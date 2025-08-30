Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Вечером в пятницу, 29 августа, между Нетсталем (Netstal) и Нефельсом (Näfels, кантон Гларус) поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщила кантональная полиция Гларуса. Выехавшие на место происшествия спасательные службы смогли лишь констатировать его смерть.
Инцидент произошёл рядом с территорией Фестиваля альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF), проходившего в Моллисе (Mollis). По данным полиции, погибший по неизвестным причинам оказался на железнодорожных путях, где его сбил поезд.
Место происшествия находится в районе кемпинга фестиваля ESAF. Доступ к путям там огорожен двухметровым забором. Следствие ведут прокуратура и кантональная полиция Гларуса. Им предстоит установить, почему человек покинул официальный пешеходный путь и как смог попасть на рельсы, несмотря на ограждения.
В момент аварии в поезде находились около 40 пассажиров, все они не пострадали. Свидетели происшествия и некоторые пассажиры получили психологическую помощь. На месте происшествия работали полиция кантона Гларус, пожарные подразделения, спасательные службы и сотрудники железной дороги. Движение поездов на участке оставалось прерванным несколько часов.
Справка: ESAF — крупнейший национальный фестиваль Швейцарии, который проводится раз в три года. В его программу входят соревнования по традиционной швейцарской борьбе «швинген», концерты, выставки и праздники альпийской культуры. Мероприятие собирает десятки тысяч зрителей и считается символом швейцарской идентичности. Следующий такой фестиваль состоится в городе Тун, кантон Берн.
