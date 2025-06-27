Исторический подарок русского царя украден из музея в Базеле

Историческое кольцо украдено из музея в Базеле. Keystone-SDA

Неизвестные злоумышленники похитили из музея в Базеле исторически ценное кольцо. Этот предмет был подарен российским императором Александром I хозяйке базельского дома, где он останавливался в начале 1814 года во время антинаполеоновской кампании.

3 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

По информации музея Haus zum Kirchgarten, кольцо находилось в защищённой витрине, оборудованной сигнализацией. Кражу обнаружили только в конце мая. В ходе внутренней проверки выяснилось, что пропажа украшения была замечена не сразу. Музей Haus zum Kirchgarten является филиалом Historisches Museum Basel (Исторического музея Базеля).

Как сообщили представители музея, информация о преступлении была обнародована по согласованию с прокуратурой после того, как первые следственные мероприятия не дали результата. Кроме того, кольцо внесли в международную базу данных утерянных культурных ценностей. Был проведен анализ системы безопасности музея и приняли дополнительные меры её усиления.

Как уточнили в музее, историческая ценность украденного кольца значительно превышает его материальную стоимость. Дополнительные подробности пока не разглашаются. Известно, что украшение с инициалами «B и M» поступило в коллекцию Historisches Museum Basel в 1950 году. В 1813–1814 годах армия российского императора Александра I (1777–1825), а также его австрийские и прусские союзники проходили через Базель в рамках заключительного этапа войны против Наполеона I. Союзные войска продвигались через Швейцарию на территорию Франции.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Венский конгресс и судьба швейцарского нейтралитета Этот контент был опубликован на Двести семь лет назад на Венском конгрессе решалась судьба швейцарского нейтралитета. Не последнюю роль в этом процессе сыграла Российская Империя. Читать далее Венский конгресс и судьба швейцарского нейтралитета

Александр I остановился в Базеле, где его сопровождала делегация высокопоставленных офицеров и дипломатов. Российский монарх провёл в городе несколько дней, в том числе встречаясь с представителями городской власти и местной знати (по данным Historisches Museum Basel и швейцарских исторических архивов). Одним из наиболее известных базельских домов, принимавших именитых гостей, был Haus zum Kirchgarten, принадлежавший влиятельной семье Буркхардт.

Его хозяйкой в то время была Доротея Буркхардт-Мериан (Dorothea Burckhardt-Merian, 1773–1857) — представительница известного в Базеле патрицианского рода, связанного с торговыми и банковскими кругами, а также с исторически значимой династией учёных и предпринимателей Мериан. В знак благодарности за гостеприимство Александр I преподнёс Доротее Буркхардт-Мериан брошь. Впоследствии она была переделана в кольцо.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch