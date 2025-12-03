Charlie Kirk und Blatten dominierten die Google Suchcharts 2025

Keystone-SDA

Milliarden von Google-Suchanfragen geben Aufschluss darüber, welche Themen und Personen die Schweiz im vergangenen Jahr beschäftigt haben. Laut dem Google-Jahresrückblick 2025 lag Bundesrat Martin Pfister hoch im Kurs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach keiner anderen Schweizer Persönlichkeit ist so oft gesucht worden, wie nach dem neu gewählten Verteidigungsminister, wie es in einer Google-Mitteilung vom Donnerstag hiess. Die meisten Suchabfragen internationaler Persönlichkeiten galten dem deutschen Rapper Haftbefehl. Diesen Trend habe eine Dokumentation ausgelöst, die vergangenen Herbst beim Streamingdienst Netflix erschien.

Während letztes Jahr die Fussball-EM und ESC-Siegesact Nemo an der Spitze der meist gesuchten Begriffe in der Schweiz standen, führten dieses Jahr Charlie Kirk, Blatten und der israelisch-iranische Krieg die Liste an, wie aus der Aufschlüsselung der Google Suchanfragen 2025 weiter hervorgeht.

Das zeige, dass die Schweiz dieses Jahr sowohl lokale Katastrophen als auch globale Konflikte beschäftigt hätten, schrieb das Tech-Unternehmen. Für den Jahresrückblick analysiert Google jährlich jene Begriffe, bei denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen ist.

Die Fragen «Warum brennt es in Los Angeles?» und «Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch» wurden Google im zu Ende gehenden Jahr besonders oft gestellt.