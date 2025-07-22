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Swissmint обвинили в нарушениях при продаже золотых монет

Федеральная прокуратура Швейцарии расследует продажу золотых юбилейных монет после жалобы коллекционера на Swissmint.
Федеральная прокуратура Швейцарии расследует продажу золотых юбилейных монет после жалобы коллекционера на Swissmint. Keystone

Федеральная прокуратура (BA) начала расследование по подозрению в мошенничестве и нарушении служебных обязанностей при продаже юбилейных золотых монет номиналом 100 франков (Goldvreneli или «Золотая Френели»), выпущенных Федеральным монетным двором Swissmint.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Речь идёт о событии 1 июля 2025 года, когда в интернет-магазине Swissmint было выставлено 2 500 коллекционных монет серии Goldvreneli. Из-за перегрузки сайта многие коллекционеры не смогли завершить покупку. Один из них направил жалобу в BA, обвинив Swissmint в манипуляциях с электронной платформой и создании преимуществ для отдельных корпоративных дилеров.

По данным газеты Sonntagszeitung, обвинитель утверждает, что Swissmint сознательно допустил сбои в работе платформы. Это, якобы, позволило 27 корпоративным дилерам и другим участникам получить доступ к монетам — в том числе через аукционы — в обход перегруженного сайта. Прокуратура подтвердила агентству Keystone-SDA, что такое заявление действительно поступало и что расследование «ведётся в рамках стандартной процедуры».

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Инцидент вызвал интерес и в швейцарском парламенте. Президент т. н. Финансовой делегации Федерального собрания (Findel), депутат Национального совета (большая палата парламента) Ларс Гуггисберг (Lars Guggisberg, Швейцарская народная партия, SVP, кантон Берн), заявил в воскресенье 20 июля 2025 года, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Делегации. «Я дал поручение запросить официальное разъяснение у ответственного ведомства», — отметил он в интервью Keystone-SDA.

Монетный двор Swissmint подчиняется Федеральному департаменту / министерству финансов Швейцарии (EFD). Ведомство сообщило в ответ на запрос Keystone-SDA, что на данный момент (понедельник 21 июля) «не располагает информацией о такой жалобе». Монетный двор Swissmint на тот момент также ситуацию не комментировал.

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