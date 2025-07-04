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ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы.
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы. Keystone-SDA

Гульнара Каримова была задержана и помещена под стражу более 10 лет назад. В опубликованном в четверг 3 июля 2025 г. заключении эксперты заявляют, что Узбекистан нарушил её фундаментальные права, а также ряд международных обязательств страны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Как сообщает агентство Bloomberg, Каримову арестовали сотрудники узбекских силовых структур без ордера и без объяснений. Независимые эксперты, не выступающие от имени ООН, призывают власти Узбекистана немедленно устранить нарушения и выплатить Каримовой компенсацию, как того требует международное право. Они также требуют независимого расследования обстоятельств её ареста и содержания под стражей. Ответственные лица, подчёркивают эксперты, должны понести наказание.

Жалобу в Рабочую группу ООН подали адвокаты Каримовой из Женевы ещё в 2021 году. Они заявили о «систематическом нарушении» прав своей клиентки. По их данным, Каримова провела под арестом до первого судебного разбирательства 18 месяцев, а сами судебные процессы носили фиктивный характер. Юристы также обвинили швейцарские и западные судебные органы в «легализации несправедливости».

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Тем временем в Швейцарии Каримова остаётся фигуранткой уголовного дела о масштабном отмывании денег. Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) расследует её деятельность и деятельность представителей нескольких её компаний. В рамках дела было заморожено около 800 миллионов швейцарских франков.

Часть этих средств — около 131 миллиона долларов — Швейцария согласилась вернуть Узбекистану в соответствии с рамочным соглашением между двумя странами. После продолжительных судебных разбирательств Федеральный уголовный суд в 2021 году постановил окончательно конфисковать ещё 293 миллиона франков в пользу швейцарского государства.

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