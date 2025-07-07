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Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам

ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики
Ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики ведёт переговоры о снижении комиссий за оплату картами. Keystone-SDA

Малые предприятия в Швейцарии, в том числе в сфере розничной торговли, в ближайшие годы будут платить меньше за приём от клиентов безналичных платежей. Об этом сообщает Ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики (Preisüberwacher), заключившее соответствующее соглашение с платёжным оператором.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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По оценкам Ведомства, это позволит мелкой розничной торговле Швейцарии ежегодно экономить от 10 до 15 миллионов франков. Особенно ощутимую выгоду получат такие предприятия, как пекарни, киоски и рестораны. Финансовая компания Worldline является крупнейшим платёжным оператором в Швейцарии.

Она занимается обработкой и проведением транзакций, а также зачислением соответствующих сумм на счёт продавца. За свои услуги компания взимает комиссию. Ранее швейцарский Preisüberwacher уже достигал с Worldline договорённостей о снижении комиссий. Последнее такое соглашение утратило силу в конце 2024 года. Сейчас подписан новый договор, который будет действовать до 30 сентября 2027 года.

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Согласно данным Ведомства, цель соглашения — снизить комиссионную нагрузку на операции с небольшими суммами, которые характерны для киосков, пекарен и небольших продуктовых магазинов. Как подчёркивается, этой цели удалось достичь. Вопрос комиссий за безналичные платежи остаётся в Швейцарии предметом политической дискуссии.

В ходе завершившейся летней сессии Федерального парламента депутаты требовали большей прозрачности в этой сфере. Федеральный совет (правительство страны) получил поручение разработать соответствующую законодательную основу. Малые предприятия, принимающие безналичные платежи, должны в итоге получить более ясные условия для ценовых переговоров и выбора подходящих предложений.

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