);

— Париж — Рим: 8 часов 45 минут (сейчас 10:50);

— Париж — Мадрид — Лиссабон: 9 часов (сейчас прямого сообщения нет);

— Копенгаген — Берлин: 4 часа (сейчас 7 часов);

— Вена — Бухарест: 7 часов 55 минут (сейчас 17:40);

— Бухарест — София — Афины: 12 часов (сейчас 24 часа).

«Мы будем добиваться, чтобы и Швейцарию не обходили стороной», — подчёркивает Вероник Стефан, хотя в целом, по ее словам, намерение ЕС инвестировать финансовые средства в железнодорожную инфраструктуру можно только приветствовать. В правительстве Швейцарии сообщают, что Конфедерация «находится в постоянном диалоге с европейскими партнёрами», однако «напрямую к обсуждению новой стратегии ЕС в сфере высокоскоростных магистралей Швейцария не привлекалась».

Так же по теме:

Показать больше

Показать больше Stadler Rail оспорит решение SBB заключить контракт с Siemens? Этот контент был опубликован на Швейцарская компания Stadler Rail может оспорить решение SBB, выбравшей немецкий концерн Siemens в качестве поставщика 116 поездов на сумму 2,1 млрд франков. Читать далее Stadler Rail оспорит решение SBB заключить контракт с Siemens?

При этом именно Швейцария ещё много лет назад первой предприняла масштабные шаги по развитию современной железнодорожной сети. «В этом смысле именно мы были первопроходцами», — отмечает Михаэль Мюллер (Michael Müller) из BAV. И речь идёт не только о знаменитых тоннелях системы NEAT — Готардском, Ченери и Лёчбергском. «За последние 30 лет мы вложили более миллиарда франков в развитие линий и пересадочных узлов, обеспечивающих стыковку с европейской высокоскоростной сетью», — подчёркивает он.

Bажно, чтобы Швейцарии заняла в будущей транспортной архитектуре Европы подобающее ей место KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Речь идёт не только о транснациональных магистралях масштаба Берлин — Рим, но и о маршрутах вроде Биль — Бельфор или о развитии направления на Мюнхен. Но при этом на многих подъездных участках, построенных в Европе полностью или частично при участии Швейцарии, графики сорваны и до сих пор сохраняется необходимость дальнейших строительных работ. Как подчеркивает Михаэль Мюллер, пока что все эти планы ЕС — скорее амбициозная декларация. «Но если они действительно будут реализованы, то важно, чтобы Швейцарии заняла в будущей транспортной архитектуре Европы подобающее ей место».

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch