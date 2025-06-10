Пауло Коэльо откроет свой персональный музей в Женеве

Автор «Алхимика» последние пятнадцать лет живёт на берегу Женевского озера вместе с супругой, художницей Кристиной Ойтисикой. Keystone-SDA

В сентябре бразильский писатель Пауло Коэльо откроет в Женеве музей, посвящённый своим жизни и творчеству. Автор мирового бестселлера «Алхимик» последние 15 лет живёт в этом городе вместе со своей супругой, художницей Кристиной Ойтисикой (Christina Oiticica).

2 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Музей разместится в нескольких шагах от православной церкви. Среди центральных экспонатов — пишущая машинка, на которой Коэльо напечатал черновик «Алхимика» (1988). Об этом сообщили сайт Фонда Пауло Коэльо, Instagram-аккаунт автора, а также издания Tribune de Genève и 24 Heures. Роман был переведён на французский язык в 1994 году, а на русский (с английского) — в 1998-м.

Экспозиция расскажет о самых драматичных этапах биографии писателя: о принудительном помещении в психиатрическую клинику в возрасте 17 лет (он покинул её только в 20), об участии в хиппи-движении 1960-х годов, о странствиях по Южной Америке и Европе. Отдельный раздел будет посвящён его аресту и пыткам в годы военной диктатуры в Бразилии.

Духовные поиски

Особое внимание уделяется духовным поискам, приведшим его на паломнический путь в Сантьяго-де-Компостела. Именно это путешествие вдохновило Коэльо на написание первого романа «Паломник из Компостелы» (1987). На верхнем этаже музея будут выставлены произведения Кристины Ойтисики. Пара официально заключила брак в Женеве; их вторая резиденция находится в городе Тарб (Tarbes) на юго-западе Франции.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарский школьный литературный канон: кто в списке классиков? Этот контент был опубликован на Что нужно прочесть швейцарским школьникам-гимназистам перед выпускным экзаменом по немецкому языку и литературе? Читать далее Швейцарский школьный литературный канон: кто в списке классиков?

Помимо литературной известности — у Коэльо опубликовано около двадцати книг — он обладает колоссальной аудиторией в социальных сетях: только на Facebook за ним следят более 30 миллионов человек. В 2021 году швейцарский деловой франкоязычный журнал Bilan оценил его состояние в 500–600 млн швейцарских франков.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Кто продал в Швейцарии больше всего книг? Этот контент был опубликован на Книготорговля подводит итоги 2024 года: кто в немецкой Швейцарии продал больше всего книг и в каком жанре? Читать далее Кто продал в Швейцарии больше всего книг?

Книги Дэна Брауна и Пауло Коэльо массово оказываются на книжных развалах и на блошиных рынках никому не нужными даже по цене намного ниже рыночной. Многие не задерживаются и там, сразу отправляясь во вторсырье. Какие авторы чаще всего в Швейцарии разделяют незавидную судьбу «бестселлеров-однодневок»? А от каких книг отказываетесь вы?

Показать больше

Показать больше Сегодняшние бестселлеры – завтрашняя макулатура? Этот контент был опубликован на Какие авторы чаще всего оказываются на книжных развалах и на блошиных рынках по цене намного ниже рыночной? Читать далее Сегодняшние бестселлеры – завтрашняя макулатура?