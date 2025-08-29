Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС. Keystone-SDA

Члены гражданской инициативы Kompass передали в Федеральную канцелярию в Берне 140 тыс. подписей граждан под требованием вынести на голосование вопрос о форме проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений Швейцарии с Евросоюзом.

4 минут

Они считают, что именно народ и кантоны должны решать, каким образом будет решаться судьба нового Третьего пакета секторальных соглашений Берна с Брюсселем. С их точки зрения эти договоры должны быть одобрены не только народом, но и большинством кантонов (так называемый принцип двойного большинства / Ständemehr). Федеральная канцелярия должна будет проверить подписи, после чего станет окончательно ясно, будет ли эта инициатива признана состоявшейся и будет ли она вынесена на референдум, и если да, то когда.

Правительство страны, Федеральный совет, напротив, предлагает обусловить третий договорный пакет с ЕС проведением лишь факультативного (необязательного) референдума. В этом случае для утверждения Третьего пакета будет достаточно только списочного большинства избирателей (принцип народного большинства или Volksmehr), и в этом случае двойного большинства / Ständemehr не потребуется.

Кабмин подкрепляет свою позицию прежде всего юридическими аргументами, ссылаясь на то, что Конституция Швейцарии не предусматривает обязательного референдума в подобных случаях. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) ещё в апреле 2025 года напомнил о прецеденте: о том, как в 2012 году граждане отказались поддержать инициативу «Государственные договоры — на референдум» (Staatsverträge vors Volk).

Тогда большинство избирателей выступило против введения обязательного референдума по международным соглашениям, содержащим фундаментальные правоустанавливающие положения. В любом случае вопрос о необходимости запуска режима Ständemehr в отношении Третьего пакета предстоит рассмотреть парламенту Швейцарии.

Пассивное членство в ЕС?

Члены инициативы Kompass утверждают, что новые договоры с ЕС приведут к серьёзным ограничениям прямой демократии и суверенитета страны. По их мнению, «динамическая реализация» норм права ЕС в Швейцарии и тот факт, что последней инстанцией в рассмотрении споров между ЕС и Швейцарией будет Европейский суд, станут фактически равнозначны «пассивному членству» Швейцарии в Евросоюзе. Кроме того, автоматическое принятие норм ЕС, считают они, ограничит конкурентные преимущества страны и снизит глобальную привлекательность Швейцарии в качестве мирового экономического центра.

Сторонники Третьего пакета секторальных договоров с ЕС усматривают в данной инициативе прежде всего тактический манёвр. Они утверждают, что её цель — искусственно усложнить процесс ратификации новых соглашений с ЕС. «Заявление о том, что (для одобрения Третьего пакета соглашений с ЕС) непременно нужен Ständemehr, — это выдумка противников (этого пакета)», — указал в апреле 2025 года на платформе X депутат-социалист от кантона Базель-сельский (SP, Baselbiet) Эрик Нуссбаумер (Eric Nussbaumer).

Официальное название инициативы: «За прямую демократию и конкурентоспособную Швейцарию — против пассивного членства в ЕС» (Für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz — keine EU-Passivmitgliedschaft). Эта инициатива была запущена осенью 2024 года группой швейцарских предпринимателей, в том числе основателями инвестиционной компании Partners Group (город Баар / Baar, кантон Цуг).

В состав комитета «Компас» также вошли депутаты от Швейцарской народной партии (SVP/UDC) и Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), главный редактор правого журнала Nebelspalter Маркус Зомм (Markus Somm), бывший горнолыжник Бернхард Русси (Bernhard Russi) и экс-ведущий телеканала SRF Курт Эшбахер (Kurt Aeschbacher). Они настаивают, что голосование по их инициативе должно состояться ещё до вынесения на референдум самих договоров с ЕС. По их словам, это возможно, хотя, по имеющимся оценкам, времени уже осталось не так много.

