ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы. Keystone-SDA

Гульнара Каримова была задержана и помещена под стражу более 10 лет назад. В опубликованном в четверг 3 июля 2025 г. заключении эксперты заявляют, что Узбекистан нарушил её фундаментальные права, а также ряд международных обязательств страны.

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Как сообщает агентство Bloomberg, Каримову арестовали сотрудники узбекских силовых структур без ордера и без объяснений. Независимые эксперты, не выступающие от имени ООН, призывают власти Узбекистана немедленно устранить нарушения и выплатить Каримовой компенсацию, как того требует международное право. Они также требуют независимого расследования обстоятельств её ареста и содержания под стражей. Ответственные лица, подчёркивают эксперты, должны понести наказание.

Жалобу в Рабочую группу ООН подали адвокаты Каримовой из Женевы ещё в 2021 году. Они заявили о «систематическом нарушении» прав своей клиентки. По их данным, Каримова провела под арестом до первого судебного разбирательства 18 месяцев, а сами судебные процессы носили фиктивный характер. Юристы также обвинили швейцарские и западные судебные органы в «легализации несправедливости».

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Тем временем в Швейцарии Каримова остаётся фигуранткой уголовного дела о масштабном отмывании денег. Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) расследует её деятельность и деятельность представителей нескольких её компаний. В рамках дела было заморожено около 800 миллионов швейцарских франков.

Часть этих средств — около 131 миллиона долларов — Швейцария согласилась вернуть Узбекистану в соответствии с рамочным соглашением между двумя странами. После продолжительных судебных разбирательств Федеральный уголовный суд в 2021 году постановил окончательно конфисковать ещё 293 миллиона франков в пользу швейцарского государства.

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