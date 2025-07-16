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Миллионерам важнее здоровье, а не на материальные блага

Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты.
Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты. Keystone-SDA

Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты. Они сокращают расходы на предметы роскоши, усиливая свое внимание к путешествиям, впечатлениям и заботе о здоровье.

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Об этом говорится в ежегодном отчёте Global Wealth and Lifestyle Report, опубликованном в понедельник 14 июля 2025 года швейцарским частным банком Julius Bär. Согласно данному докладу, Индекс стоимости роскошной жизни («пакет» из двенадцати товаров и восьми услуг премиального класса в 25 городах мира) в 2024 году впервые за много лет снизился в долларовом выражении на 2%.

Основное снижение произошло в сегменте потребительских товаров: цены упали на 3,4%, в первую очередь за счёт резкого удешевления разного рода гаджетов (—22,6%). Так, после внедрения нового чипа от Apple заметно упала стоимость портативного персонального компьютера линейки MacBook. А вот услуги, напротив, подешевели всего на 0,2%.

Исследование также зафиксировало сокращение спроса на традиционные атрибуты роскоши: сумки, ювелирные изделия, шампанское и женскую обувь, что не стало, однако, признаком общего снижения масштабов престижного потребления. Напротив, авиабилеты бизнес-класса подорожали более чем на 18% — из-за изменения ценовых моделей, дефицита мест и устойчивого спроса на высококачественные туристические услуги.

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Одним из главных трендов стал интерес к здоровью и продлению жизни. Более 80% опрошенных миллионеров сообщили, что предпринимают финансировать меры, направленные на увеличение продолжительности жизни. Речь идёт как о переходе к более здоровому образу жизни, так и о применении, например, генной терапии, криогенных процедур и омолаживающих технологий.

Согласно рейтингу Julius Bär, самым дорогим городом для миллионеров по-прежнему остаётся Сингапур. На второе место поднялся Лондон, вытеснив Гонконг на третью строчку. Далее следуют Монако и Цюрих. Дубай продолжает укреплять позиции, демонстрируя восходящий тренд. А самым доступным мегаполисом для состоятельной жизни остаётся Йоханнесбург (Южная Африка).

Отчёт банка Julius Bär оценивает изменения в структуре расходов состоятельных лиц, отражая новые поведенческие и ценностные ориентиры — от впечатлений и комфорта до здоровья и технологичных инвестиций в будущее.

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