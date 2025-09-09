The Swiss voice in the world since 1935
Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.
Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства. Keystone-SDA

Кантональный парламент Цюриха (Zürcher Kantonsrat) в понедельник, 8 сентября 2025 года, высказался против признания Палестины в качестве самостоятельного государства. При этом он поддержал на предварительном этапе инициативу под лозунгом «Не давать денег налогоплательщиков террористам», за которую проголосовали 77 депутатов.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Инициатива Keine Steuergelder für Terroristen прямо не называла конкретных организаций. Однако, согласно её тексту, кантон и общины обязаны будут проверять получателей бюджетной поддержки, сверяясь с санкционными списками и учитывая запреты, введённые демократическими государствами. Сюзанна Бруннер (Susanne Brunner, Schweizerische Volkspartei, SVP, Zürich) назвала такой порядок «само собой разумеющимся». Марио Зенн (Mario Senn, Freisinnig-Demokratische Partei, FDP, Adliswil) также поддержал инициативу, отметив: «Общественные выплаты должны быть максимально прозрачными».

Николя Зигрист (Nicola Siegrist, Sozialdemokratische Partei, SP, Zürich) счёл, что под «террористами» фактически подразумевается Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (United Nations Relief and Works Agency, UNRWA). В прошлом году город Цюрих выделял этой организации средства из своего бюджета. По словам Николя Зигриста, прекращение таких выплат привело бы к гуманитарной катастрофе в Газе. Андреа Гизлер (Andrea Gisler, Grünliberale Partei, glp, Gossau) отметила, что новый закон не привел бы к нужной цели, хотя в то же она время она раскритиковала решение города Цюриха о пожертвовании средств в пользу БАПОР / UNRWA.

Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отказалась признавать Палестину в качестве независимого государства.

Показать больше

Парламент Швейцарии отказался признать Палестину

Этот контент был опубликован на Во вторник 4 июня 2024 года депутаты отклонили соответствующее предложение, поступившее от фракции Социал-демократической партии.

Читать далее Парламент Швейцарии отказался признать Палестину
Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе (Francesca Albanese)

Показать больше

Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне

Этот контент был опубликован на Ранее стало известно о решении Университета Берна отменить дебаты по ситуации в Палестине.

Читать далее Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне
Том Флетчер (Tom Fletcher), заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор экстренной помощи, выступает на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом Газе и ситуации на Ближнем Востоке. Нью-Йорк, 18 марта 2025 года. AFP / Angela Weiss

Показать больше

Что еще ООН в состоянии сделать на Ближнем Востоке?

Этот контент был опубликован на ООН имеет крайне ограниченные возможности, однако, по мнению экспертов, без её участия ближневосточное урегулирование нереально.

Читать далее Что еще ООН в состоянии сделать на Ближнем Востоке?
Натали Фонтане: «Официальный Берн неадекватно реагирует на глобальный кризис многосторонних отношений»

Показать больше

«Швейцария рискует утратить свой международный авторитет»

Этот контент был опубликован на Натали Фонтане: «Официальный Берн неадекватно реагирует на глобальный кризис многосторонних отношений»

Читать далее «Швейцария рискует утратить свой международный авторитет»
на цели обеспечения безопасности еврейских общин и синагог были быстро выделены дополнительные бюджетные средства.

Показать больше

Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль

Этот контент был опубликован на Каковы причины увеличения численности швейцарской диаспоры в Израиле? Ранее основной причиной был антисемитизм. Что изменилось с тех пор?

Читать далее Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль

