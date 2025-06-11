Парламент Швейцарии упростит экспорт и реэкспорт оружия?
Малая палата парламента, Совет кантонов, поддержала решение допустить автоматическое разрешение на поставки вооружений швейцарского производства в 25 стран Запада и на их передачу третьим странам без согласия Швейцарии. Теперь решение за Национальным советом, большой палатой. Эта норма, однако, не будет иметь обратной силы и, следовательно, пока она не будет применяться к Украине.
Порядок экспорта вооружений из Швейцарии и иного швейцарского военного имущества должен стать проще. В среду, 11 июня 2025 года, Совет кантонов — малая палата федерального парламента — одобрил идею о введении порядка, при котором разрешения на экспорт в 25 западных стран военной техники, боеприпасов и товаров двойного назначения должны будут предоставляться автоматически. Помимо этого, сенаторы высказались за то, чтобы этим странам было разрешено реэкспортировать швейцарское вооружение без необходимости запрашивать предварительного согласия Швейцарии.
Начиная с 2022 года в Швейцарии действует положение, запрещающая экспорт вооружений в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта или если это страна серьёзно нарушает права человека. Однако теперь парламент принял решение о переходе к более гибкому регулированию. Со своей стороны правительство, Федеральный совет, предлагало ввести возможность делать при выдаче экспортных лицензий лишь некие «исключения». Но сенаторы от правых партий потребовали пойти дальше.
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По словам докладчицы профильного парламентского комитета Бригитты Хеберли-Коллер (Brigitte Häberli-Koller) от партии «Центр» (Die Mitte), очень важно сохранить оборонно-технологическую и промышленную базу Швейцарии в качестве ключевого элемента национальной безопасности. Германия, Нидерланды и Дания, по словам Бригитты Хеберли-Коллер, уже давали понять, что отказываются от новых заказов у швейцарских производителей оружия — из-за недостаточной гибкости швейцарского экспортного режима.
В результате Совет кантонов предложил ввести порядок, в рамках которого экспортные заявки от стран, особо указанных в «Постановлении правительства о военном имуществе» (Verordnung über das Kriegsmaterial), должны получать одобрение автоматически. Речь идёт о 17 государствах ЕС, а также США, Канаде, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Аргентине. Это предложение вызвало критику депутатов от левых партий, однако в итоге этот порядок был одобрен большинством сенаторов.
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«Риск такой реформы состоит в том, что она подрывает нейтралитет Швейцарии», — предупредил сенатор от социал-демократической партии Даниэль Йосич (Daniel Jositsch). Совет кантонов также воспользовался случаем, чтобы вернуться к давно обсуждаемому вопросу реэкспорта вооружений. Сенатор от партии «Либералы» (FDP) Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) предложил разрешить странам из вышеуказанного списка передавать полученное швейцарское вооружение третьим странам — без согласования с Берном.
Как пояснил министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin), эта норма не будет иметь обратной силы и, следовательно, она пока не будет применяться к запросам об отправке оружия в Украину. Это предложение также было раскритиковано левыми партиями — но снова безуспешно. «Если мы пойдём на этот шаг, швейцарские боеприпасы окажутся по всему миру, в том числе в зонах конфликтов», — подчеркнул Даниэль Йосич.
Теперь этот вопрос будет рассмотрен Национальным советом — большой палатой федерального парламента Швейцарии. Если эти предложения получат поддержку и там, то это станет самым значительным изменением экспортного законодательства в сфере вооружений за последнее десятилетие.
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