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Пауло Коэльо откроет свой персональный музей в Женеве

Автор «Алхимика» последние пятнадцать лет живёт на берегу Женевского озера вместе с супругой, художницей Кристиной Ойтисикой.
Автор «Алхимика» последние пятнадцать лет живёт на берегу Женевского озера вместе с супругой, художницей Кристиной Ойтисикой. Keystone-SDA

В сентябре бразильский писатель Пауло Коэльо откроет в Женеве музей, посвящённый своим жизни и творчеству. Автор мирового бестселлера «Алхимик» последние 15 лет живёт в этом городе вместе со своей супругой, художницей Кристиной Ойтисикой (Christina Oiticica).

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Keystone-SDA
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Музей разместится в нескольких шагах от православной церкви. Среди центральных экспонатов — пишущая машинка, на которой Коэльо напечатал черновик «Алхимика» (1988). Об этом сообщили сайт Фонда Пауло Коэльо, Instagram-аккаунт автора, а также издания Tribune de Genève и 24 Heures. Роман был переведён на французский язык в 1994 году, а на русский (с английского) — в 1998-м.

Экспозиция расскажет о самых драматичных этапах биографии писателя: о принудительном помещении в психиатрическую клинику в возрасте 17 лет (он покинул её только в 20), об участии в хиппи-движении 1960-х годов, о странствиях по Южной Америке и Европе. Отдельный раздел будет посвящён его аресту и пыткам в годы военной диктатуры в Бразилии.

Духовные поиски

Особое внимание уделяется духовным поискам, приведшим его на паломнический путь в Сантьяго-де-Компостела. Именно это путешествие вдохновило Коэльо на написание первого романа «Паломник из Компостелы» (1987). На верхнем этаже музея будут выставлены произведения Кристины Ойтисики. Пара официально заключила брак в Женеве; их вторая резиденция находится в городе Тарб (Tarbes) на юго-западе Франции.

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Помимо литературной известности — у Коэльо опубликовано около двадцати книг — он обладает колоссальной аудиторией в социальных сетях: только на Facebook за ним следят более 30 миллионов человек. В 2021 году швейцарский деловой франкоязычный журнал Bilan оценил его состояние в 500–600 млн швейцарских франков.

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