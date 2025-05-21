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Инвесторы критикуют Ника Хайека: Swatch Group нужны реформы

Ник Хайек: «Если инвесторам не нравится, как ведётся бизнес, пусть они ищут для инвестиций другие компании».
Ник Хайек: «Если инвесторам не нравится, как ведётся бизнес, пусть они ищут для инвестиций другие компании». Keystone / Peter Klaunzer

Когда в прошлом году у Ника Хайека (Nick Hayek) спросили, почему Swatch Group почти не общается с финансовым сообществом, эксцентричный генеральный директор ответил без колебаний: если инвесторам не нравится, как ведётся бизнес, пусть ищут для инвестиций другие компании.

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Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих

И, похоже, они так и сделали. Акции холдинга Swatch — владельца 16 часовых брендов, включая Omega, Longines и Tissot — за последние 12 месяцев упали на 24%, продолжив многолетний понижательный тренд: с почти 600 швейцарских франков (720 долларов) за акцию в 2014 году до 147,85 франка сегодня. Рыночная капитализация группы сейчас составляет 7,7 миллиарда франков. Финансовые показатели Swatch также резко ухудшились: чистая прибыль в 2023 году снизилась на 75% и составила лишь 219 миллионов франков.

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Отчасти это связано со снижением спроса на продукцию бренда в Китае на фоне общего спада в секторе предметов роскоши. Но, по мнению ряда аналитиков и инвесторов, многие причины проблем лежат внутри самой компании. Ник Хайек возглавляет Swatch с 2003 года, а его сестра Найла Хайек (Nayla Hayek) занимает должность председательницы совета директоров с 2010 года. Оливер Мюллер (Olivier Müller), основатель специализирующейся на часовом рынке консалтинговой компании LuxeConsult, считает, что семья Хайеков управляет Swatch как частным семейным бизнесом, а не как публичной компанией.

«Нет повести печальнее…»

«В немецком языке есть такое слово: beratungsresistent — «невосприимчивый к советам». Это и есть суть проблемы… Печальная история», — говорит Оливер Мюллер. Однако инвесторы, похоже, настроены на то, чтобы все-таки изменить ситуацию. Стивен Вуд (Steven Wood), основатель американской инвестиционной компании GreenWood Investors, владеющей 0,5% акций Swatch, выдвинул свою кандидатуру в совет директоров. Голосование пройдёт на годовом собрании акционеров в среду, 21 мая 2025 года. В интервью газете Financial Times он недавно заявил, что Swatch «управляется исключительно в интересах только одного акционера» — прямая, хоть и завуалированная отсылка к семье Хайек: ей принадлежат 25% акций и 44% голосов.

Внешний контент
FT

Нику Хайеку недавно исполнилось 70, и он, похоже, получает удовольствие от возможности постоянно провоцировать швейцарский деловой истеблишмент. Помимо резких выпадов в адрес аналитиков и инвесторов, он известен тем, что курит сигары на пресс-конференциях. За годы его руководства Swatch несколько раз публиковала годовые отчёты на швейцарском диалекте немецкого языка — непонятном для большинства инвесторов — а также печатала их шрифтом настолько мелким, что для чтения требовалась лупа.

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Как и ожидалось, акционер часового концерна Swatch Стивен Вуд (Steven Wood) не был избран в совет директоров концерна.

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Акционер Swatch Стивен Вуд не избран в совет директоров

Этот контент был опубликован на На общем собрании акционеров, состоявшемся в городе Биль (Biel), его кандидатура была отклонена 79,2% голосов.

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Тем не менее швейцарская часовая промышленность многим обязана именно концерну Swatch. В 1980-х компания из города Биль/Бьенн в кантоне Берн сделала ставку на кварцевые технологии, что позволило вывести швейцарские часы в массовый сегмент и сдержать натиск дешёвых азиатских производителей. Николас Хайек (Nicolas Hayek), отец Ника и основатель компании, скончавшийся в 2010 году, по праву считается человеком, превратившим Swatch в глобальный символ швейцарских инноваций и мастерства.

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Однако, по словам Майкла Нидзельски (Michael Niedzielski), соучредителя инвестиционного фонда Roce Capital и бывшего акционера Swatch, при нынешнем руководстве этот динамизм был во многом утрачен.

С задержкой в месяц

«Коммуникация с инвесторами слабая, а к обратной связи руководство глухо, — говорит он. — За последние десять лет компания настолько неэффективно распоряжалась своими текущими ресурсами — запасами, расчётами, логистикой, — что свободных денег на развитие практически не оставалось». Другой бывший инвестор Swatch отметил, что хотел бы видеть больше самостоятельности у руководителей брендов внутри группы, но семья Хайек этого не допустила.

А по словам одного швейцарского инвестиционного банкира любые предложения по обновлению портфеля брендов ради стимулирования роста были отвергнуты: «Они просто пресекали любые попытки встретиться с ними и что-то предложить». В Swatch в ответ заявили, что аналитики приглашаются к участию в телефонных конференциях с руководством дважды в год, а инвесторы «очень часто» посещают компанию. Там также подчеркнули, что оборотный капитал находится под контролем: на конец декабря 2024 года средний срок просрочки по дебиторской задолженности составлял всего 31 день.

Помимо резких выпадов в адрес аналитиков и инвесторов, он известен тем, что курит сигары на пресс-конференциях.
Помимо резких выпадов в адрес аналитиков и инвесторов, он известен тем, что курит сигары на пресс-конференциях. Keystone / Adrien Perritaz

То есть, в среднем клиенты — будь то ритейлеры или партнёры — платят Swatch с задержкой примерно в месяц. Продукция Swatch Group охватывает почти весь спектр часового рынка: от ультрадорогих моделей Breguet за 44 000 фунтов стерлингов (около 49 000 швейцарских франков) до доступных Swatch за 50 фунтов. Но после пандемийного бума швейцарская часовая индустрия вновь входит в период спада. Осложняют ситуацию новые таможенные тарифы США и сильный франк, снижающий экспортную рентабельность.

По словам Кэролайн Рейл (Caroline Reyl), главы направления премиальных брендов в консалтинговой компании Pictet Asset Management, рост сейчас демонстрирует лишь самый верхний ценовой сегмент — марки вроде Patek Philippe, Rolex и Audemars Piguet. «Эффект поляризации усиливается: рынок всё больше сосредоточен вокруг нескольких избранных брендов, — отмечает она. — А вот премиальные бренды Swatch, напротив, теряют позиции».

«Не слушайте аналитиков»

Жан-Филипп Берчи (Jean-Philippe Bertschy) из банка Vontobel отмечает, что 20 лет назад продажи Patek Philippe и Breguet были примерно одинаковыми — по 300–400 миллионов долларов в год. С тех пор, по оценке Vontobel, оборот Patek Philippe вырос почти в семь раз — до 2,3 миллиарда, тогда как продажи Breguet сократились почти вдвое — до 221 миллиона. Аналогичную тенденцию демонстрируют и другие заметные бренды группы: с 2019 по 2024 год продажи Omega снизились на 20%, а Longines — на 29%.

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ETA/Swatch Group

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«У Swatch нет конкурентов в сфере бюджетных швейцарских часов»

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«Ни один другой производитель часов за последние годы не столкнулся с таким падением, — подчёркивает Жан-Филипп Берчи. — И инвесторы действительно начинают терять терпение». Концерн Swatch в ответ заявил, что Financial Times «не следует слушать, полагаться на или доверять аналитикам». Ранее Ник Хайек также подчёркивал, что его семья «вполне довольна» положением дел и сосредоточена не на рыночных колебаниях, а на устойчивом долгосрочном развитии. «Если вы владеете акциями Swatch, значит, вы совладелец компании, способной выдержать по сути любую бурю, — сказал он, ссылаясь на прочный финансовый баланс группы. — Это и отличает нас от некоторых конкурентов».

Реформы срочно необходимы

Несмотря на критику, Swatch Group по-прежнему располагает серьёзными структурными преимуществами. Компания сама производит почти все детали на более чем 150 заводах по всему миру и поставляет их не только для собственных брендов, но и для сторонних производителей. Подразделение Micro Crystal является мировым лидером в производстве кварцевых кристаллов, используемых в часах и смартфонах. Концерн также остаётся способной к успешным точечным инновациям. Так, яркая и доступная линейка MoonSwatch — результат сотрудничества Omega и Swatch — вызвала ажиотаж и оживила продажи.

Тем не менее аналитики настаивают на необходимости перезапуска и других заметных брендов группы, с тем чтобы вернуть им прежние сильные позиции на относительно статичном рынке премиальных часов. В частности, бренд Breguet — с его 250-летним наследием и ассоциациями с Марией-Антуанеттой и Наполеоном — сегодня убыточен, несмотря на огромный, но всё ещё нереализованный потенциал. По мнению аналитиков, Ник Хайек оказался в положении «неудачного брака» с фондовыми рынками. Он не раз поднимал вопрос о делистинге — выкупе акций и превращении Swatch в частную компанию, — но сделка так и не состоялась. А теперь даже и его контроль над холдингом пошатнулся.

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«Часовщики не могут больше работать по старинке»

Этот контент был опубликован на Швейцарские часовщики будут обязаны изобрести часы заново, в противном случае они рискуют навсегда исчезнуть с рынка.

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В среду Стивен Вуд (Steven Wood) будет баллотироваться в совет директоров от имени держателей акций на предъявителя, которые составляют 55% капитала, но дают меньшинство голосов. Совет уже рекомендовал отклонить его кандидатуру, сославшись, среди прочего, на то, что Вуд не является гражданином Швейцарии и не проживает в стране. Как бы ни прошли выборы, в отрасли формируется общее мнение: Swatch нуждается в перезагрузке. Но в отсутствие чёткого плана преемственности многие уже теряют надежду на быстрые перемены. «Бренды Omega, Longines, Breguet — одни из самых престижных в часовой индустрии, — говорит Жан-Филипп Берчи. — Но они систематически теряют долю рынка. И мы убеждены: изменения в корпоративном управлении необходимы. И чем раньше они наступят, тем лучше».

Copyright The Financial Times Limited 2025

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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