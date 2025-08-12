Как выживают швейцарские издательства

Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo): «В долгосрочной перспективе необходимы более устойчивые решения». Keystone-SDA

Как выживают швейцарские издательства? Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne.

6 минут

Тина Ульман / Tina Uhlmann, швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Швейцарские издательства ищут новые способы справиться с финансовыми трудностями. Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne. Однако, как подчёркивает совладелец издательства Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo), в долгосрочной перспективе «необходимы более устойчивые решения».

Сегодня многие швейцарские книжные издательства работают на грани финансового краха. В цифровую эпоху число читателей печатных текстов неуклонно сокращается — они всё чаще воспринимаются как некий редкий и странный, но в любом случае исчезающий вид. Коммуникация смещается в сторону коротких сообщений, эмодзи и визуальных образов, уровень владения письменной речью падает.

Казалось бы, у нишевых издательств, таких как Edition Moderne, должно быть преимущество: они делают ставку на визуальный контент и хорошо знают свою аудиторию. Однако даже качественные графические романы и авторские комиксы, несмотря на когорту преданных читателей, больше не приносят стабильной прибыли — причем даже если речь идёт о флагманах жанра.

В 2019 году управление Edition Moderne от его основателя Давида Базлера (David Basler) приняли Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo), Юлия Марти (Julia Marti) и Клаудио Барандун (Claudio Barandun). Они работали на износ без оплаты, из собственного кармана они финансировали зарплату одному из сотрудников, чтобы иметь возможность сохранить намеченную издательскую программу и начать необходимую перестройку бизнеса. И все равно спустя четыре года команда оказалась на грани финансового краха.

Сдаваться издатели не собирались и в 2023 году они запустили кампанию краудфандинга, инструмента, давно используемого в сфере культуры, хотя чаще для разовых проектов. Так, например, только за счёт пожертвований писательница Рут ШвайкертВнешняя ссылка (Ruth Schweikert) и её супруг Эрик Бергкраут (Eric Bergkraut) смогли полностью профинансировать свой фильм «Мы, родители» (Wir Eltern).

Как говорит Мари-Франс Ломбардо в интервью агентству Keystone-SDA, всего за девять дней было собрано 100 000 франков, эта кампания позволила Edition Moderne ненадолго вздохнуть свободнее. Сбор средств проходил с мая по июнь 2023 года. Участие в проекте приняли 770 человек, итоговая сумма превысила 120 000 франков. Инициатива была грамотно запущена как раз накануне Литературных дней в Золотурне (одного из важнейших швейцарских литературных смотров), получив отклик в швейцарских и международных СМИ.

Андеграундные комиксы

Издательство Edition Moderne, основанное в 1981 году, считается старейшим независимым комикс-издательством в немецкоязычном пространстве. В отличие от франкоязычных стран, где интеллектуальный комикс давно признан полноценным литературным жанром, в немецкоязычной Европе такая традиция развита слабо. «И это наша главная проблема, — говорит Мари-Франс Ломбардо. — Многие до сих пор ассоциируют комиксы с Астериксом и Обеликсом, но наши книги совсем о другом». Издательство Edition ModerneВнешняя ссылка публикует графическую литературу с отчётливо авторским, нередко андеграундным характером.

И именно поэтому краудфандинг и оказался столь удачным решением: поддержка пришла от самой аудитории. В отличие от традиционных литературных издательств, где такой подход распространён меньше, здесь сработала тесная связь с потребителями контента. Аналогичным образом в последние годы действовали швейцарские издательства Rotpunktverlag и Dörlemann Verlag (до его слияния с издательством Kampa). С 2016 года швейцарские издательства получают некоторую поддержку со стороны Федерального ведомства по делам культуры (Bundesamt für Kultur, BAK, подразделение МВД, отдельного Минкульта в стране нет).

Эта мера была введена на фоне массового исчезновения независимых издательств, многие из которых вскоре были поглощены крупными немецкими медиахолдингами. Так, в 2023 году прекратило самостоятельное существование цюрихское издательство Unionsverlag, войдя в состав мюнхенского флагмана C.H. Beck. В издательстве Edition Moderne стремятся избежать такого сценария. «Мы хотим оставаться независимыми», — подчёркивает Мари-Франс Ломбардо. Но на бюджетную общественную субсидию в размере 10 000 франков в год можно напечатать разве что две книги. Продажи стабильны, однако покрыть ими фактические затраты невозможно.

«Сегодня мы выпускаем от 10 до 14 книг в год, имея всего 2,2 штатные единицы. Иногда мы и сами не понимаем, как нам это удаётся», — признаётся она, тем более что Клаудио Барандун (Claudio Barandun), один из новых совладельцев издательства, на данный момент коллектив покинул. Ясно, что постоянно опираться на краудфандинг невозможно. «Такую масштабную кампанию можно провести только один раз», — говорит Мари-Франс Ломбардо. Тем не менее Edition Moderne подошло к кампании творчески, отблагодарив своих спонсоров самыми разными форматами: скидками, частными встречами с авторами, годовой подпиской на книги или даже завтраком с шампанским и индивидуальным подбором изданий. Возможно, именно так издательству и удастся найти себе долгосрочного частного покровителя, а лучше всего покровительницу — ту самую, о которой так мечтает Мари-Франс Ломбардо.

