Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства. Keystone-SDA

Кантональный парламент Цюриха (Zürcher Kantonsrat) в понедельник, 8 сентября 2025 года, высказался против признания Палестины в качестве самостоятельного государства. При этом он поддержал на предварительном этапе инициативу под лозунгом «Не давать денег налогоплательщиков террористам», за которую проголосовали 77 депутатов.

Инициатива Keine Steuergelder für Terroristen прямо не называла конкретных организаций. Однако, согласно её тексту, кантон и общины обязаны будут проверять получателей бюджетной поддержки, сверяясь с санкционными списками и учитывая запреты, введённые демократическими государствами. Сюзанна Бруннер (Susanne Brunner, Schweizerische Volkspartei, SVP, Zürich) назвала такой порядок «само собой разумеющимся». Марио Зенн (Mario Senn, Freisinnig-Demokratische Partei, FDP, Adliswil) также поддержал инициативу, отметив: «Общественные выплаты должны быть максимально прозрачными».

Николя Зигрист (Nicola Siegrist, Sozialdemokratische Partei, SP, Zürich) счёл, что под «террористами» фактически подразумевается Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (United Nations Relief and Works Agency, UNRWA). В прошлом году город Цюрих выделял этой организации средства из своего бюджета. По словам Николя Зигриста, прекращение таких выплат привело бы к гуманитарной катастрофе в Газе. Андреа Гизлер (Andrea Gisler, Grünliberale Partei, glp, Gossau) отметила, что новый закон не привел бы к нужной цели, хотя в то же она время она раскритиковала решение города Цюриха о пожертвовании средств в пользу БАПОР / UNRWA.

Приска Хэнни-Матис (Priska Hänni-Mathis, Die Mitte, Regensdorf) признала, что такая постановка вопроса легитимна, однако в самой инициативе она не видит жизнеспособного механизма. По её словам, общественная дискуссия уже работает, и дополнительный контрольный аппарат здесь не нужен. Ближневосточный конфликт стал также темой второго предложения. Жительница и житель Цюриха направили в парламент индивидуальную инициативу с требованием признания Палестины. Манди Абу Шоак (Mandy Abou Shoak, SP, Zürich) указала на ситуацию в Газе и сослалась на исследователей, которые утверждают, что происходящее там соответствует критериям геноцида.

«Кантон — это не тот уровень, он не должен этим заниматься, но война в Газе волнует очень многих людей», — отметила она. Признание же Палестины, по её словам, могло бы стать символической поддержкой перспективы создания двух государств. Депутаты от Швейцарской народной партии (SVP), партии «Центр» (Die Mitte), Зелёной либеральной партии (glp) и Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) мотивировали отказ поддержать эту инициативу тем, что внешняя политика находится в ведении федеральных властей. В результате инициатива не набрала большинства — «за» неё высказались только 47 депутатов.

