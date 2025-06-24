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Молодые люди в Швейцарии предпочитают профтехобразование

Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии.
Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии. Keystone-SDA

Согласно «Барометру вакансий федерального правительства» (Lehrstellenbarometer des BundesВнешняя ссылка), 60% из более чем 96 000 опрошенных молодых людей, которым этим летом предстоит выбрать себе профессиональный путь, заинтересованы в прохождении базового профессионального обучения.

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Keystone-SDA
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Как сообщил Государственный секретариат по вопросам образования, науки и инноваций (SERI, подразделение Минэкономики), этот показатель остаётся стабильным и соответствует уровню предыдущих лет. Почти две трети тех, кто нацелен на профессиональное образование, уже заключили договор об обучении без отрыва от учебы. Ещё 11% получили устное подтверждение от работодателей.

Альтернативой профессионально-техническому образованию в Швейцарии является общее образование в гимназиях и специализированных средних школах. Этот путь предпочитают в среднем 51% девушек и 40% юношей. Около 80% молодых людей заявили, что при выборе направления обучения они получали поддержку от родителей. По данным SERI, большинство из них оценивают знания своих родителей о швейцарской системе образования как «хорошие» или «очень хорошие».

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Молодёжь с миграционным прошлым, напротив, демонстрирует большую сдержанность в оценке уровня осведомлённости своих семей о шансах и возможностях, предоставляемой «дуальной системой образования» в стране. Количество мест для прохождения профессионального обучения (Lehre) остаётся стабильным: около 80% компаний сохраняют количество учебных рабочих мест на уровне прошлого 2024 года.

Лидируют программы в области торговли и коммерции (KV), за ними следуют профессии в сфере здравоохранения, информационных технологий и розничной торговли.
Лидируют программы в области торговли и коммерции (KV), за ними следуют профессии в сфере здравоохранения, информационных технологий и розничной торговли. Keystone / Gaetan Bally

В целом 57% опрошенных предприятий предоставляют места для прохождения профтехобразования без отрыва от учебы в школе. Девять из 10 таких программ дают право на получение Федерального сертификата профессиональной квалификации (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ), ещё 8% — сертификата профессионального образования (Eidgenössisches Berufsattest EBA). По данным SERI, десятка самых востребованных направлений обучения практически не изменилась. Лидируют программы в области торговли и коммерции (KV), за ними следуют профессии в сфере здравоохранения, информационных технологий и розничной торговли. Новичком в списке лидеров стали столярные специальности.

Что такое EFZ и EBA в системе образования Швейцарии

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)Внешняя ссылка — это Федеральный сертификат профессиональной квалификации, удостоверение об окончании трёх- или четырёхлетней программы базового профессионального обучения (Berufslehre). Он даёт право на выполнение квалифицированной профессиональной деятельности и позволяет продолжить обучение в высшей школе профессионального образования (Fachhochschule) при наличии соответствующей подготовки (например, Berufsmaturität). Сертификат EFZ признаётся во всей Швейцарии и в большинстве случаев также в странах ЕС.

Eidgenössisches Berufsattest (EBA)Внешняя ссылка — это Федеральное свидетельство о профессиональном образовании, которое присваивается по результатам двухлетней программы профессиональной подготовки, предназначенной для практически ориентированных профессий и для обучающихся по прикладным профилям. Обладатели EBA могут при желании и соответствующих успехах позже продолжить обучение и получить EFZ. Обе квалификации входят в официальную швейцарскую систему дуального профессионального образования (duale Berufsbildung), которая сочетает обучение на рабочем месте с учебными курсами в профессионально-техническом училище (Berufsfachschule).

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