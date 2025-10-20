Консерваторы из SVP против Третьего пакета соглашений с ЕС

Швейцарская народная партия (SVP) решительно выступает против нового пакета соглашений Швейцарии с ЕС. Keystone-SDA

Консервативная и самая влиятельная в стране Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) решительно отвергла согласованный правительством с ЕС Третий пакет секторальных соглашений.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss People’s Party rejects EU package and demands vote Читать далее Swiss People’s Party rejects EU package and demands vote

Deutsch de SVP lehnt EU-Paket ab und verlangt Abstimmung mit Ständemehr Оригинал Читать далее SVP lehnt EU-Paket ab und verlangt Abstimmung mit Ständemehr

Партия требует, чтобы в случае его вынесения на всенародное голосование референдум был проведён с учётом мнения как народа, так и кантонов (Ständemehr / т. н. двойное большинство). По мнению SVP, предлагаемый пакет соглашений разрушает принцип равноправного партнёрства и фактически подчиняет Швейцарию нормам европейского права. «Проект, который продвигает правительство, Федеральный совет, игнорирует суверенитет нашей страны. Единственно возможный ответ на это «договорное чудовище» — это наше твёрдое «нет» в его адрес», — заявил в Берне глава парламентской фракции SVP и депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) Томас Эши (Thomas Aeschi, кантон Цуг).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30% Этот контент был опубликован на Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) впервые преодолела символический рубеж в 30% голосов избирателей. Читать далее Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30%

Речь идёт, напомним, о комплексном пакете соглашений, призванном обновить и дополнить существующие двусторонние соглашения между Швейцарией и ЕС, образующие два пакета, за счёт договоров, регулирующих сотрудничество в области энергетики, продовольственной безопасности и здравоохранения. По оценке SVP, эти договорённости подрывают основы швейцарского федерализма и прямой демократии. Партия считает, что выбранный Федеральным советом путь приведёт к фактическому институциональному присоединению Швейцарии к Европейскому союзу — с автоматической («динамической») имплементацией швейцарским правом законодательства, судебной практики и механизмов правоприменения ЕС.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия «Либералы» одобрили Третий пакет соглашений с ЕС Этот контент был опубликован на На своей конференции партия «Либералы» (FDP) одобрила Третий пакет соглашений Швейцарии с ЕС, но выступила против «двойного большинства». Читать далее «Либералы» одобрили Третий пакет соглашений с ЕС

Такое сближение, утверждает SVP, будет «в ущерб интересам Швейцарии» и, более того, станет концом равноправного двустороннего формата кооперации с Брюсселем (т. н. Bilaterale Weg). «Этот договор втянет страну в Европейский союз исподволь, шаг за шагом», — подчеркнул Томас Эши, добавив, что динамическая реализация Конфедерацией норм ЕС фактически вытеснит на обочину традиционные институты швейцарской демократии, а парламент и кантоны «практически лишатся возможности влиять на процесс принятия важнейших решений».

Депутат Национального совета от «народников» Мартина Мартулло-Блохер (Martullo-Blocher, кантон Граубюнден) отметила, что этот пакет «кардинально отличается» от других международных соглашений, заключённых Швейцарией, поскольку он содержит институциональный механизм подчинения страны нормам ЕС. По её словам, вступление документа в силу означало бы фактический перенос в Швейцарию более тридцати лет европейского законодательства, накопленного после отказа страны от участия в Европейском экономическом пространстве (EWR) в начале 1990-х.

Колониальный договор

«Этот пакет выглядит как колониальный договор о подчинении (одной страны другой)», — заявила Мартина Мартулло-Блохер, занимающая сейчас должность вице-президента SVP. Если же народ Швейцарии на референдуме откажется от автоматического переноса в страну норм ЕС, то Брюссель, по её словам, сможет применить «санкции». В таких условиях, считает партия, «ни о каком свободном и суверенном процессе принятия решений в Швейцарии говорить больше не придётся».

Партия SVP также подвергла критике тот факт, что Третий пакет секторальных соглашений с ЕС заметно расширяет сферу действия Соглашения Швейцарии и ЕС о свободе передвижения физических лиц, услуг и капиталов — вопреки соответствующим положениям швейцарской Конституции. С внедрением директивы ЕС о гражданстве ЕС (EU-Unionsbürgerrichtlinie), пусть и с незначительными оговорками, но европейские граждане получат равные права с гражданами Швейцарии, в том числе и в области получения социальных выплат и пособий.

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Инициатива Kompass требует референдума о референдуме Этот контент был опубликован на Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС. Читать далее Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

По расчётам партии, это приведёт к ситуации, когда 450 миллионов граждан ЕС будут обладать теми же правами, что и 6,5 миллиона швейцарских граждан. Среди прочего граждане ЕС смогут получать право на постоянное проживание уже через 5 лет, кроме того, они смогут оставаться в Швейцарии даже в случае потери работы или перехода в статус получателей социальной помощи. Партия SVP предупреждает, что это вызовет значительные дополнительные расходы, и призывает Федеральный совет «полностью отказаться от проекта» и прекратить любые переговоры с Европейским союзом, которые могли бы привести к институциональной интеграции Швейцарии в структуры ЕС.

В случае вынесения вопроса на референдум SVP настаивает на обязательном голосовании с учётом мнения кантонов («двойное большинство»), поскольку, по её мнению, предложенный Третий пакет соглашений с ЕС повлечёт за собой качественные изменения в Конституции. А такие поправки принимаются только на основе «двойного большинства». Особенно это касается протокола к Соглашению о свободе передвижения физических лиц, который, как утверждает партия, лишает Швейцарию возможности самостоятельно регулировать иммиграцию.

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцарские фермеры опасаются «чужих контролеров» Этот контент был опубликован на Соглашение Швейцарии с ЕС о взаимном признании стандартов в сфере продовольствия вызывает беспокойство фермеров. Насколько оно обосновано? Читать далее Швейцарские фермеры опасаются «чужих контролеров»

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch