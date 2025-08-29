The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.
Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС. Keystone-SDA

Члены гражданской инициативы Kompass передали в Федеральную канцелярию в Берне 140 тыс. подписей граждан под требованием вынести на голосование вопрос о форме проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений Швейцарии с Евросоюзом.

Они считают, что именно народ и кантоны должны решать, каким образом будет решаться судьба нового Третьего пакета секторальных соглашений Берна с Брюсселем. С их точки зрения эти договоры должны быть одобрены не только народом, но и большинством кантонов (так называемый принцип двойного большинства / Ständemehr). Федеральная канцелярия должна будет проверить подписи, после чего станет окончательно ясно, будет ли эта инициатива признана состоявшейся и будет ли она вынесена на референдум, и если да, то когда.

Правительство страны, Федеральный совет, напротив, предлагает обусловить третий договорный пакет с ЕС проведением лишь факультативного (необязательного) референдума. В этом случае для утверждения Третьего пакета будет достаточно только списочного большинства избирателей (принцип народного большинства или Volksmehr), и в этом случае двойного большинства / Ständemehr не потребуется.

В поиске верной дороги: новое руководство партии «Либералы» (FDP) — Беньямин Мюлеманн (Benjamin Mühlemann) и Сюзанна Винценц-Штауффахер (Susanne Vincenz-Stauffacher). Keystone / Gian Ehrenzeller

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцария и ЕС: центристы и либералы в тягостных раздумьях

Этот контент был опубликован на И «Центр» (Die Mitte), и «Либералы» (FDP.Die Liberalen) пытаются сейчас определить свою позицию по Третьему пакету соглашений Швейцарии с ЕC.

Читать далее Швейцария и ЕС: центристы и либералы в тягостных раздумьях

Кабмин подкрепляет свою позицию прежде всего юридическими аргументами, ссылаясь на то, что Конституция Швейцарии не предусматривает обязательного референдума в подобных случаях. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) ещё в апреле 2025 года напомнил о прецеденте: о том, как в 2012 году граждане отказались поддержать инициативу «Государственные договоры — на референдум» (Staatsverträge vors Volk).

Тогда большинство избирателей выступило против введения обязательного референдума по международным соглашениям, содержащим фундаментальные правоустанавливающие положения. В любом случае вопрос о необходимости запуска режима Ständemehr в отношении Третьего пакета предстоит рассмотреть парламенту Швейцарии.

Пассивное членство в ЕС?

Члены инициативы Kompass утверждают, что новые договоры с ЕС приведут к серьёзным ограничениям прямой демократии и суверенитета страны. По их мнению, «динамическая реализация» норм права ЕС в Швейцарии и тот факт, что последней инстанцией в рассмотрении споров между ЕС и Швейцарией будет Европейский суд, станут фактически равнозначны «пассивному членству» Швейцарии в Евросоюзе. Кроме того, автоматическое принятие норм ЕС, считают они, ограничит конкурентные преимущества страны и снизит глобальную привлекательность Швейцарии в качестве мирового экономического центра.

Сторонники Третьего пакета секторальных договоров с ЕС усматривают в данной инициативе прежде всего тактический манёвр. Они утверждают, что её цель — искусственно усложнить процесс ратификации новых соглашений с ЕС. «Заявление о том, что (для одобрения Третьего пакета соглашений с ЕС) непременно нужен Ständemehr, — это выдумка противников (этого пакета)», — указал в апреле 2025 года на платформе X депутат-социалист от кантона Базель-сельский (SP, Baselbiet) Эрик Нуссбаумер (Eric Nussbaumer).

KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария идёт на уступки ради сохранения доступа к рынку ЕС

Этот контент был опубликован на Швейцария сохранит доступ к рынку ЕС ценой регулярных финансовых выплат, согласия с миграцией и отказа от части судебного суверенитета.

Читать далее Швейцария идёт на уступки ради сохранения доступа к рынку ЕС

Официальное название инициативы: «За прямую демократию и конкурентоспособную Швейцарию — против пассивного членства в ЕС» (Für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz — keine EU-Passivmitgliedschaft). Эта инициатива была запущена осенью 2024 года группой швейцарских предпринимателей, в том числе основателями инвестиционной компании Partners Group (город Баар / Baar, кантон Цуг).

В состав комитета «Компас» также вошли депутаты от Швейцарской народной партии (SVP/UDC) и Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), главный редактор правого журнала Nebelspalter Маркус Зомм (Markus Somm), бывший горнолыжник Бернхард Русси (Bernhard Russi) и экс-ведущий телеканала SRF Курт Эшбахер (Kurt Aeschbacher). Они настаивают, что голосование по их инициативе должно состояться ещё до вынесения на референдум самих договоров с ЕС. По их словам, это возможно, хотя, по имеющимся оценкам, времени уже осталось не так много.

Куда и почему «капитаны экономики» собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики.

Показать больше

Внешняя политика

Швейцарские миллиардеры против сближения с ЕС

Этот контент был опубликован на Куда и почему «капитаны экономики» собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики.

Читать далее Швейцарские миллиардеры против сближения с ЕС

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
58 Отметки «мне нравится»
66 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Показать больше

В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Этот контент был опубликован на Те, кто не живет в городе Поррантрюи, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Читать далее В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Показать больше

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Показать больше

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Читать далее Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест
Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Показать больше

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Показать больше

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Читать далее Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Показать больше

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Этот контент был опубликован на Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Читать далее Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Показать больше

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Этот контент был опубликован на Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Читать далее Швейцарская почта не шлет больше посылки в США
Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Народная законодательная инициатива Kompass: с её помощью бизнес Швейцарии намерен обеспечить себе право голоса в отношениях с ЕС.

Показать больше

Начался сбор подписей под народной инициативой Kompass

Этот контент был опубликован на Народная законодательная инициатива Kompass: с её помощью бизнес Швейцарии намерен обеспечить себе право голоса в отношениях с ЕС.

Читать далее Начался сбор подписей под народной инициативой Kompass
Отношения с ЕС — это одна из основных внешнеполитических констант Швейцарии последних трех десятков лет.

Показать больше

Швейцария снова дискутирует на тему отношений с ЕС

Этот контент был опубликован на Дополнительный фактор неопределённости и источник споров и дебатов: прямая демократия и федерализм, а точнее роль кантонов.

Читать далее Швейцария снова дискутирует на тему отношений с ЕС
Альпийская сыроварня Unterste Hütte, деревня Эмметтен (Emmetten), кантон Нидвальден. KEYSTONE / Gaëtan Bally

Показать больше

Швейцарские фермеры опасаются «чужих контролеров»

Этот контент был опубликован на Соглашение Швейцарии с ЕС о взаимном признании стандартов в сфере продовольствия вызывает беспокойство фермеров. Насколько оно обосновано?

Читать далее Швейцарские фермеры опасаются «чужих контролеров»
«Скрижали судьбы»: Трамп обрушил на Швейцарию свою «таможенную дубинку» в её национальный праздник, День 1 Августа.

Показать больше

Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой.

Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС
Президент Швейцарии Виола Амхерд (Viola Amherd, справа) представляет своего гостя, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen, вторая справа) перед началом двусторонней встречи в Берне 20 декабря 2024 года. В центре — статс-секретарь Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Александр Фазель (Alexandre Fasel), слева — главный переговорщик от имени Швейцарии Патрик Францен (Patrik Franzen), как раз приветствующий президента Комиссии. Визит Урсулы фон дер Ляйен в Швейцарию приурочен к официальному завершению переговоров между Швейцарией и ЕС по Третьему пакету секторальных соглашений. KEYSTONE / POOL / Alessandro della Valle)

Показать больше

Станут ли швейцарцы на ПМЖ за рубежом заложниками ЕС?

Этот контент был опубликован на Если Берн и Брюссель когда-нибудь начнут спор по поводу режима миграции, первыми между двух огней могут оказаться швейцарцы, постоянно проживающие за рубежом.

Читать далее Станут ли швейцарцы на ПМЖ за рубежом заложниками ЕС?
Третий пакет секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом со вчерашнего дня доступен для общественности.

Показать больше

Правительство Швейцарии одобрило Третий пакет соглашений с ЕС

Этот контент был опубликован на Третий пакет секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом со вчерашнего дня доступен широкой общественности.

Читать далее Правительство Швейцарии одобрило Третий пакет соглашений с ЕС

