The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус). Keystone-SDA

Вечером в пятницу, 29 августа, между Нетсталем (Netstal) и Нефельсом (Näfels, кантон Гларус) поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщила кантональная полиция Гларуса. Выехавшие на место происшествия спасательные службы смогли лишь констатировать его смерть.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Инцидент произошёл рядом с территорией Фестиваля альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF), проходившего в Моллисе (Mollis). По данным полиции, погибший по неизвестным причинам оказался на железнодорожных путях, где его сбил поезд.

Место происшествия находится в районе кемпинга фестиваля ESAF. Доступ к путям там огорожен двухметровым забором. Следствие ведут прокуратура и кантональная полиция Гларуса. Им предстоит установить, почему человек покинул официальный пешеходный путь и как смог попасть на рельсы, несмотря на ограждения.

Показать больше
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Показать больше

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

В момент аварии в поезде находились около 40 пассажиров, все они не пострадали. Свидетели происшествия и некоторые пассажиры получили психологическую помощь. На месте происшествия работали полиция кантона Гларус, пожарные подразделения, спасательные службы и сотрудники железной дороги. Движение поездов на участке оставалось прерванным несколько часов.

Справка: ESAF — крупнейший национальный фестиваль Швейцарии, который проводится раз в три года. В его программу входят соревнования по традиционной швейцарской борьбе «швинген», концерты, выставки и праздники альпийской культуры. Мероприятие собирает десятки тысяч зрителей и считается символом швейцарской идентичности. Следующий такой фестиваль состоится в городе Тун, кантон Берн.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Показать больше

Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств
Показать больше

Показать больше

Культура

Что нужно знать о швейцарской борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Швейцарская национальная борьба «швинген» (другое название — «хозенлупф») является одним из самых древних и популярных видов спорта в Швейцарии.

Читать далее Что нужно знать о швейцарской борьбе швинген

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
66 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Показать больше

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Этот контент был опубликован на Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Читать далее Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год
Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Показать больше

Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Этот контент был опубликован на Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Читать далее Инициатива Kompass требует референдума о референдуме
Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Показать больше

В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Этот контент был опубликован на Те, кто не живет в городе Поррантрюи, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Читать далее В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Показать больше

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Показать больше

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Читать далее Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест
Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Показать больше

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Показать больше

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Читать далее Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Показать больше

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Этот контент был опубликован на Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Читать далее Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Показать больше

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Этот контент был опубликован на Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Читать далее Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Schwinger auf dem Sägemehl

Показать больше

Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Этот контент был опубликован на Борьба швинген снова входит в Швейцарии в моду. Ее по праву рассматривают в качестве истинной национальной скрепы.

Читать далее Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Показать больше

Основные приемы и захваты в борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Какие бывают в борьбе «швинген» приемы, захваты, какую стратегию преследуют борцы, чтобы одолеть друг друга? Подробности в этой галерее.

Читать далее Основные приемы и захваты в борьбе швинген
На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года (Interkantonales Hornusserfest 1998).

Показать больше

Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен

Этот контент был опубликован на Если вам не улыбается получить по голове пластмассовой шайбой, летящей со скоростью 300 км в час, то этот спорт не для вас.

Читать далее Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен
Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Показать больше

Где сейчас камень «Уншпунненштайн»?

Этот контент был опубликован на Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Читать далее Где сейчас камень «Уншпунненштайн»?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR