Новости

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Keystone-SDA

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

В Швейцарии сохраняется негативная динамика на рынке труда. Согласно данным Центра конъюнктурных исследований при Цюрихской высшей технической школе (Konjunkturforschungsstelle KOF при ETH Zürich), соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Как сообщается в публикации института, в третьем квартале 2025 года показатель занятости составил 0,3 пункта. Для сравнения: во втором квартале 2025 года он находился на уровне 1,0 пункта. Это наименьшее значение за период с начала 2021 года. По мнению экономистов KOF, в ближайшей перспективе резкого улучшения ситуации ожидать не приходится. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы занятость в Швейцарии будет расти крайне слабо или даже сократится.

Оценки основаны на результатах опроса около 4 400 промышленных предприятий, проведённого в июле 2025 года. Компании давали ответы о текущем уровне занятости и своих ожиданиях на следующие три месяца. Причиной снижения индикатора стало более сдержанное восприятие как текущей, так и ожидаемой динамики занятости.

Оценка текущей ситуации по-прежнему остаётся слабо положительной, однако прогностический компонент индикатора опустился до 0,0 пункта. Это означает, что доля компаний, планирующих в ближайшие три месяца увеличить штат, равна доле тех, кто намерен сократить численность сотрудников.

