Канадские лесные пожары затуманили атмосферу в Альпах
Несмотря на солнечную погоду, воздух в швейцарских горах остаётся далёким от кристальной чистоты. Причина — облако пепла от масштабных лесных пожаров в Канаде, которое добралось до Европы и окрасило небо в молочно-белый оттенок.
Несмотря на ясную погоду, воздух в швейцарских горах остаётся далёким от привычной кристальной прозрачности. Причина — облако пепла от лесных пожаров в Канаде, которое, преодолев тысячи километров, добралось до Европы и окрасило небо над Альпами в молочно-белый оттенок.
По данным портала Meteonews Schweiz на горе Юнгфрауйох (Jungfraujoch) в Бернских Альпах концентрация мелкодисперсных частиц (PM10) в понедельник, 9 июня 2025 года, достигла 57 микрограммов на кубический метр — немного выше предельно допустимой нормы. Повышенное содержание аэрозолей также зафиксировано на спутниковых снимках, о чём в сети X сообщила Федеральная служба метеорологии и климатологии Швейцарии (MeteoSchweiz).
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Незначительное помутнение воздуха наблюдалось и на горе Гемсшток (Gemsstock) в кантоне Ури. Особенно заметным влияние канадского дыма оказалось в южном кантоне Тичино: в Локарно видимость местами снижалась до пяти километров. По данным MeteoSchweiz, дым от интенсивных лесных пожаров поднимается в верхние слои атмосферы и оттуда переносится в Европу струйными течениями. До Швейцарии частицы добрались в воскресенье, в день Святой Троицы. Из-за высокого давления над Альпами воздушные массы начали опускаться, принося с собой частицы пыли.
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Именно поэтому дым стал заметен лишь в понедельник 9 июня 2025 года. Аэрозоли, диаметр которых превышает размер молекул воздуха, рассеивают свет иначе: все длины волн отражаются равномерно, и небо теряет характерную голубизну, приобретая тусклый молочно-белый цвет. Согласно национальному отчёту по лесным пожарам в Канаде, в ряде регионов зафиксировано более 100 очагов возгорания. Их распространению способствовали аномальная засуха и сильный ветер. К концу мая 2025 года в Канаде были эвакуированы более 17 000 человек.
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