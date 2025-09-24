Крах Credit Suisse дал шанс глобальным банкам на рынке МСП

Крупные глобальные банки стремятся занять после краха Credit Suisse нишу обслуживания швейцарских малых и средних предприятий (МСП). Keystone / Peter Klaunzer

Крупные глобальные банки спешат занять образовавшуюся после краха Credit Suisse нишу кредитования швейцарских малых и средних предприятий (МСП).

Банк Credit Suisse традиционно играл роль ключевого партнёра швейцарских малых и средних предприятий. Внезапный крах банка в 2023 году привёл к его экстренному поглощению банковским гигантом UBS. После исчезновения Credit Suisse на первый план вышел, однако, вопрос: кто займёт освободившуюся нишу обслуживания малых и средних предприятий? Теперь шансом занять эту нишу активно пользуются глобальные банки, такие как JPMorgan, Bank of America и Deutsche Bank.

Крупные швейцарские компании, включая Lindt и Nestlé (шоколад и продукты питания), уже давно сотрудничают с крупными международными банковскими структурами. Но сектор МСП, на долю которого приходится более 99% всех швейцарских компаний и который является основой экономики страны, в вопросах кредитования, валютных операций, управления ликвидностью и консультационных услуг традиционно опирался главным образом на Credit Suisse и UBS. После краха Credit Suisse этим компаниям пришлось срочно искать новых партнёров. Локальные банки остаются востребованными в плане внутреннего кредитования, но им не хватает международной инфраструктуры, которой обладают глобальные игроки, включая инфраструктуру казначейских сервисов и консультационных услуг.

Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, опубликованному в феврале 2025 года, многие швейцарские МСП хотели бы постепенно расширять своё присутствие за рубежом, но они при этом сталкиваются с трудностями, например в области финансирования сделок по слияниям и приобретениям новых активов. Основная причина — сокращение числа банковских партнёров, в особенности после свершившегося при поддержке государства экстренного поглощения Credit Suisse банком UBS. В 2024 году количество сделок с участием МСП в Швейцарии сократилось почти на 9% по сравнению с 2023 годом. Этой ситуацией уже воспользовались крупные иностранные банки. По словам руководителя подразделения JPMorgan в Швейцарии Ренаута Бёттчера (Reinout Boettcher), за последние годы численность сотрудников банка в сегменте обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционного банкинга в стране выросла на 10%.

«Готовы к сотрудничеству»

«Швейцарские компании всё чаще готовы сотрудничать с американскими и другими международными финансовыми структурами и институтами, поскольку им необходимы доступ к международной банковской инфраструктуре и возможность диверсифицировать свои финансовые риски», — отметил далее Бёттчер. Глава швейцарского офиса Deutsche Bank Клеменс Кайзер (Clemens Kaiser) рассказал, что ещё в прошлом году банк создал в Цюрихе команду для работы с компаниями среднего размера: «Небольшие швейцарские фирмы уже были готовы к сотрудничеству с нами. За последние 18 месяцев мы значительно увеличили своё присутствие в этом сегменте».

Активную работу в Швейцарии некоторые крупные зарубежные банки начали ещё до краха Credit Suisse. Так, банк Citigroup запустил в стране в сентябре 2022 года собственное подразделение банковского обслуживания корпоративных клиентов. «В смысле тайминга это решение оказалось очень удачным, — отметила глава подразделения Citi в Швейцарии Марни МакМанус (Marni McManus). — Мы сделали ставку на средние компании с годовым оборотом от 100 млн до 3 млрд долларов — и не прогадали».

Глава Bank of America Брайан Мойнихэн (Brian Moynihan) ранее в этом году заявлял, что этот банк после «недавних потрясений на финансовом рынке Швейцарии» удвоил численность своей команды в этой стране. Банк предлагает кредиты, депозиты и услуги по управлению ликвидностью в швейцарских франках. Тем не менее, несмотря на то что крах Credit Suisse позволил международным банкам привлечь новых швейцарских клиентов, эти новые игроки ещё очень далеки от того, чтобы бросить настоящий вызов банку UBS, который сохраняет на рынке обслуживания МСП доминирующие позиции.

«Утрата надежного партнера»

При этом некоторые эксперты опасаются, что новые, более жёсткие швейцарские требования к собственному капиталу банка UBS могут привести к удорожанию его услуг для корпоративных клиентов. Швейцарская Комиссия по вопросам конкуренции (Wettbewerbskommission, Comco) рекомендовала поэтому внимательно контролировать ситуацию и следить за тем, во сколько теперь обходятся МСП услуги корпоративного банкинга.

Один из директоров небольшой промышленной компании в кантоне Швиц (Schwyz), пожелавший сохранить анонимность ради сохранения с банками хороших отношений, рассказал, что их фирма долгие годы была клиентом Credit Suisse, а теперь работает с UBS, но в прошлом году она также начала пользоваться услугами одного американского банка. «После того, что случилось с Credit Suisse, я предпочитаю диверсифицировать риски», — отметил этот предприниматель.

Ассоциация предприятий промышленного сектора Swissmechanic ранее заявляла: она рассчитывает на то, что крупные иностранные банки постараются добиться улучшения качества обслуживания швейцарских МСП и что условия этого обслуживания будут тоже постоянно улучшаться. Её руководитель Никола Теттаманти (Nicola Tettamanti) сообщил, что недавний опрос членов ассоциации показал: многие предприятия недовольны утратой такого надёжного партнёра, каким был Credit Suisse.

По его словам, тема диверсификации финансовых рисков обсуждается в среде МСП всё активнее, особенно с учётом того, что региональные и местные банки не предоставляют ряда столь необходимых МСП услуг, включая возможность совершения валютных операций и открытия кредитных линий. Впрочем, многие малые и средние компании, как добавил Никола Теттаманти, «ещё даже и не начинали выстраивать какие-либо отношения с крупными иностранными банками».

