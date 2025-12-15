Поисковые тренды Google в Швейцарии в 2025 году

Согласно годовому отчёту Google за 2025 год, особое внимание швейцарцев было приковано к министру обороны Мартину Пфистеру (Martin Pfister). Keystone-SDA

Поисковые тренды Google в Швейцарии в 2025 году возглавили убитый политик Чарли Кёрк и уничтоженная деревня Блаттен.

Миллиарды запросов, оставляемые пользователями в Google, позволяют понять, какие темы и какие люди волновали Швейцарию в уходящем году. Согласно годовому отчёту Google за 2025 год, особое внимание швейцарцев было приковано к министру обороны Мартину Пфистеру (Martin Pfister).

Как пояснил Google, ни по одной другой швейцарской персоне пользователи не искали информацию так часто, как по новоизбранному в этом году министру обороны. Среди зарубежных фигур лидером стал немецкий рэпер Haftbefehl — всплеск интереса к нему вызвала документальная лента, вышедшая осенью на стриминговом сервисе Netflix.

Если в 2024 году швейцарские поисковые тренды возглавляли чемпионат Европы по футболу и победа исполнителя Nemo на конкурсе «Евровидение», то в 2025-м тройку лидеров составили убитый политик Чарли Кёрк (Charlie Kirk), уничтоженная оползнем деревня Блаттен (Blatten) и израильско-иранская война.

Как отметил Google, такие результаты показывают, что Швейцарию в уходящем году в равной степени занимали как локальные, так и глобальные катастрофы. В 2025 году, кроме того, среди наиболее популярных вопросов оказались такие: «Почему горит Лос-Анджелес?» и «Сколько сердец у осьминога?».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

