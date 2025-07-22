Swissmint обвинили в нарушениях при продаже золотых монет
Федеральная прокуратура (BA) начала расследование по подозрению в мошенничестве и нарушении служебных обязанностей при продаже юбилейных золотых монет номиналом 100 франков (Goldvreneli или «Золотая Френели»), выпущенных Федеральным монетным двором Swissmint.
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Речь идёт о событии 1 июля 2025 года, когда в интернет-магазине Swissmint было выставлено 2 500 коллекционных монет серии Goldvreneli. Из-за перегрузки сайта многие коллекционеры не смогли завершить покупку. Один из них направил жалобу в BA, обвинив Swissmint в манипуляциях с электронной платформой и создании преимуществ для отдельных корпоративных дилеров.
По данным газеты Sonntagszeitung, обвинитель утверждает, что Swissmint сознательно допустил сбои в работе платформы. Это, якобы, позволило 27 корпоративным дилерам и другим участникам получить доступ к монетам — в том числе через аукционы — в обход перегруженного сайта. Прокуратура подтвердила агентству Keystone-SDA, что такое заявление действительно поступало и что расследование «ведётся в рамках стандартной процедуры».
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Инцидент вызвал интерес и в швейцарском парламенте. Президент т. н. Финансовой делегации Федерального собрания (Findel), депутат Национального совета (большая палата парламента) Ларс Гуггисберг (Lars Guggisberg, Швейцарская народная партия, SVP, кантон Берн), заявил в воскресенье 20 июля 2025 года, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Делегации. «Я дал поручение запросить официальное разъяснение у ответственного ведомства», — отметил он в интервью Keystone-SDA.
Монетный двор Swissmint подчиняется Федеральному департаменту / министерству финансов Швейцарии (EFD). Ведомство сообщило в ответ на запрос Keystone-SDA, что на данный момент (понедельник 21 июля) «не располагает информацией о такой жалобе». Монетный двор Swissmint на тот момент также ситуацию не комментировал.
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