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Писатель Саша Филипенко — в большом интервью

Новый эпизод On The Record о Швейцарии, Беларуси, России, эмиграции, пропаганде и о том, как продолжать говорить вслух то, от чего другие отводят глаза. Смотрите интервью полностью на YouTube.

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Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

Внешний контент
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На что живет писатель в Швейцарии, почему написать книгу «Кремулятор» стоило ему 100 000 евро и как шутки про Путина превращаются в лизоблюдство — откровенная беседа Саши Филипенко с журналисткой Еленой Серветтаз.

А еще истории о том, почему писатель отказался от алкоголя и занялся боксом, каково жить с внутренними травмами, как книги Филипенко помогают спасать детей. А также о том, что происходит в белорусских тюрьмах, и может ли литература изменить хоть что-то…

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