Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам
Малые предприятия в Швейцарии, в том числе в сфере розничной торговли, в ближайшие годы будут платить меньше за приём от клиентов безналичных платежей. Об этом сообщает Ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики (Preisüberwacher), заключившее соответствующее соглашение с платёжным оператором.
По оценкам Ведомства, это позволит мелкой розничной торговле Швейцарии ежегодно экономить от 10 до 15 миллионов франков. Особенно ощутимую выгоду получат такие предприятия, как пекарни, киоски и рестораны. Финансовая компания Worldline является крупнейшим платёжным оператором в Швейцарии.
Она занимается обработкой и проведением транзакций, а также зачислением соответствующих сумм на счёт продавца. За свои услуги компания взимает комиссию. Ранее швейцарский Preisüberwacher уже достигал с Worldline договорённостей о снижении комиссий. Последнее такое соглашение утратило силу в конце 2024 года. Сейчас подписан новый договор, который будет действовать до 30 сентября 2027 года.
Читайте также:
Показать больше
Показать больше
Швейцарцы остаются верны наличным, несмотря на цифровую революцию
Этот контент был опубликован на
Электронные платежи впервые обошли по популярности наличные в повседневной жизни швейцарцев. Но почему Швейцария все еще так цепляется за бумагу?
Согласно данным Ведомства, цель соглашения — снизить комиссионную нагрузку на операции с небольшими суммами, которые характерны для киосков, пекарен и небольших продуктовых магазинов. Как подчёркивается, этой цели удалось достичь. Вопрос комиссий за безналичные платежи остаётся в Швейцарии предметом политической дискуссии.
В ходе завершившейся летней сессии Федерального парламента депутаты требовали большей прозрачности в этой сфере. Федеральный совет (правительство страны) получил поручение разработать соответствующую законодательную основу. Малые предприятия, принимающие безналичные платежи, должны в итоге получить более ясные условия для ценовых переговоров и выбора подходящих предложений.
Показать больше
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.
Этот контент был опубликован на
Согласно уточненным финальным данным Федерального статистического ведомства страны (BFS) за 2024 год, тенденция к сокращению рождаемости, наблюдаемая в Швейцарии уже много лет, сохраняется в прежнем масштабе.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.