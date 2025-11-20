Как вести себя зимой на дороге в Швейцарии?
В Швейцарии в четверг начались снегопады, зима пришла не только в горы, но и в долины. Как вести себя на дороге? Наши советы.
Согласно прогнозу SRF MeteoВнешняя ссылка, в четверг 29 ноября в Швейцарию придёт резкое похолодание: местами снег будет выпадать даже в низинах. Снегопады в это время года не являются чем-то необычным. Средняя дата первого снегопада (не менее одного сантиметра осадков) начиная с 2001 года приходится обычно на период между 11 ноября в Санкт-Галлене (St. Gallen, на севере) и 25 декабря в Лугано (Lugano, на юге).
В 2024 году в отдельных регионах с 21 по 22 ноября выпали рекордные объёмы снега. Первый снег привёл даже к серьёзным перебоям в движении транспорта. В Цюрихе (Zürich), Берне (Bern) и Базеле (Basel) временно прекратили работу трамваи и автобусы. Некоторое время был закрыт в южном направлении перевал Сен-Готард (Gotthard). Нарушения затронули также авиасообщение и железнодорожные линии.
В ближайшие дни, как уточняют синоптики, ожидаются относительно сильный холод. На севере с пятницы по воскресенье 23 ноября температура едва будет подниматься выше нуля, а местами останется немного ниже точки замерзания, что приведёт к так называемым «ледяным дням». В начале следующей недели с 24 ноября ожидается кратковременное потепление — но снег, туман и гололёд останутся актуальной темой для всех участников дорожного движения. Как себя вести при этом? Наши советы.
Пешком: быть заметным, подготовленным и по возможности не ходить в одиночку
- Планируйте дорогу заранее — стресс повышает риск несчастных случаев.
- Старайтесь не ходить в одиночку, особенно в тёмное время суток.
- Носите светлую одежду или светоотражающие элементы, в том числе на рюкзаке.
- Не стесняйтесь использовать дополнительные средства, такие как противоскользящие накладки (spikes) или трости.
- Лобовые фонарики помогают там, где нет уличного освещения.
На велосипеде: свет включён, шины с хорошим протектором, стиль вождения — максимально аккуратный
- Хорошее освещение обязательно; оптимальный вариант — динамо-втулка.
- Светоотражатели на одежде и велосипеде повышают вашу видимость.
- Двигайтесь предсказуемо и с умеренной скоростью.
- Шины с глубоким протектором улучшают сцепление на мокрой дороге.
- Электровелосипеды требуют при гололёде особой осторожности.
На мотоцикле: быть заметным, тепло одетым и очень осторожным
- Используйте одежду со светоотражающими элементами и светлые шлемы.
- Замените тонированные визоры на прозрачные.
- Будьте особенно внимательны: мотоциклетные шины дольше прогреваются.
- Подогреваемые рукоятки руля и тёплая экипировка помогают избежать переохлаждения.
- Учитывайте, что другие участники движения могут заметить вас не сразу.
На автомобиле: ТО пройден — стиль вождения уважительный
- Проверьте освещение, аккумулятор и дворники.
- Полностью очистите машину ото льда и снега перед поездкой — оставлять только «окошки» во льду на стекле недопустимо.
- В автомобиле должны быть: скребок, щётка для снега и при необходимости цепи.
- Убедитесь, что в системе охлаждения и в бачке омывателя есть незамерзающая жидкость.
- Пополните или обновите аварийный набор (рекомендуется иметь аптечку, светоотражающий жилет, аварийный треугольник, скребок для льда и щётку для снега, тёплое одеяло или термопокрывало, фонарик или налобный свет, тёплые перчатки, переносной аккумулятор (powerbank) для телефона, запас незамерзающей жидкости и небольшой набор инструментов).
- Не прогревайте двигатель, стоя на месте — в Швейцарии это запрещено.
- Ведите машину предсказуемо и уважительно, учитывая, что другие участники движения могут быть менее опытными.
Выбор шин: зимние или всесезонные?
- Зимние шины в Швейцарии не обязательны, но менять резину на летнюю/зимнюю настоятельно рекомендуется.
- Следите за возрастом резины (не старше 10 лет) и за глубиной протектора.
- Онлайн-тесты помогут выбрать подходящую модель, особенно в бюджетном сегменте.
- Всесезонные шины подходят тем, кто мало ездит и живёт в равнинных регионах.
- Цепи обязательны только там, где это предписано дорожными знаками.
- А шипованная резина? В Швейцарии её разрешено использоватьВнешняя ссылка с 1 ноября по 30 апреля на машинах массой до 7,5 тонны. На автомобиле должна быть специальная наклейка, а максимальная скорость вне населённых пунктов ограничена для таких транспортных средств скоростью в 80 км/ч. На автобанах шипы запрещены, за исключением участков A13 (Тузис–Мезокко) и A2 (Айроло–Гёшенен), где таким машинам разрешено двигаться со скоростью до 100 км/ч. Помните, что преимущество шипов проявляется лишь при температурах от –8 до 0 °C, а на мокрой дороге сцепление даже хуже, тем более, что сами такие шины шумные и быстро изнашиваются.
